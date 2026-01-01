Diskon Judge0 CE hingga 69%

Deploy instan Judge0 CE.

API eksekusi kode sumber terbuka yang mengompilasi dan menjalankan kiriman dalam 60+ bahasa pemrograman di dalam sandbox terisolasi.

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Gratis backup mingguan otomatis
VPS berbasis AI
Rp116.900/bln
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Jaminan 30 hari uang kembali
Deploy instan Judge0 CE.

Pilih paket VPS untuk Judge0 CE

Diskon 64%
KVM 1
Rp320.900
Rp116.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp193.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe disk space
4 TB bandwidth
TERPOPULER
Diskon 63%
KVM 2
Rp407.900
Rp151.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp232.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
2 vCPU core
8 GB RAM
100 GB NVMe disk space
8 TB bandwidth
Diskon 69%
KVM 4
Rp679.900
Rp213.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp465.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
4 vCPU core
16 GB RAM
200 GB NVMe disk space
16 TB bandwidth
Diskon 65%
KVM 8
Rp1.203.900
Rp426.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp853.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
8 vCPU core
32 GB RAM
400 GB NVMe disk space
32 TB bandwidth
Diskon 64%
KVM 1
Rp320.900
Rp116.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp193.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe disk space
4 TB bandwidth
TERPOPULER
Diskon 63%
KVM 2
Rp407.900
Rp151.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp232.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
2 vCPU core
8 GB RAM
100 GB NVMe disk space
8 TB bandwidth
Diskon 69%
KVM 4
Rp679.900
Rp213.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp465.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
4 vCPU core
16 GB RAM
200 GB NVMe disk space
16 TB bandwidth
Diskon 65%
KVM 8
Rp1.203.900
Rp426.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp853.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
8 vCPU core
32 GB RAM
400 GB NVMe disk space
32 TB bandwidth

Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya

Docker Manager
Akses cepat ke log container
Update sekali klik
Prosesor AMD EPYC
NVMe SSD storage
Kecepatan jaringan 1 Gbps
Public API
Data center di seluruh dunia
Domain gratis selama 1 tahun
Docker Manager
Akses cepat ke log container
Update sekali klik
Prosesor AMD EPYC
NVMe SSD storage
Kecepatan jaringan 1 Gbps
Public API
Data center di seluruh dunia
Domain gratis selama 1 tahun

Paket harus lunas dibayar di awal. Harga bulanan yang ditampilkan adalah total harga produk dibagi durasi paket.

Buat project apa saja dengan Judge0 CE

Judge0 CE adalah sistem online judge open-source yang menyediakan HTTP JSON API sederhana untuk mengompilasi dan mengeksekusi kode sumber di lebih dari 60 bahasa pemrograman, termasuk C, C++, Java, Python, JavaScript, Go, Rust, dan Ruby. Setiap pengiriman dikompilasi dan dijalankan di dalam sandbox yang sepenuhnya terisolasi dan terbatas sumber daya menggunakan Linux kernel namespaces dan cgroups, mencegah proses yang tidak terkendali, kehabisan memori, atau kebocoran sistem file.

Self-hosting Judge0 memungkinkan Anda membangun platform penilaian coding, juri pemrograman kompetitif, atau alat pendidikan tanpa bergantung pada layanan eksekusi pihak ketiga. Anda memiliki API, mengontrol batas kecepatan, dan menyimpan semua data pengiriman di VPS Anda sendiri. Edisi CE gratis dan berlisensi MIT, tanpa biaya per eksekusi berapa pun volumenya.

Buat sekarang
Buat project apa saja dengan {name}

Fitur utama Judge0 CE

Dukungan 60+ bahasa

Jalankan pengiriman dalam C, C++, Java, Python, JavaScript, Go, Rust, Ruby, dan puluhan lainnya â€” semuanya ditangani oleh satu endpoint API terpadu.

Eksekusi Sandbox terisolasi

Setiap pengiriman berjalan di sandbox tingkat kernel dengan batas waktu CPU, memori, dan proses yang ketat, mencegah interferensi antara eksekusi bersamaan.

Sederhana HTTP JSON API

Buat pengajuan dengan kode sumber dan ID bahasa melalui satu permintaan POST dan lakukan polling atau tunggu secara sinkron untuk putusan, output, dan statistik runtime.

Otentikasi dan otorisasi

Lindungi API dengan header token autentikasi dan otorisasi yang dapat dikonfigurasi, memungkinkan akses terkontrol hanya untuk klien tepercaya.

Kumpulan pekerja asinkron

Proses pekerja yang terpisah menguras antrean eksekusi dari Redis, sehingga server API tetap responsif saat beban pengiriman tinggi.

Pembatasan laju bawaan

Pembatasan laju per klien dapat dikonfigurasi untuk mencegah satu pemanggil membanjiri kumpulan eksekusi pada deployment bersama.

Jalankan Judge0 CE lebih mudah di Hostinger

Aktif dalam sekali klik

Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.

Aktif dalam sekali klik

Perlindungan menyeluruh

Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.

Perlindungan menyeluruh

Docker Manager bawaan

Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.

Docker Manager bawaan

Aktif dalam sekali klik

Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.

Aktif dalam sekali klik

Perlindungan menyeluruh

Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.

Perlindungan menyeluruh

Docker Manager bawaan

Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.

Docker Manager bawaan

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Sesuai target pasar. Jangkauan global

Pilih server yang paling dekat dengan lokasi audiens Anda untuk tingkatkan kecepatan website. Data center kami berlokasi di Asia, Eropa, Amerika Utara, dan Amerika Selatan.
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Jaminan 30 hari uang kembali

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