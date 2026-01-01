Deploy instan jfa-go.
Manajemen pengguna berbasis undangan untuk Jellyfin dengan profil, reset kata sandi, dan notifikasi multi-saluran.
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Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan jfa-go
jfa-go adalah pendamping manajemen pengguna yang di-hosting sendiri untuk Jellyfin (dengan dukungan Emby sekunder) yang menggantikan pembuatan akun manual dengan tautan undangan yang dapat dibagikan. Setiap undangan dapat menerapkan profil Jellyfin yang mengontrol akses perpustakaan, batas transkoding, dan pengaturan server lainnya, sementara opsi untuk batasan penggunaan, tanggal kedaluwarsa, aturan kata sandi, dan CAPTCHA memberikan kontrol ketat kepada administrator atas siapa yang mendaftar dan bagaimana.
Meng-hosting sendiri jfa-go bersama Jellyfin menghilangkan kerumitan dalam meng-onboarding keluarga, teman, atau pendukung berbayar, menambahkan alur reset kata sandi yang berfungsi dengan fitur "Lupa Kata Sandi" bawaan Jellyfin, dan menghubungkan notifikasi pengguna ke Discord, Telegram, Matrix, dan email tanpa memberikan data apa pun kepada layanan pihak ketiga.
Fitur utama jfa-go
Pendaftaran berbasis undangan
Hasilkan tautan undangan yang dapat dibagikan dengan batasan penggunaan, tanggal kedaluwarsa, dan profil Jellyfin per tautan sehingga setiap tamu mendapatkan akses yang tepat secara otomatis.
Layanan mandiri reset password
Hubungkan ke alur "Lupa Kata Sandi" Jellyfin atau sediakan halaman "Akun Saya" agar pengguna dapat mengatur ulang kredensial tanpa menghubungi administrator.
Notifikasi multi-saluran
Hubungi pengguna melalui Discord, Telegram, Matrix, atau email untuk peringatan kedaluwarsa, pengumuman, dan peristiwa akun menggunakan template Markdown.
Manajemen pengguna massal
Lihat setiap akun Jellyfin dalam satu dasbor dan mengaktifkan, menonaktifkan, menghapus, atau mengubah profil pengguna secara massal alih-alih satu per satu.
Aturan kedaluwarsa akun
Terapkan kedaluwarsa berbatas waktu pada undangan sehingga keanggotaan percobaan atau berbayar secara otomatis menonaktifkan atau menghapus setelah jangka waktu tertentu.
Sinkronisasi Ombi dan Jellyseerr
Jaga nama pengguna, kata sandi, dan detail kontak tetap sinkron antara jfa-go, Ombi, dan Jellyseerr agar permintaan tetap terhubung ke akun yang benar.
Jalankan jfa-go lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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