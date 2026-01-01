Deploy Plandex dengan instalasi instan.
Agen pengkodean AI terminal sumber terbuka yang merencanakan dan menjalankan tugas besar, multi-langkah di banyak file.
Pilih paket VPS untuk Plandex
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Plandex
Plandex adalah agen coding AI open-source yang berjalan di terminal Anda dan menangani tugas perangkat lunak dunia nyata yang mencakup puluhan file dan banyak langkah. Alih-alih menghasilkan cuplikan sekali pakai, Plandex membangun dan menyempurnakan rencana, mengisolasi perubahan file untuk peninjauan berbasis diff sebelum menerapkannya, dan menangani hingga 2 juta token konteks untuk bekerja di seluruh basis kode besar.
Menghosting sendiri Plandex di VPS Anda menjaga kode, prompt, dan rencana Anda pada infrastruktur yang Anda kendalikan, sekaligus memberi Anda server persisten yang dapat dihubungkan oleh CLI Plandex yang ringan dari mesin pengembangan mana pun. Anda membawa kredensial penyedia model Anda sendiri â€” OpenRouter, Anthropic, OpenAI, Google, atau Ollama lokal â€” sehingga tidak ada biaya platform per kursi atau ketergantungan vendor.
Fitur utama Plandex
Merencanakan tugas besar
Membangun rencana multi-langkah untuk perubahan yang mencakup puluhan file alih-alih menghasilkan cuplikan kode sekali pakai.
2 juta konteks token
Memuat dan menganalisis di seluruh basis kode yang besar dengan jendela konteks hingga 2 juta token.
Review berbasis Diff
Menempatkan editan file dalam sandbox dan menampilkan diff untuk setiap perubahan sehingga Anda dapat menyetujui atau menolaknya sebelum apa pun menyentuh working tree Anda.
Model multi-penyedia
Menghubungkan ke model OpenRouter, Anthropic, OpenAI, Google Gemini, dan Ollama lokal dari satu sesi CLI.
REPL bawaan Terminal
Berjalan di REPL terminal dengan penyelesaian perintah fuzzy, dukungan scripting, dan piping â€“ tidak memerlukan tab browser.
Server self-hosted
CLI di laptop Anda terhubung ke server Plandex di VPS Anda, menjaga rencana dan status proyek tetap dalam kendali Anda.
Jalankan Plandex lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
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