Multica adalah platform agen terkelola sumber terbuka yang memungkinkan Anda memperlakukan agen AI pengodean seperti rekan satu tim, alih-alih sesi obrolan sekali pakai. Tetapkan tugas ke agen tertentu, pantau kemajuan mereka secara real time, dan bangun pustaka keterampilan yang dapat digunakan kembali yang akan berkembang seiring waktu saat tim Anda bekerja sama. Ini mendukung CLI agen apa pun yang diinstal secara lokal â€” Claude Code, Codex, GitHub Copilot, Gemini, dan lainnya â€” melalui daemon ringan yang menghubungkan mesin Anda kembali ke server pusat.

Self-hosting Multica di VPS Anda menjaga setiap tugas, perubahan kode, dan kredensial integrasi di dalam infrastruktur Anda sendiri tanpa biaya per-kursi dan tanpa telemetri agen pihak ketiga. PostgreSQL dengan pgvector dikirimkan dalam keadaan pra-konfigurasi, sehingga platform siap produksi sejak boot pertama.