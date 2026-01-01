Deploy Instan Slash.
Manajer pintasan yang di-hosting sendiri yang mengubah URL panjang menjadi tautan s/ yang mudah diingat yang dapat diakses langsung dari bilah alamat browser Anda.
Pilih paket VPS untuk Slash
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Slash
Slash adalah manajer pintasan tautan yang dihosting sendiri untuk individu dan tim yang menginginkan cara yang lebih rapi untuk berbagi dan mengakses URL. Alih-alih bookmark yang tersebar di berbagai browser atau tautan pengalihan yang sulit diingat, Slash memungkinkan Anda menentukan pintasan berawalan s/ â€” ketik s/docs ke bilah alamat browser Anda (dengan ekstensi terinstal) dan langsung menuju tujuan Anda. Pintasan dapat diberi tag, dikelompokkan ke dalam koleksi yang dapat dibagikan, dan dicakupkan ke tim Anda atau disimpan secara pribadi.
Tidak seperti pemendek tautan yang dihosting yang mencatat lalu lintas Anda dan memonetisasi data Anda, menghosting Slash sendiri di VPS menjaga semua analitik pintasan dan data penggunaan pada infrastruktur yang Anda kendalikan â€” tidak diperlukan langganan, tidak ada layanan eksternal yang perlu dipercaya, dan tidak ada batasan jumlah pintasan yang dapat Anda buat.
Fitur utama Slash
Pintasan bilah alamat browser
Ekstensi browser untuk Chrome dan Firefox memungkinkan Anda mengetik s/shortcut langsung di bilah alamat untuk melompat ke URL yang tersimpan â€“ tidak perlu klik tambahan atau pencarian.
Koleksi yang dapat dibagikan
Kelompokkan pintasan terkait ke dalam koleksi terkurasi dan bagikan dengan tim Anda atau secara publik melalui satu tautan.
Link Statistik
Lacak seberapa sering setiap pintasan diakses dan lihat sumber traffic, agar Anda tahu link mana yang aktif digunakan dan mana yang bisa dinonaktifkan.
Organisasi berbasis tag
Tambahkan tag ke pintasan untuk pemfilteran dan penemuan cepat di seluruh pustaka tautan internal dan tim yang terus berkembang.
Berbagi pintasan tim
Buat pintasan yang terlihat oleh semua anggota ruang kerja atau batasi hanya untuk Anda sendiri â€“ menjaga tautan internal dan pribadi tetap terorganisir di satu tempat.
Jalankan Slash lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
Super puas dengan VPS hosting Hostinger! Uptime-nya selalu stabil, jadi website saya lancar terus. Setiap kali butuh bantuan, tim support-nya cepat, paham semuanya, dan sangat membantu.
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Server sinkronisasi Anki self-hosted dengan dukungan multi-user, backup, dan dashboard web