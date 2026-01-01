Papermerge adalah sistem manajemen dokumen open-source yang dirancang untuk mengubah dokumen fisik menjadi arsip digital yang terorganisir dan mudah ditelusuri. Unggah PDF atau gambar hasil scan dan Papermerge akan secara otomatis mengekstrak teks melalui OCR, membuat setiap faktur, kontrak, dan tanda terima dapat langsung ditemukan berdasarkan konten. Organisasi berbasis tag, hierarki folder, dan bidang metadata kustom memberikan Anda kontrol terperinci tentang bagaimana dokumen disusun dan diambil. Dukungan multi-pengguna dengan izin berbasis peran membuatnya cocok untuk bisnis kecil maupun praktik profesional.

Self-hosting Papermerge di VPS Anda sendiri berarti catatan keuangan sensitif, dokumen hukum, dan file pribadi tidak pernah meninggalkan infrastruktur Anda. Anda menghindari biaya penyimpanan cloud bulanan sambil mendapatkan kapasitas dokumen tak terbatas, kemampuan untuk menerapkan kebijakan retensi kustom, dan fleksibilitas untuk berintegrasi dengan alur kerja yang ada melalui REST API Papermerge.