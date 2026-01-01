DHIS2 adalah sistem manajemen informasi kesehatan open-source terbesar di dunia, yang digunakan di lebih dari 70 negara untuk mengumpulkan, menganalisis, dan melaporkan data kesehatan rutin, imunisasi, pengawasan penyakit, dan logistik. Dibangun oleh Universitas Oslo dan komunitas global mitra sektor publik, sistem ini mendukung program kesehatan nasional yang melayani sekitar 2,4 miliar orang.

Melakukan self-hosting DHIS2 di VPS Anda sendiri menjaga data pasien dan program yang sensitif sepenuhnya di bawah yurisdiksi Anda, memungkinkan Anda menyesuaikan metadata, dasbor, dan integrasi dengan alur kerja lokal, serta menghindari biaya per pengguna yang terkait dengan vendor HMIS proprietary.