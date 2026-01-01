PgHero adalah dashboard performa open-source yang dibuat khusus untuk PostgreSQL. Ini menampilkan kueri lambat, indeks tidak terpakai, tabel yang membengkak, indeks duplikat, batasan tidak valid, dan jumlah koneksi dalam antarmuka web yang bersih â€” tidak memerlukan keahlian database untuk membaca apa yang ditunjukkannya. Setiap metrik spesifik untuk PostgreSQL, sehingga dashboard langsung menyajikan informasi yang penting untuk penyetelan dan pemecahan masalah.

Self-hosting PgHero berarti kredensial database dan pola kueri Anda tidak pernah meninggalkan infrastruktur Anda. Hubungkan ke instance PostgreSQL mana pun â€” kontainer di VPS yang sama, database terkelola jarak jauh, atau beberapa database sekaligus â€” dan dapatkan dashboard pemantauan persisten yang dapat diakses melalui browser Anda.