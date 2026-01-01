Deploy instan Paisa.
Pelacak keuangan pribadi sumber terbuka menggunakan akuntansi entri ganda untuk visibilitas lengkap ke dalam aset, pengeluaran, dan kekayaan bersih.
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Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Paisa
Paisa adalah pelacak keuangan pribadi self-hosted yang dibangun di atas model akuntansi double-entry. Ini memberi Anda gambaran yang tepat dan lengkap tentang keuangan Anda â€“ aset, liabilitas, pendapatan, pengeluaran, dan kekayaan bersih â€“ yang dilacak menggunakan file jurnal teks biasa yang sepenuhnya Anda miliki. Tidak seperti aplikasi keuangan berbasis cloud, semua data Anda tetap berada di server Anda sendiri tanpa biaya langganan dan tanpa pihak ketiga yang mengakses catatan keuangan Anda.
Antarmuka web mengubah jurnal akuntansi Anda menjadi dashboard interaktif: rincian pengeluaran berdasarkan kategori, grafik alokasi aset, proyeksi tujuan pensiun, dan pelacakan pengembalian investasi untuk reksa dana dan saham. Dukungan multi-mata uang menangani keuangan yang tersebar di berbagai negara atau kelas aset.
Fitur utama Paisa
Akuntansi entri ganda
Setiap transaksi dicatat dengan entri debit dan kredit yang sesuai, memberikan Anda pelacakan yang akurat secara matematis yang secara otomatis mendeteksi kesalahan.
Kekayaan bersih dashboard
Satu tampilan menggabungkan semua aset dan liabilitas seiring waktu, menunjukkan bagaimana posisi keuangan Anda secara keseluruhan berubah dari bulan ke bulan.
Pelacakan pengembalian investasi
Lacak kinerja reksa dana dan saham dengan perhitungan XIRR agar Anda selalu mengetahui pengembalian tahunan aktual dari setiap kepemilikan.
Analisis anggaran vs realisasi
Bandingkan pengeluaran yang direncanakan dengan pengeluaran aktual berdasarkan kategori untuk mengidentifikasi ke mana uang Anda sebenarnya dialokasikan dibandingkan dengan yang Anda rencanakan.
File data Plain text
Semua data keuangan disimpan dalam file jurnal yang mudah dibaca manusia yang dapat Anda edit, kontrol versi, dan cadangkan secara independen dari aplikasi.
Jalankan Paisa lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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