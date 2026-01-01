Deploy Ralph instan.
Platform manajemen aset IT dan infrastruktur pusat data sumber terbuka dengan API REST lengkap.
Pilih paket VPS untuk Ralph
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Ralph
Ralph adalah sistem manajemen aset open-source dan CMDB (Configuration Management Database) yang dibangun oleh Allegro untuk mengelola infrastruktur IT dalam skala besar. Sistem ini mencakup seluruh siklus hidup aset â€” mulai dari pembelian dan penugasan hingga pensiun â€” di seluruh rak pusat data dan lingkungan back-office, dengan visualisasi pusat data bawaan untuk tata letak rak dan perencanaan kapasitas daya.
Self-hosting Ralph di VPS Anda memberikan tim IT Anda sumber kebenaran tunggal untuk inventaris hardware, lisensi software, kontrak, dan perjanjian dukungan tanpa biaya langganan per aset. REST API yang komprehensif membuat Ralph mudah diintegrasikan dengan sistem ticketing, monitoring, dan pengadaan yang sudah ada.
Fitur utama Ralph
Pelacakan siklus hidup aset
Lacak setiap aset mulai dari pesanan pembelian hingga penugasan, pemeliharaan, dan penonaktifan, dengan riwayat lengkap dan jejak audit untuk kepatuhan dan pelaporan biaya.
Visualisasi data center
Petakan tata letak rak fisik dengan penempatan seret dan lepas, pantau konsumsi daya per rak, dan rencanakan ekspansi kapasitas sebelum perangkat keras tiba.
REST API
REST API yang komprehensif memungkinkan Anda mengintegrasikan Ralph dengan sistem tiket, platform pemantauan, dan alat pengadaan untuk mengotomatiskan pembaruan inventaris dan menghilangkan entri data ganda.
Manajemen Lisensi Software
Lacak lisensi perangkat lunak, kontrak, dan perjanjian dukungan bersama dengan aset perangkat keras sehingga Anda selalu tahu apa yang berlisensi, di mana ia digunakan, dan kapan perpanjangan jatuh tempo.
Alur Kerja Kustom
Tentukan status alur kerja yang fleksibel untuk tahapan siklus hidup aset agar proses pengadaan, operasional, dan penghentian aset Anda diterapkan secara konsisten di seluruh tim.
Jalankan Ralph lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
Super puas dengan VPS hosting Hostinger! Uptime-nya selalu stabil, jadi website saya lancar terus. Setiap kali butuh bantuan, tim support-nya cepat, paham semuanya, dan sangat membantu.
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