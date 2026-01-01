Diskon Papermerge hingga 69%

Deploy instan Papermerge.

Sistem manajemen dokumen open-source dengan OCR otomatis, pencarian teks lengkap, dan pengorganisasian berbasis tag untuk semua berkas Anda yang dipindai.

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Gratis backup mingguan otomatis
VPS berbasis AI
Rp116.900/bln
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Jaminan 30 hari uang kembali
Deploy instan Papermerge.

Pilih paket VPS untuk Papermerge

Diskon 64%
KVM 1
Rp320.900
Rp116.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp193.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe disk space
4 TB bandwidth
TERPOPULER
Diskon 63%
KVM 2
Rp407.900
Rp151.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp232.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
2 vCPU core
8 GB RAM
100 GB NVMe disk space
8 TB bandwidth
Diskon 69%
KVM 4
Rp679.900
Rp213.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp465.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
4 vCPU core
16 GB RAM
200 GB NVMe disk space
16 TB bandwidth
Diskon 65%
KVM 8
Rp1.203.900
Rp426.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp853.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
8 vCPU core
32 GB RAM
400 GB NVMe disk space
32 TB bandwidth
Diskon 64%
KVM 1
Rp320.900
Rp116.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp193.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe disk space
4 TB bandwidth
TERPOPULER
Diskon 63%
KVM 2
Rp407.900
Rp151.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp232.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
2 vCPU core
8 GB RAM
100 GB NVMe disk space
8 TB bandwidth
Diskon 69%
KVM 4
Rp679.900
Rp213.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp465.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
4 vCPU core
16 GB RAM
200 GB NVMe disk space
16 TB bandwidth
Diskon 65%
KVM 8
Rp1.203.900
Rp426.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp853.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
8 vCPU core
32 GB RAM
400 GB NVMe disk space
32 TB bandwidth

Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya

Docker Manager
Akses cepat ke log container
Update sekali klik
Prosesor AMD EPYC
NVMe SSD storage
Kecepatan jaringan 1 Gbps
Public API
Data center di seluruh dunia
Domain gratis selama 1 tahun
Docker Manager
Akses cepat ke log container
Update sekali klik
Prosesor AMD EPYC
NVMe SSD storage
Kecepatan jaringan 1 Gbps
Public API
Data center di seluruh dunia
Domain gratis selama 1 tahun

Paket harus lunas dibayar di awal. Harga bulanan yang ditampilkan adalah total harga produk dibagi durasi paket.

Buat project apa saja dengan Papermerge

Papermerge adalah sistem manajemen dokumen open-source yang dirancang untuk mengubah dokumen fisik menjadi arsip digital yang terorganisir dan mudah ditelusuri. Unggah PDF atau gambar hasil scan dan Papermerge akan secara otomatis mengekstrak teks melalui OCR, membuat setiap faktur, kontrak, dan tanda terima dapat langsung ditemukan berdasarkan konten. Organisasi berbasis tag, hierarki folder, dan bidang metadata kustom memberikan Anda kontrol terperinci tentang bagaimana dokumen disusun dan diambil. Dukungan multi-pengguna dengan izin berbasis peran membuatnya cocok untuk bisnis kecil maupun praktik profesional.

Self-hosting Papermerge di VPS Anda sendiri berarti catatan keuangan sensitif, dokumen hukum, dan file pribadi tidak pernah meninggalkan infrastruktur Anda. Anda menghindari biaya penyimpanan cloud bulanan sambil mendapatkan kapasitas dokumen tak terbatas, kemampuan untuk menerapkan kebijakan retensi kustom, dan fleksibilitas untuk berintegrasi dengan alur kerja yang ada melalui REST API Papermerge.

Buat sekarang
Buat project apa saja dengan {name}

Fitur utama Papermerge

Ekstraksi OCR otomatis

Papermerge mengekstrak teks yang dapat dicari dari PDF dan gambar yang dipindai secara otomatis saat diunggah, mengubah tumpukan dokumen yang dipindai menjadi database yang dapat dicari.

Pencarian Teks Lengkap

Telusuri seluruh konten lengkap dan metadata setiap dokumen di arsip Anda, dengan filter berdasarkan tanggal, tag, dan kolom kustom untuk pengambilan yang tepat.

Pengorganisasian Tag dan Folder

Gabungkan hierarki folder dengan tag fleksibel dan kolom metadata kustom untuk membangun struktur organisasi yang sesuai dengan cara kerja bisnis Anda.

Izin Multi-Pengguna

Kontrol akses berbasis peran memungkinkan tim berbagi satu arsip dokumen, sementara file sensitif hanya dapat dilihat oleh pengguna yang berwenang.

PDF Operasi halaman

Gabungkan, pisahkan, dan susun ulang halaman PDF langsung di dalam Papermerge, menghilangkan kebutuhan akan editor PDF terpisah saat membersihkan dokumen yang dipindai.

Jalankan Papermerge lebih mudah di Hostinger

Aktif dalam sekali klik

Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.

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Perlindungan menyeluruh

Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.

Perlindungan menyeluruh

Docker Manager bawaan

Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.

Docker Manager bawaan

Aktif dalam sekali klik

Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.

Aktif dalam sekali klik

Perlindungan menyeluruh

Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.

Perlindungan menyeluruh

Docker Manager bawaan

Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.

Docker Manager bawaan

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Sesuai target pasar. Jangkauan global

Pilih server yang paling dekat dengan lokasi audiens Anda untuk tingkatkan kecepatan website. Data center kami berlokasi di Asia, Eropa, Amerika Utara, dan Amerika Selatan.
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