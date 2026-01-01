Deploy instan Judge0 CE.
API eksekusi kode sumber terbuka yang mengompilasi dan menjalankan kiriman dalam 60+ bahasa pemrograman di dalam sandbox terisolasi.
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Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Judge0 CE
Judge0 CE adalah sistem online judge open-source yang menyediakan HTTP JSON API sederhana untuk mengompilasi dan mengeksekusi kode sumber di lebih dari 60 bahasa pemrograman, termasuk C, C++, Java, Python, JavaScript, Go, Rust, dan Ruby. Setiap pengiriman dikompilasi dan dijalankan di dalam sandbox yang sepenuhnya terisolasi dan terbatas sumber daya menggunakan Linux kernel namespaces dan cgroups, mencegah proses yang tidak terkendali, kehabisan memori, atau kebocoran sistem file.
Self-hosting Judge0 memungkinkan Anda membangun platform penilaian coding, juri pemrograman kompetitif, atau alat pendidikan tanpa bergantung pada layanan eksekusi pihak ketiga. Anda memiliki API, mengontrol batas kecepatan, dan menyimpan semua data pengiriman di VPS Anda sendiri. Edisi CE gratis dan berlisensi MIT, tanpa biaya per eksekusi berapa pun volumenya.
Fitur utama Judge0 CE
Dukungan 60+ bahasa
Jalankan pengiriman dalam C, C++, Java, Python, JavaScript, Go, Rust, Ruby, dan puluhan lainnya â€” semuanya ditangani oleh satu endpoint API terpadu.
Eksekusi Sandbox terisolasi
Setiap pengiriman berjalan di sandbox tingkat kernel dengan batas waktu CPU, memori, dan proses yang ketat, mencegah interferensi antara eksekusi bersamaan.
Sederhana HTTP JSON API
Buat pengajuan dengan kode sumber dan ID bahasa melalui satu permintaan POST dan lakukan polling atau tunggu secara sinkron untuk putusan, output, dan statistik runtime.
Otentikasi dan otorisasi
Lindungi API dengan header token autentikasi dan otorisasi yang dapat dikonfigurasi, memungkinkan akses terkontrol hanya untuk klien tepercaya.
Kumpulan pekerja asinkron
Proses pekerja yang terpisah menguras antrean eksekusi dari Redis, sehingga server API tetap responsif saat beban pengiriman tinggi.
Pembatasan laju bawaan
Pembatasan laju per klien dapat dikonfigurasi untuk mencegah satu pemanggil membanjiri kumpulan eksekusi pada deployment bersama.
Jalankan Judge0 CE lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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