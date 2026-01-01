EmailEngine adalah layanan yang di-hosting sendiri yang terhubung ke kotak surat IMAP dan SMTP â€” termasuk Gmail, Outlook, dan penyedia standar lainnya â€” dan mengekspos semua operasi email melalui satu REST API. Alih-alih menulis kode aplikasi yang berkomunikasi langsung dengan IMAP, pengembang mendaftarkan akun email dengan EmailEngine lalu mengirim, menerima, mencari, dan menyinkronkan email melalui endpoint HTTP yang bersih.

Meng-hosting sendiri EmailEngine di VPS Anda menjaga kredensial akun email dan data pesan tetap berada dalam infrastruktur Anda sendiri. EmailEngine menangani koneksi ulang, enkripsi kredensial, dan pengiriman webhook sehingga kode aplikasi tetap fokus pada logika bisnis daripada penanganan protokol email. Uji coba 14 hari sudah termasuk; lisensi diperlukan untuk penggunaan produksi berkelanjutan.