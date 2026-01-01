RetroAssembly adalah aplikasi web self-hosted yang mengubah browser Anda menjadi kabinet game retro pribadi. Unggah koleksi ROM Anda dan mainkan game dari lebih dari 25 platform klasik â€” termasuk NES, SNES, Genesis, Game Boy, Arcade, dan Atari â€” langsung di browser tanpa perlu plugin atau unduhan.

Platform ini mengambil box art dan metadata game secara otomatis sehingga koleksi Anda terlihat seperti koleksi yang rapi, bukan sekadar daftar file. Fitur save state, putar ulang gameplay, efek shader gaya retro, dan kontroler seluler di layar semuanya sudah terpasang. Self-hosting menjaga koleksi ROM Anda tetap di server Anda sendiri, bersifat pribadi dan hanya dapat diakses oleh akun yang Anda buat.