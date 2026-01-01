Uptrace adalah platform Pemantauan Kinerja Aplikasi (APM) sumber terbuka yang menyatukan jejak terdistribusi, metrik, dan log dari aplikasi yang diinstrumentasi OpenTelemetry dalam satu antarmuka. Dibangun di atas ClickHouse untuk penyimpanan telemetri berthroughput tinggi dan PostgreSQL untuk metadata, platform ini menghadirkan kemampuan observabilitas Datadog dan New Relic tanpa biaya lisensi per-host atau masalah residensi data.

Meng-hosting sendiri Uptrace di VPS Anda menjaga semua data telemetri di infrastruktur Anda sendiri tanpa harga per-span atau per-log. Aplikasi apa pun yang diinstrumentasi dengan OpenTelemetry SDK â€“ di seluruh Go, Python, Node.js, Java, .NET, dan lainnya â€“ dapat mengirim data langsung melalui OTLP tanpa konfigurasi tambahan.