Paisa adalah pelacak keuangan pribadi self-hosted yang dibangun di atas model akuntansi double-entry. Ini memberi Anda gambaran yang tepat dan lengkap tentang keuangan Anda â€“ aset, liabilitas, pendapatan, pengeluaran, dan kekayaan bersih â€“ yang dilacak menggunakan file jurnal teks biasa yang sepenuhnya Anda miliki. Tidak seperti aplikasi keuangan berbasis cloud, semua data Anda tetap berada di server Anda sendiri tanpa biaya langganan dan tanpa pihak ketiga yang mengakses catatan keuangan Anda.

Antarmuka web mengubah jurnal akuntansi Anda menjadi dashboard interaktif: rincian pengeluaran berdasarkan kategori, grafik alokasi aset, proyeksi tujuan pensiun, dan pelacakan pengembalian investasi untuk reksa dana dan saham. Dukungan multi-mata uang menangani keuangan yang tersebar di berbagai negara atau kelas aset.