Deploy Pinry dengan instalasi sekali klik.
Papan gambar bergaya Pinterest yang dihosting sendiri untuk menyimpan, menandai, dan mengatur gambar serta video.
Pilih paket VPS untuk Pinry
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Pinry
Pinry adalah image board open-source yang di-hosting sendiri, memungkinkan Anda mengumpulkan, memberi tag, dan menjelajahi gambar, video, serta halaman web dalam tata letak ubin yang menarik secara visual â€” mirip dengan Pinterest, tetapi sepenuhnya di bawah kendali Anda. Pinry menggabungkan back-end Django REST Framework dengan front-end Vue.js dan dikemas sebagai satu kontainer Docker yang didukung oleh SQLite untuk pengaturan tanpa dependensi.
Meng-hosting Pinry sendiri berarti koleksi pribadi Anda tetap privat di VPS Anda, tanpa feed algoritmik, tanpa iklan, dan tanpa perlu akun untuk menjelajah jika Anda mengaktifkan akses publik. Dukungan multi-pengguna, board publik dan privat, kompatibilitas ekstensi browser, dan REST API lengkap menjadikannya cocok untuk koleksi pribadi maupun tim kolaboratif kecil.
Fitur utama Pinry
Pencarian berbasis Tag
Tetapkan beberapa tag ke setiap pin dan saring seluruh koleksi Anda secara instan berdasarkan tag â€“ tidak memerlukan folder bertingkat.
Papan multi-pengguna
Buat papan terpisah per pengguna dan kontrol visibilitas dengan pengaturan akses publik atau privat untuk setiap papan.
Dukungan Ekstensi Browser
Simpan gambar langsung dari halaman web mana pun ke papan Pinry Anda menggunakan ekstensi browser resmi.
REST API
Otomatiskan pembuatan pin dan kelola koleksi secara terprogram melalui API Django REST Framework bawaan.
Docker Image Multi-Arsitektur
Gambar resmi mendukung AMD64, ARMv7, dan ARMv8 â€“ berjalan di server VPS standar dan board berbasis ARM juga.
Jalankan Pinry lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
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