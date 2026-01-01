Slash adalah manajer pintasan tautan yang dihosting sendiri untuk individu dan tim yang menginginkan cara yang lebih rapi untuk berbagi dan mengakses URL. Alih-alih bookmark yang tersebar di berbagai browser atau tautan pengalihan yang sulit diingat, Slash memungkinkan Anda menentukan pintasan berawalan s/ â€” ketik s/docs ke bilah alamat browser Anda (dengan ekstensi terinstal) dan langsung menuju tujuan Anda. Pintasan dapat diberi tag, dikelompokkan ke dalam koleksi yang dapat dibagikan, dan dicakupkan ke tim Anda atau disimpan secara pribadi.

Tidak seperti pemendek tautan yang dihosting yang mencatat lalu lintas Anda dan memonetisasi data Anda, menghosting Slash sendiri di VPS menjaga semua analitik pintasan dan data penggunaan pada infrastruktur yang Anda kendalikan â€” tidak diperlukan langganan, tidak ada layanan eksternal yang perlu dipercaya, dan tidak ada batasan jumlah pintasan yang dapat Anda buat.