Chartbrew adalah platform analitik dan pelaporan open-source yang dibuat untuk tim yang perlu menggabungkan data dari berbagai sumber ke dalam satu dashboard langsung. Ini terhubung langsung ke REST API, PostgreSQL, MySQL, MongoDB, Firestore, Google Analytics, dan banyak SaaS tools, kemudian merender grafik yang diperbarui sesuai jadwal tanpa layanan ETL pihak ketiga.

Self-hosting Chartbrew di VPS Anda sendiri menjaga API keys, hasil query, dan data pelanggan tetap berada di dalam lingkungan Anda, menghilangkan harga per-kursi pada dashboard bersama, dan memberi Anda kendali penuh atas bagaimana laporan dijadwalkan, disematkan, dan dibagikan dengan klien atau pemangku kepentingan.