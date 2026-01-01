Deploy Multica instan.
Platform agen terkelola open-source yang mengubah agen AI pengodean menjadi rekan tim yang dapat Anda berikan tugas.
Pilih paket VPS untuk Multica
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Multica
Multica adalah platform agen terkelola sumber terbuka yang memungkinkan Anda memperlakukan agen AI pengodean seperti rekan satu tim, alih-alih sesi obrolan sekali pakai. Tetapkan tugas ke agen tertentu, pantau kemajuan mereka secara real time, dan bangun pustaka keterampilan yang dapat digunakan kembali yang akan berkembang seiring waktu saat tim Anda bekerja sama. Ini mendukung CLI agen apa pun yang diinstal secara lokal â€” Claude Code, Codex, GitHub Copilot, Gemini, dan lainnya â€” melalui daemon ringan yang menghubungkan mesin Anda kembali ke server pusat.
Self-hosting Multica di VPS Anda menjaga setiap tugas, perubahan kode, dan kredensial integrasi di dalam infrastruktur Anda sendiri tanpa biaya per-kursi dan tanpa telemetri agen pihak ketiga. PostgreSQL dengan pgvector dikirimkan dalam keadaan pra-konfigurasi, sehingga platform siap produksi sejak boot pertama.
Fitur utama Multica
Dukungan multi-agen
Hubungkan Claude Code, Codex, GitHub Copilot, Gemini, dan CLI agen coding lainnya melalui satu dashboard.
Daemon eksekusi lokal
Daemon ringan berjalan di mesin Anda sendiri sehingga agen mengeksekusi terhadap ruang kerja yang sebenarnya dan kredensial yang sudah Anda miliki.
Penugasan tugas dan pelacakan
Mengirimkan pekerjaan ke agen tertentu dan memantau progres, hasil, serta keputusan secara real-time tanpa harus memeriksa utas chat.
Pustaka keterampilan yang dapat digunakan kembali
Tangkap keterampilan agen sekali dan terapkan kembali di seluruh ruang kerja dan rekan tim sehingga kemampuan berkembang seiring waktu.
Otomatisasi Webhook
Memicu alur kerja agen dari GitHub, Lark, atau layanan eksternal mana pun melalui handler webhook autopilot bawaan.
Kepemilikan data hosting mandiri
Semua tugas, perubahan kode, dan kredensial integrasi tetap berada di VPS Anda tanpa telemetri dan tanpa harga per kursi.
Jalankan Multica lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
Super puas dengan VPS hosting Hostinger! Uptime-nya selalu stabil, jadi website saya lancar terus. Setiap kali butuh bantuan, tim support-nya cepat, paham semuanya, dan sangat membantu.
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