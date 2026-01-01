Deploy Uptrace instan.
Platform APM Open-source untuk jejak terdistribusi, metrik, dan log yang dibangun secara native di atas OpenTelemetry.
Pilih paket VPS untuk Uptrace
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Uptrace
Uptrace adalah platform Pemantauan Kinerja Aplikasi (APM) sumber terbuka yang menyatukan jejak terdistribusi, metrik, dan log dari aplikasi yang diinstrumentasi OpenTelemetry dalam satu antarmuka. Dibangun di atas ClickHouse untuk penyimpanan telemetri berthroughput tinggi dan PostgreSQL untuk metadata, platform ini menghadirkan kemampuan observabilitas Datadog dan New Relic tanpa biaya lisensi per-host atau masalah residensi data.
Meng-hosting sendiri Uptrace di VPS Anda menjaga semua data telemetri di infrastruktur Anda sendiri tanpa harga per-span atau per-log. Aplikasi apa pun yang diinstrumentasi dengan OpenTelemetry SDK â€“ di seluruh Go, Python, Node.js, Java, .NET, dan lainnya â€“ dapat mengirim data langsung melalui OTLP tanpa konfigurasi tambahan.
Fitur utama Uptrace
Distributed tracing
Visualisasikan alur permintaan di seluruh layanan mikro dengan detail rentang penuh, grafik api, dan peta dependensi layanan untuk mengidentifikasi hambatan latensi.
Metrik & dasbor
Mesin metrik yang kompatibel dengan PromQL dengan 50+ dasbor siap pakai untuk framework, database, dan komponen infrastruktur populer.
Pencarian log terpusat
Mengambil dan melakukan pencarian teks lengkap pada log terstruktur bersama dengan jejak dan metrik yang berkorelasi dalam satu antarmuka kueri terpadu.
Peringatan & Notifikasi
Atur peringatan berbasis ambang batas atau anomali dengan perutean ke email, Slack, PagerDuty, atau endpoint webhook kustom.
OTLP-native ingestion
Menerima telemetri dari SDK OpenTelemetry mana pun melalui gRPC atau HTTP tanpa adapter kustom, kolektor, atau agen proprietary.
Jalankan Uptrace lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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