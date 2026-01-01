Deploy EmailEngine dengan instalasi sekali klik.
API email self-hosted yang menghubungkan akun IMAP dan SMTP dan mengeksposnya sebagai antarmuka REST terpadu.
Pilih paket VPS untuk EmailEngine
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan EmailEngine
EmailEngine adalah layanan yang di-hosting sendiri yang terhubung ke kotak surat IMAP dan SMTP â€” termasuk Gmail, Outlook, dan penyedia standar lainnya â€” dan mengekspos semua operasi email melalui satu REST API. Alih-alih menulis kode aplikasi yang berkomunikasi langsung dengan IMAP, pengembang mendaftarkan akun email dengan EmailEngine lalu mengirim, menerima, mencari, dan menyinkronkan email melalui endpoint HTTP yang bersih.
Meng-hosting sendiri EmailEngine di VPS Anda menjaga kredensial akun email dan data pesan tetap berada dalam infrastruktur Anda sendiri. EmailEngine menangani koneksi ulang, enkripsi kredensial, dan pengiriman webhook sehingga kode aplikasi tetap fokus pada logika bisnis daripada penanganan protokol email. Uji coba 14 hari sudah termasuk; lisensi diperlukan untuk penggunaan produksi berkelanjutan.
Fitur utama EmailEngine
REST API email terpadu
Akses semua operasi IMAP dan SMTP â€” kirim, terima, cari, sinkronkan â€” melalui satu endpoint HTTP terlepas dari penyedia email.
Manajemen banyak akun
Daftarkan beberapa akun email dari penyedia mana pun dan kelola semua kotak masuk melalui satu API yang konsisten tanpa pekerjaan integrasi per penyedia.
Pengiriman event webhook
Dapatkan notifikasi HTTP real-time saat email baru masuk, pesan dibaca, atau status kotak masuk berubah, tanpa polling.
Enkripsi Kredensial
Semua kata sandi akun email yang tersimpan dan token OAuth dienkripsi menggunakan kunci rahasia utama yang Anda konfigurasikan saat deployment.
Proksi pengiriman SMTP
Kirim email atas nama akun terdaftar melalui proxy SMTP bawaan tanpa mengekspos kredensial mentah ke layanan pengiriman.
Jalankan EmailEngine lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
Super puas dengan VPS hosting Hostinger! Uptime-nya selalu stabil, jadi website saya lancar terus. Setiap kali butuh bantuan, tim support-nya cepat, paham semuanya, dan sangat membantu.
Semuanya lancar banget pakai Hostinger! Chatbot AI-nya oke, dan kalau AI nggak bisa jawab, langsung ada tim support yang siap bantu. VPS-nya juga juara, stabil tanpa naik turun. Makasih tim developer dan semua yang terlibat, lanjutkan terus ðŸš€
Akhirnya nemu VPS hosting yang beneran oke. Harganya pas, panelnya gampang dipakai dan cepat. Backup mulus, tim support juga sangat andal dan solutif. Pokoknya mantap!
Waktu kehilangan akses ke instance n8n self-hosted, saya langsung menghubungi support Hostinger. Jujur, responsnya benar-benar di luar ekspektasi. Chatbot Kodee sangat membantu, dan Mohammad dari tim CS juga sangat detail untuk memastikan semuanya terselesaikan.
Terima kasih banyak untuk Carla yang sudah bantu upgrade n8n di VPS Hostinger saya. Profesional dan informatif sekali!
Nggak pernah ada drama dengan VPS Hostinger. Selalu cepat, stabil, dan nggak ada downtime.
Hostinger oke banget, saya puas sama layanan yang saya pakai. Harganya nggak semahal tempat lain, tapi VPS-nya mantap dan paketnya sesuai sama harga.