Headroom adalah middleware kompresi konteks sumber terbuka untuk agen AI dan aplikasi bertenaga LLM. Diterapkan sebagai proxy transparan, ia berada di antara agen Anda dan endpoint API yang kompatibel dengan OpenAI mana pun, secara otomatis mengompresi output alat, log, potongan RAG, file, dan riwayat percakapan â€” mengurangi penggunaan token sebesar 60â€“95% tanpa kehilangan akurasi respons.

Headroom terintegrasi secara native dengan Claude Code, Cursor, dan alat lain yang kompatibel dengan MCP melalui antarmuka server MCP bawaannya. Self-hosting di VPS Anda menghilangkan paparan data pihak ketiga dan memberi Anda kendali penuh atas backend AI mana yang terhubung dengan agen Anda.