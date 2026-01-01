File Browser adalah manajer file web open-source yang ringan yang mengubah direktori apa pun di server Anda menjadi antarmuka manajemen file berfitur lengkap yang dapat diakses dari browser mana pun. Ini mendukung banyak pengguna dengan izin yang dapat dikonfigurasi, berbagi file melalui tautan publik, unggah drag-and-drop, dan editor kode bawaan â€“ semuanya tanpa memerlukan klien SSH atau FTP.

Self-hosting File Browser di VPS Anda menjaga file tetap pribadi dan di bawah kendali Anda, memungkinkan Anda memberikan akses dengan aman kepada anggota tim atau klien ke direktori tertentu tanpa mengekspos kredensial server, dan membutuhkan sumber daya minimal sehingga berjalan dengan nyaman bersama aplikasi Anda yang lain.