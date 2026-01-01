Deploy WinterCMS instan.
Gratis, CMS berbasis Laravel sumber terbuka dengan panel admin yang bersih, sistem plugin, dan mesin theming yang canggih.
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Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan WinterCMS
WinterCMS adalah sistem manajemen konten sumber terbuka gratis yang dibangun di atas framework PHP Laravel. Awalnya merupakan fork dari OctoberCMS, ia menggabungkan arsitektur yang ramah pengembang dengan backend yang intuitif yang membuat pengelolaan konten menjadi mudah bagi pengguna non-teknis. CMS ini dilengkapi dengan editor berbasis blok, ekosistem plugin yang fleksibel, dan front-end yang dapat diubah temanya yang memungkinkan tim membangun dan memelihara website canggih tanpa mengorbankan kualitas kode.
Self-hosting WinterCMS di VPS Anda sendiri memberi Anda kendali penuh atas data Anda, menghilangkan biaya per-situs atau per-pengguna, dan memungkinkan Anda menyesuaikan setiap lapisan stack. Template ini memasangkan WinterCMS dengan database MySQL 8 khusus untuk persistensi yang andal dan siap produksi sejak hari pertama.
Fitur utama WinterCMS
Laravel Foundation
Dibangun di atas Laravel PHP, WinterCMS mewarisi lapisan routing, ORM, dan keamanan yang matang yang sudah dikenal dan dipercaya oleh developer.
Ekosistem plugin
Perluas fungsionalitas melalui marketplace plugin yang kaya dan API yang mudah, yang membuat pembuatan plugin kustom menjadi cepat dan mudah dipelihara.
Mesin Tema
Desain front-end yang sepenuhnya kustom menggunakan template Twig dengan komponen CMS, parsial, dan tata letak â€“ tidak diperlukan penguncian tema.
Panel Admin Ringkas
Backend berbasis peran yang rapi memungkinkan editor konten mengelola halaman, media, dan pengaturan tanpa memerlukan bantuan pengembang.
Media Manager
Manajemen file dan gambar terintegrasi dengan alat unggah, pengaturan, dan pengeditan langsung menjaga semua aset di satu tempat.
Jalankan WinterCMS lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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