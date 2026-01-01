Deploy instan DHIS2.
Platform informasi kesehatan open-source yang digunakan oleh layanan kesehatan nasional di lebih dari 70 negara di seluruh dunia.
Pilih paket VPS untuk DHIS2
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan DHIS2
DHIS2 adalah sistem manajemen informasi kesehatan open-source terbesar di dunia, yang digunakan di lebih dari 70 negara untuk mengumpulkan, menganalisis, dan melaporkan data kesehatan rutin, imunisasi, pengawasan penyakit, dan logistik. Dibangun oleh Universitas Oslo dan komunitas global mitra sektor publik, sistem ini mendukung program kesehatan nasional yang melayani sekitar 2,4 miliar orang.
Melakukan self-hosting DHIS2 di VPS Anda sendiri menjaga data pasien dan program yang sensitif sepenuhnya di bawah yurisdiksi Anda, memungkinkan Anda menyesuaikan metadata, dasbor, dan integrasi dengan alur kerja lokal, serta menghindari biaya per pengguna yang terkait dengan vendor HMIS proprietary.
Fitur utama DHIS2
Pengambilan data multi-saluran
Mengumpulkan data agregat, individual, dan kejadian melalui formulir web, klien Android, SMS, dan impor massal di ribuan fasilitas.
Statistik visual
Buat tabel pivot, grafik, peta, dan dasbor langsung dari data yang terkumpul tanpa mengekspor ke alat eksternal.
Program pelacak
Lacak kasus individu, penerima manfaat, dan rantai pasok seiring waktu dengan program pelacak longitudinal yang dapat dikonfigurasi.
Metadata manajemen
Menentukan unit organisasi, elemen data, indikator, dan aturan validasi melalui model fleksibel yang diadaptasi oleh kementerian kesehatan.
RESTful Web API
Integrasikan registri, sistem lab, dan pipeline pelaporan melalui REST API yang terdokumentasi dan platform aplikasi DHIS2.
Android Offline-first
Pekerja lapangan mengambil data secara offline dengan aplikasi DHIS2 Android Capture dan menyinkronkan setelah konektivitas kembali.
Jalankan DHIS2 lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
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Server sinkronisasi Anki self-hosted dengan dukungan multi-user, backup, dan dashboard web