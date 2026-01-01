Pinry adalah image board open-source yang di-hosting sendiri, memungkinkan Anda mengumpulkan, memberi tag, dan menjelajahi gambar, video, serta halaman web dalam tata letak ubin yang menarik secara visual â€” mirip dengan Pinterest, tetapi sepenuhnya di bawah kendali Anda. Pinry menggabungkan back-end Django REST Framework dengan front-end Vue.js dan dikemas sebagai satu kontainer Docker yang didukung oleh SQLite untuk pengaturan tanpa dependensi.

Meng-hosting Pinry sendiri berarti koleksi pribadi Anda tetap privat di VPS Anda, tanpa feed algoritmik, tanpa iklan, dan tanpa perlu akun untuk menjelajah jika Anda mengaktifkan akses publik. Dukungan multi-pengguna, board publik dan privat, kompatibilitas ekstensi browser, dan REST API lengkap menjadikannya cocok untuk koleksi pribadi maupun tim kolaboratif kecil.