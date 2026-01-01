Deploy File Browser dengan instalasi instan.
Manajer file berbasis web yang ringan untuk menjelajahi, mengunggah, dan mengelola file server langsung dari browser Anda.
Pilih paket VPS untuk File Browser
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan File Browser
File Browser adalah manajer file web open-source yang ringan yang mengubah direktori apa pun di server Anda menjadi antarmuka manajemen file berfitur lengkap yang dapat diakses dari browser mana pun. Ini mendukung banyak pengguna dengan izin yang dapat dikonfigurasi, berbagi file melalui tautan publik, unggah drag-and-drop, dan editor kode bawaan â€“ semuanya tanpa memerlukan klien SSH atau FTP.
Self-hosting File Browser di VPS Anda menjaga file tetap pribadi dan di bawah kendali Anda, memungkinkan Anda memberikan akses dengan aman kepada anggota tim atau klien ke direktori tertentu tanpa mengekspos kredensial server, dan membutuhkan sumber daya minimal sehingga berjalan dengan nyaman bersama aplikasi Anda yang lain.
Fitur utama File Browser
Izin Multi-Pengguna
Buat akun pengguna dengan akses direktori terperinci dan izin berbasis peran, sehingga setiap orang hanya melihat dan memodifikasi file yang mereka butuhkan.
Drag-and-Drop Unggahan
Unggah satu file, beberapa file, atau seluruh folder langsung dari browser dengan pelacakan progres real-time â€“ tidak memerlukan klien FTP.
Editor kode bawaan
Edit file konfigurasi, skrip, dan file teks langsung di browser tanpa beralih ke sesi SSH terpisah atau editor teks.
Tautan berbagi publik
Buat tautan unduhan yang dapat dibagikan untuk file atau folder, memungkinkan Anda mengirim konten kepada penerima eksternal tanpa memberikan mereka akses server.
Manajemen Arsip
Buat dan ekstrak arsip ZIP dan TAR langsung melalui antarmuka web, menyederhanakan transfer massal dan pencadangan file.
Jalankan File Browser lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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