Deploy instan PgHero.
Dashboard performa PostgreSQL open-source untuk memantau kueri, indeks, dan kesehatan database secara real-time.
Pilih paket VPS untuk PgHero
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan PgHero
PgHero adalah dashboard performa open-source yang dibuat khusus untuk PostgreSQL. Ini menampilkan kueri lambat, indeks tidak terpakai, tabel yang membengkak, indeks duplikat, batasan tidak valid, dan jumlah koneksi dalam antarmuka web yang bersih â€” tidak memerlukan keahlian database untuk membaca apa yang ditunjukkannya. Setiap metrik spesifik untuk PostgreSQL, sehingga dashboard langsung menyajikan informasi yang penting untuk penyetelan dan pemecahan masalah.
Self-hosting PgHero berarti kredensial database dan pola kueri Anda tidak pernah meninggalkan infrastruktur Anda. Hubungkan ke instance PostgreSQL mana pun â€” kontainer di VPS yang sama, database terkelola jarak jauh, atau beberapa database sekaligus â€” dan dapatkan dashboard pemantauan persisten yang dapat diakses melalui browser Anda.
Fitur utama PgHero
Deteksi kueri lambat
PgHero mengurutkan kueri berdasarkan total dan rata-rata waktu eksekusi sehingga Anda dapat segera mengidentifikasi kueri mana yang menurunkan performa aplikasi.
Analisis Index
Mengidentifikasi indeks yang tidak terpakai, duplikat, dan hilang sehingga Anda dapat membersihkan kelebihan indeks dan menambahkan indeks yang benar-benar akan mempercepat beban kerja Anda.
Pelacakan Ruang dan Pembengkakan
Menampilkan ukuran tabel dan indeks dengan jumlah tuple mati, sehingga Anda tahu kapan VACUUM atau REINDEX diperlukan sebelum ruang menjadi masalah.
Pemantauan Koneksi
Melacak koneksi aktif berdasarkan pengguna, database, dan status sehingga Anda dapat mendeteksi kebocoran koneksi dan kehabisan pool sebelum menyebabkan gangguan.
Statistik kueri historis
Menangkap statistik kueri seiring waktu dan menampilkannya dengan penggeser rentang waktu, memudahkan untuk mengorelasikan regresi kinerja dengan penerapan atau perubahan beban.
Jalankan PgHero lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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