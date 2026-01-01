jfa-go adalah pendamping manajemen pengguna yang di-hosting sendiri untuk Jellyfin (dengan dukungan Emby sekunder) yang menggantikan pembuatan akun manual dengan tautan undangan yang dapat dibagikan. Setiap undangan dapat menerapkan profil Jellyfin yang mengontrol akses perpustakaan, batas transkoding, dan pengaturan server lainnya, sementara opsi untuk batasan penggunaan, tanggal kedaluwarsa, aturan kata sandi, dan CAPTCHA memberikan kontrol ketat kepada administrator atas siapa yang mendaftar dan bagaimana.

Meng-hosting sendiri jfa-go bersama Jellyfin menghilangkan kerumitan dalam meng-onboarding keluarga, teman, atau pendukung berbayar, menambahkan alur reset kata sandi yang berfungsi dengan fitur "Lupa Kata Sandi" bawaan Jellyfin, dan menghubungkan notifikasi pengguna ke Discord, Telegram, Matrix, dan email tanpa memberikan data apa pun kepada layanan pihak ketiga.