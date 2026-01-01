Deploy instan JobOps.
Pipeline pencarian kerja yang dihosting sendiri, yang mencari lowongan di berbagai platform, menyesuaikan CV, menilai kecocokan, dan melacak setiap lamaran dari satu dashboard.
Pilih paket VPS untuk JobOps
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan JobOps
JobOps menerapkan prinsip DevOps pada pencarian kerja. JobOps mencari di LinkedIn, Indeed, Glassdoor, Adzuna, dan 10+ papan kerja lainnya dari satu layar, menilai setiap hasil berdasarkan profil Anda, membuat CV yang disesuaikan dengan peran tersebut, dan melacak setiap lamaran di satu tempat. JobOps sengaja tidak melakukan lamaran otomatis â€” perekrut dapat mendeteksi pengiriman otomatis, sehingga JobOps memberi Anda kecepatan tanpa mengorbankan kualitas.
Self-hosting di VPS Anda sendiri menjaga CV, riwayat pencarian, token pelacakan Gmail, dan kunci penyedia AI Anda sepenuhnya di bawah kendali Anda, bukan di dalam SaaS pihak ketiga. Pipeline menyimpan semua data secara lokal di SQLite bersama dengan PDF yang dihasilkan, sehingga catatan lengkap setiap pencarian dan lamaran tetap berada di infrastruktur yang Anda miliki.
Fitur utama JobOps
Pencarian multi-papan
Kumpulkan data dari 10+ papan lowongan kerja termasuk LinkedIn, Indeed, Glassdoor, Adzuna, Hiring Cafe, dan Seek dari satu antarmuka pencarian.
Penilaian Kesesuaian AI
Beri peringkat setiap pekerjaan 0-100 sesuai dengan profil Anda agar Anda hanya fokus pada peran yang layak dilamar daripada menyaring ratusan secara manual.
Pembuatan CV Disesuaikan
Tulis ulang CV Anda untuk setiap peran secara otomatis, ekspor ke PDF yang rapi secara lokal atau melalui integrasi Reactive Resume.
Kotak masuk pelacakan Gmail
Hubungkan Gmail dan deteksi otomatis undangan wawancara, penawaran, serta penolakan untuk memperbarui status lamaran tanpa spreadsheet.
Gunakan AI Anda sendiri
Hubungkan OpenAI, Gemini, OpenRouter, Codex, atau endpoint yang kompatibel dengan OpenAI mana pun seperti Ollama atau LM Studio.
Pengecekan sponsor Visa
Verifikasi status sponsor visa Inggris pada daftar dan hanya tampilkan posisi yang sesuai dengan persyaratan izin kerja Anda.
Jalankan JobOps lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
Super puas dengan VPS hosting Hostinger! Uptime-nya selalu stabil, jadi website saya lancar terus. Setiap kali butuh bantuan, tim support-nya cepat, paham semuanya, dan sangat membantu.
Semuanya lancar banget pakai Hostinger! Chatbot AI-nya oke, dan kalau AI nggak bisa jawab, langsung ada tim support yang siap bantu. VPS-nya juga juara, stabil tanpa naik turun. Makasih tim developer dan semua yang terlibat, lanjutkan terus ðŸš€
Akhirnya nemu VPS hosting yang beneran oke. Harganya pas, panelnya gampang dipakai dan cepat. Backup mulus, tim support juga sangat andal dan solutif. Pokoknya mantap!
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Deploy lebih banyak aplikasi
Anki Sync Server Enhanced
Server sinkronisasi Anki self-hosted dengan dukungan multi-user, backup, dan dashboard web