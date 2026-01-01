Diskon jfa-go hingga 69%

Deploy instan jfa-go.

Manajemen pengguna berbasis undangan untuk Jellyfin dengan profil, reset kata sandi, dan notifikasi multi-saluran.

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Gratis backup mingguan otomatis
VPS berbasis AI
Rp116.900/bln
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Jaminan 30 hari uang kembali
Deploy instan jfa-go.

Pilih paket VPS untuk jfa-go

Diskon 64%
KVM 1
Rp320.900
Rp116.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp193.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe disk space
4 TB bandwidth
TERPOPULER
Diskon 63%
KVM 2
Rp407.900
Rp151.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp232.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
2 vCPU core
8 GB RAM
100 GB NVMe disk space
8 TB bandwidth
Diskon 69%
KVM 4
Rp679.900
Rp213.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp465.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
4 vCPU core
16 GB RAM
200 GB NVMe disk space
16 TB bandwidth
Diskon 65%
KVM 8
Rp1.203.900
Rp426.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp853.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
8 vCPU core
32 GB RAM
400 GB NVMe disk space
32 TB bandwidth
Diskon 64%
KVM 1
Rp320.900
Rp116.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp193.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe disk space
4 TB bandwidth
TERPOPULER
Diskon 63%
KVM 2
Rp407.900
Rp151.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp232.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
2 vCPU core
8 GB RAM
100 GB NVMe disk space
8 TB bandwidth
Diskon 69%
KVM 4
Rp679.900
Rp213.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp465.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
4 vCPU core
16 GB RAM
200 GB NVMe disk space
16 TB bandwidth
Diskon 65%
KVM 8
Rp1.203.900
Rp426.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp853.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
8 vCPU core
32 GB RAM
400 GB NVMe disk space
32 TB bandwidth

Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya

Docker Manager
Akses cepat ke log container
Update sekali klik
Prosesor AMD EPYC
NVMe SSD storage
Kecepatan jaringan 1 Gbps
Public API
Data center di seluruh dunia
Domain gratis selama 1 tahun
Docker Manager
Akses cepat ke log container
Update sekali klik
Prosesor AMD EPYC
NVMe SSD storage
Kecepatan jaringan 1 Gbps
Public API
Data center di seluruh dunia
Domain gratis selama 1 tahun

Paket harus lunas dibayar di awal. Harga bulanan yang ditampilkan adalah total harga produk dibagi durasi paket.

Buat project apa saja dengan jfa-go

jfa-go adalah pendamping manajemen pengguna yang di-hosting sendiri untuk Jellyfin (dengan dukungan Emby sekunder) yang menggantikan pembuatan akun manual dengan tautan undangan yang dapat dibagikan. Setiap undangan dapat menerapkan profil Jellyfin yang mengontrol akses perpustakaan, batas transkoding, dan pengaturan server lainnya, sementara opsi untuk batasan penggunaan, tanggal kedaluwarsa, aturan kata sandi, dan CAPTCHA memberikan kontrol ketat kepada administrator atas siapa yang mendaftar dan bagaimana.

Meng-hosting sendiri jfa-go bersama Jellyfin menghilangkan kerumitan dalam meng-onboarding keluarga, teman, atau pendukung berbayar, menambahkan alur reset kata sandi yang berfungsi dengan fitur "Lupa Kata Sandi" bawaan Jellyfin, dan menghubungkan notifikasi pengguna ke Discord, Telegram, Matrix, dan email tanpa memberikan data apa pun kepada layanan pihak ketiga.

Buat sekarang
Buat project apa saja dengan {name}

Fitur utama jfa-go

Pendaftaran berbasis undangan

Hasilkan tautan undangan yang dapat dibagikan dengan batasan penggunaan, tanggal kedaluwarsa, dan profil Jellyfin per tautan sehingga setiap tamu mendapatkan akses yang tepat secara otomatis.

Layanan mandiri reset password

Hubungkan ke alur "Lupa Kata Sandi" Jellyfin atau sediakan halaman "Akun Saya" agar pengguna dapat mengatur ulang kredensial tanpa menghubungi administrator.

Notifikasi multi-saluran

Hubungi pengguna melalui Discord, Telegram, Matrix, atau email untuk peringatan kedaluwarsa, pengumuman, dan peristiwa akun menggunakan template Markdown.

Manajemen pengguna massal

Lihat setiap akun Jellyfin dalam satu dasbor dan mengaktifkan, menonaktifkan, menghapus, atau mengubah profil pengguna secara massal alih-alih satu per satu.

Aturan kedaluwarsa akun

Terapkan kedaluwarsa berbatas waktu pada undangan sehingga keanggotaan percobaan atau berbayar secara otomatis menonaktifkan atau menghapus setelah jangka waktu tertentu.

Sinkronisasi Ombi dan Jellyseerr

Jaga nama pengguna, kata sandi, dan detail kontak tetap sinkron antara jfa-go, Ombi, dan Jellyseerr agar permintaan tetap terhubung ke akun yang benar.

Jalankan jfa-go lebih mudah di Hostinger

Aktif dalam sekali klik

Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.

Aktif dalam sekali klik

Perlindungan menyeluruh

Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.

Perlindungan menyeluruh

Docker Manager bawaan

Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.

Docker Manager bawaan

Aktif dalam sekali klik

Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.

Aktif dalam sekali klik

Perlindungan menyeluruh

Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.

Perlindungan menyeluruh

Docker Manager bawaan

Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.

Docker Manager bawaan

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Sesuai target pasar. Jangkauan global

Pilih server yang paling dekat dengan lokasi audiens Anda untuk tingkatkan kecepatan website. Data center kami berlokasi di Asia, Eropa, Amerika Utara, dan Amerika Selatan.
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