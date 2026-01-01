JobOps menerapkan prinsip DevOps pada pencarian kerja. JobOps mencari di LinkedIn, Indeed, Glassdoor, Adzuna, dan 10+ papan kerja lainnya dari satu layar, menilai setiap hasil berdasarkan profil Anda, membuat CV yang disesuaikan dengan peran tersebut, dan melacak setiap lamaran di satu tempat. JobOps sengaja tidak melakukan lamaran otomatis â€” perekrut dapat mendeteksi pengiriman otomatis, sehingga JobOps memberi Anda kecepatan tanpa mengorbankan kualitas.

Self-hosting di VPS Anda sendiri menjaga CV, riwayat pencarian, token pelacakan Gmail, dan kunci penyedia AI Anda sepenuhnya di bawah kendali Anda, bukan di dalam SaaS pihak ketiga. Pipeline menyimpan semua data secara lokal di SQLite bersama dengan PDF yang dihasilkan, sehingga catatan lengkap setiap pencarian dan lamaran tetap berada di infrastruktur yang Anda miliki.