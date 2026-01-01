Ralph adalah sistem manajemen aset open-source dan CMDB (Configuration Management Database) yang dibangun oleh Allegro untuk mengelola infrastruktur IT dalam skala besar. Sistem ini mencakup seluruh siklus hidup aset â€” mulai dari pembelian dan penugasan hingga pensiun â€” di seluruh rak pusat data dan lingkungan back-office, dengan visualisasi pusat data bawaan untuk tata letak rak dan perencanaan kapasitas daya.

Self-hosting Ralph di VPS Anda memberikan tim IT Anda sumber kebenaran tunggal untuk inventaris hardware, lisensi software, kontrak, dan perjanjian dukungan tanpa biaya langganan per aset. REST API yang komprehensif membuat Ralph mudah diintegrasikan dengan sistem ticketing, monitoring, dan pengadaan yang sudah ada.