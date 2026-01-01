Deploy Headroom instan.
Proksi kompresi konteks open-source yang mengurangi penggunaan token LLM sebesar 60â€“95% untuk agen AI dan alat coding.
Pilih paket VPS untuk Headroom
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Headroom
Headroom adalah middleware kompresi konteks sumber terbuka untuk agen AI dan aplikasi bertenaga LLM. Diterapkan sebagai proxy transparan, ia berada di antara agen Anda dan endpoint API yang kompatibel dengan OpenAI mana pun, secara otomatis mengompresi output alat, log, potongan RAG, file, dan riwayat percakapan â€” mengurangi penggunaan token sebesar 60â€“95% tanpa kehilangan akurasi respons.
Headroom terintegrasi secara native dengan Claude Code, Cursor, dan alat lain yang kompatibel dengan MCP melalui antarmuka server MCP bawaannya. Self-hosting di VPS Anda menghilangkan paparan data pihak ketiga dan memberi Anda kendali penuh atas backend AI mana yang terhubung dengan agen Anda.
Fitur utama Headroom
Penghematan Token Besar-besaran
Mengompres output alat, log, dan riwayat percakapan sebelum dikirim ke LLM, mengurangi penggunaan token sebesar 60â€“95% tanpa mengorbankan akurasi.
Proxy Tanpa Kode
Berfungsi sebagai proxy drop-in antara agent Anda dan API yang kompatibel dengan OpenAI mana pun â€” tidak diperlukan perubahan SDK untuk mulai menghemat token dengan segera.
Deduplikasi Konteks
Secara otomatis menghilangkan duplikasi konteks bersama di seluruh Claude, Codex, Gemini, dan agen lainnya yang berjalan dalam sesi yang sama.
Dukungan MCP Server
Mengekspos alat kompresi sebagai endpoint MCP, berintegrasi secara native dengan Claude Code, Cursor, dan agen pengodean apa pun yang kompatibel dengan MCP.
Kustom Backend Routing
Arahkan permintaan ke backend yang kompatibel dengan OpenAI mana pun dengan mengonfigurasi satu variabel lingkungan â€” tidak diperlukan perubahan kode agen.
Jalankan Headroom lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
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