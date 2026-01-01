Deploy RetroAssembly instan.
Perpustakaan game retro yang dihost sendiri dan emulator berbasis browser yang mendukung 25+ konsol klasik dengan artwork otomatis dan save state.
Pilih paket VPS untuk RetroAssembly
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan RetroAssembly
RetroAssembly adalah aplikasi web self-hosted yang mengubah browser Anda menjadi kabinet game retro pribadi. Unggah koleksi ROM Anda dan mainkan game dari lebih dari 25 platform klasik â€” termasuk NES, SNES, Genesis, Game Boy, Arcade, dan Atari â€” langsung di browser tanpa perlu plugin atau unduhan.
Platform ini mengambil box art dan metadata game secara otomatis sehingga koleksi Anda terlihat seperti koleksi yang rapi, bukan sekadar daftar file. Fitur save state, putar ulang gameplay, efek shader gaya retro, dan kontroler seluler di layar semuanya sudah terpasang. Self-hosting menjaga koleksi ROM Anda tetap di server Anda sendiri, bersifat pribadi dan hanya dapat diakses oleh akun yang Anda buat.
Fitur utama RetroAssembly
Dukungan 25+ konsol
Mainkan game dari NES, SNES, Sega Genesis, Game Boy, Arcade, Atari 2600, Virtual Boy, WonderSwan, dan banyak platform lainnya di browser.
Deteksi karya seni otomatis
Sampul game dan metadata game diambil secara otomatis sehingga perpustakaan Anda menampilkan visual yang kaya, bukan hanya nama file.
Simpan status dan mundur
Simpan dan pulihkan progres kapan saja, dengan snapshot status otomatis dan fitur memutar ulang permainan pada emulator yang didukung.
Kontrol Mobile friendly
Kontroler virtual bawaan di layar memudahkan Anda bermain di ponsel dan tablet tanpa gamepad fisik.
Retro visual shaders
Efek CRT opsional dan shader lainnya menciptakan kembali tampilan layar perangkat keras asli untuk pengalaman yang lebih autentik.
Jalankan RetroAssembly lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
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