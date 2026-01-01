Mini QR adalah generator kode QR yang dihosting sendiri, dibangun dengan Vue 3. Ini melampaui kode hitam-putih dasar — Anda dapat menyesuaikan pola titik, gaya sudut, warna, dan bingkai, lalu mengekspor hasilnya sebagai PNG, JPG, SVG, atau teks ASCII. Pemindai bawaan menerima input kamera atau unggahan gambar, dan mode batch menghasilkan beberapa kode dari file CSV dalam satu kali proses.

Menghosting Mini QR sendiri berarti data QR Anda — URL, vCard, kredensial WiFi, atau payload kustom apa pun — tidak pernah melewati layanan pihak ketiga. Aplikasi ini tidak memiliki database dan tidak ada akun, jadi tidak ada yang perlu dikelola setelah deployment.