Plandex adalah agen coding AI open-source yang berjalan di terminal Anda dan menangani tugas perangkat lunak dunia nyata yang mencakup puluhan file dan banyak langkah. Alih-alih menghasilkan cuplikan sekali pakai, Plandex membangun dan menyempurnakan rencana, mengisolasi perubahan file untuk peninjauan berbasis diff sebelum menerapkannya, dan menangani hingga 2 juta token konteks untuk bekerja di seluruh basis kode besar.

Menghosting sendiri Plandex di VPS Anda menjaga kode, prompt, dan rencana Anda pada infrastruktur yang Anda kendalikan, sekaligus memberi Anda server persisten yang dapat dihubungkan oleh CLI Plandex yang ringan dari mesin pengembangan mana pun. Anda membawa kredensial penyedia model Anda sendiri â€” OpenRouter, Anthropic, OpenAI, Google, atau Ollama lokal â€” sehingga tidak ada biaya platform per kursi atau ketergantungan vendor.