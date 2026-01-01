Deploy Chartbrew dengan instalasi instan.
Platform pelaporan open-source yang mengubah data API, SQL, dan NoSQL menjadi dashboard langsung dengan asisten AI.
Pilih paket VPS untuk Chartbrew
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project yang Anda mau dengan Chartbrew
Chartbrew adalah platform analitik dan pelaporan open-source yang dibuat untuk tim yang perlu menggabungkan data dari berbagai sumber ke dalam satu dashboard langsung. Ini terhubung langsung ke REST API, PostgreSQL, MySQL, MongoDB, Firestore, Google Analytics, dan banyak SaaS tools, kemudian merender grafik yang diperbarui sesuai jadwal tanpa layanan ETL pihak ketiga.
Self-hosting Chartbrew di VPS Anda sendiri menjaga API keys, hasil query, dan data pelanggan tetap berada di dalam lingkungan Anda, menghilangkan harga per-kursi pada dashboard bersama, dan memberi Anda kendali penuh atas bagaimana laporan dijadwalkan, disematkan, dan dibagikan dengan klien atau pemangku kepentingan.
Fitur utama Chartbrew
Konektor multi-sumber
Tarik data dari REST API, PostgreSQL, MySQL, MongoDB, Firestore, dan alat SaaS populer ke dalam satu tampilan dashboard.
AI Grafik Assistant
Jelaskan grafik yang Anda inginkan dalam bahasa Inggris biasa dan biarkan AI bawaan membuat kueri serta visualisasinya untuk Anda.
Laporan terjadwal
Segarkan dataset sesuai jadwal cron dan kirim snapshot melalui email atau Slack agar para pemangku kepentingan mendapatkan angka terbaru tanpa perlu login.
Dashboard yang dapat disematkan
Bagikan tautan publik hanya-baca atau sematkan bagan langsung di portal klien, intranet, dan aplikasi eksternal melalui iframe.
Kolaborasi tim
Undang rekan tim dengan izin berbasis peran untuk membuat, meninjau, dan mengomentari dashboard bersama.
Jalankan Chartbrew lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
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