Deploy instan Papermerge.
Sistem manajemen dokumen open-source dengan OCR otomatis, pencarian teks lengkap, dan pengorganisasian berbasis tag untuk semua berkas Anda yang dipindai.
Pilih paket VPS untuk Papermerge
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Papermerge
Papermerge adalah sistem manajemen dokumen open-source yang dirancang untuk mengubah dokumen fisik menjadi arsip digital yang terorganisir dan mudah ditelusuri. Unggah PDF atau gambar hasil scan dan Papermerge akan secara otomatis mengekstrak teks melalui OCR, membuat setiap faktur, kontrak, dan tanda terima dapat langsung ditemukan berdasarkan konten. Organisasi berbasis tag, hierarki folder, dan bidang metadata kustom memberikan Anda kontrol terperinci tentang bagaimana dokumen disusun dan diambil. Dukungan multi-pengguna dengan izin berbasis peran membuatnya cocok untuk bisnis kecil maupun praktik profesional.
Self-hosting Papermerge di VPS Anda sendiri berarti catatan keuangan sensitif, dokumen hukum, dan file pribadi tidak pernah meninggalkan infrastruktur Anda. Anda menghindari biaya penyimpanan cloud bulanan sambil mendapatkan kapasitas dokumen tak terbatas, kemampuan untuk menerapkan kebijakan retensi kustom, dan fleksibilitas untuk berintegrasi dengan alur kerja yang ada melalui REST API Papermerge.
Fitur utama Papermerge
Ekstraksi OCR otomatis
Papermerge mengekstrak teks yang dapat dicari dari PDF dan gambar yang dipindai secara otomatis saat diunggah, mengubah tumpukan dokumen yang dipindai menjadi database yang dapat dicari.
Pencarian Teks Lengkap
Telusuri seluruh konten lengkap dan metadata setiap dokumen di arsip Anda, dengan filter berdasarkan tanggal, tag, dan kolom kustom untuk pengambilan yang tepat.
Pengorganisasian Tag dan Folder
Gabungkan hierarki folder dengan tag fleksibel dan kolom metadata kustom untuk membangun struktur organisasi yang sesuai dengan cara kerja bisnis Anda.
Izin Multi-Pengguna
Kontrol akses berbasis peran memungkinkan tim berbagi satu arsip dokumen, sementara file sensitif hanya dapat dilihat oleh pengguna yang berwenang.
PDF Operasi halaman
Gabungkan, pisahkan, dan susun ulang halaman PDF langsung di dalam Papermerge, menghilangkan kebutuhan akan editor PDF terpisah saat membersihkan dokumen yang dipindai.
Jalankan Papermerge lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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