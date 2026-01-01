Deploy instan Mini QR.
Generator kode QR yang dihosting sendiri dengan warna kustom, gaya, dan ekspor ke PNG, SVG, atau ASCII.
Pilih paket VPS untuk Mini QR
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Mini QR
Mini QR adalah generator kode QR yang dihosting sendiri, dibangun dengan Vue 3. Ini melampaui kode hitam-putih dasar — Anda dapat menyesuaikan pola titik, gaya sudut, warna, dan bingkai, lalu mengekspor hasilnya sebagai PNG, JPG, SVG, atau teks ASCII. Pemindai bawaan menerima input kamera atau unggahan gambar, dan mode batch menghasilkan beberapa kode dari file CSV dalam satu kali proses.
Menghosting Mini QR sendiri berarti data QR Anda — URL, vCard, kredensial WiFi, atau payload kustom apa pun — tidak pernah melewati layanan pihak ketiga. Aplikasi ini tidak memiliki database dan tidak ada akun, jadi tidak ada yang perlu dikelola setelah deployment.
Fitur utama Mini QR
Gaya QR Kustom
Sesuaikan pola titik, bentuk sudut, warna, dan elemen bingkai agar sesuai dengan merek atau estetika apa pun — jauh melampaui kode hitam-putih standar.
Berbagai format ekspor
Unduh kode yang sudah jadi sebagai teks PNG, JPG, SVG, atau ASCII/Unicode, menjaga output tetap kompatibel dengan kasus penggunaan hilir apa pun.
QR scanner bawaan
Pindai kode QR langsung di browser melalui kamera atau dengan mengunggah gambar – tidak perlu aplikasi atau plugin terpisah.
Pembuatan batch CSV
Unggah file CSV untuk membuat beberapa kode QR sekaligus, berguna untuk label produk, tiket acara, atau pencetakan kartu kontak.
Templat data
Formulir input siap pakai untuk URL, email, vCard, kredensial WiFi, dan format umum lainnya membuat pengodean data terstruktur menjadi cepat dan bebas kesalahan.
Jalankan Mini QR lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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