Judge0 CE adalah sistem online judge open-source yang menyediakan HTTP JSON API sederhana untuk mengompilasi dan mengeksekusi kode sumber di lebih dari 60 bahasa pemrograman, termasuk C, C++, Java, Python, JavaScript, Go, Rust, dan Ruby. Setiap pengiriman dikompilasi dan dijalankan di dalam sandbox yang sepenuhnya terisolasi dan terbatas sumber daya menggunakan Linux kernel namespaces dan cgroups, mencegah proses yang tidak terkendali, kehabisan memori, atau kebocoran sistem file.

Self-hosting Judge0 memungkinkan Anda membangun platform penilaian coding, juri pemrograman kompetitif, atau alat pendidikan tanpa bergantung pada layanan eksekusi pihak ketiga. Anda memiliki API, mengontrol batas kecepatan, dan menyimpan semua data pengiriman di VPS Anda sendiri. Edisi CE gratis dan berlisensi MIT, tanpa biaya per eksekusi berapa pun volumenya.