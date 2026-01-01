WinterCMS adalah sistem manajemen konten sumber terbuka gratis yang dibangun di atas framework PHP Laravel. Awalnya merupakan fork dari OctoberCMS, ia menggabungkan arsitektur yang ramah pengembang dengan backend yang intuitif yang membuat pengelolaan konten menjadi mudah bagi pengguna non-teknis. CMS ini dilengkapi dengan editor berbasis blok, ekosistem plugin yang fleksibel, dan front-end yang dapat diubah temanya yang memungkinkan tim membangun dan memelihara website canggih tanpa mengorbankan kualitas kode.

Self-hosting WinterCMS di VPS Anda sendiri memberi Anda kendali penuh atas data Anda, menghilangkan biaya per-situs atau per-pengguna, dan memungkinkan Anda menyesuaikan setiap lapisan stack. Template ini memasangkan WinterCMS dengan database MySQL 8 khusus untuk persistensi yang andal dan siap produksi sejak hari pertama.