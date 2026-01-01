Deploy Apache Guacamole dengan instalasi sekali klik.
Gerbang desktop jarak jauh tanpa klien untuk mengakses RDP, SSH, VNC, dan koneksi Telnet langsung dari browser web Anda.
Pilih paket VPS untuk Apache Guacamole
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project yang Anda mau dengan Apache Guacamole
Apache Guacamole adalah gateway desktop jarak jauh tanpa klien yang memungkinkan Anda mengakses server RDP, VNC, SSH, dan Telnet dari browser web modern mana pun — tanpa plugin, tanpa software klien native, dan tanpa pengaturan per perangkat. Browser menangani rendering sementara daemon sisi server menerjemahkan protokol, menjadikan akses jarak jauh semudah membuka URL.
Self-hosting Guacamole di VPS Anda sendiri mengubah server Anda menjadi jump host pusat untuk mengelola mesin jarak jauh di mana pun di dunia. Manajemen pengguna bawaan, log audit, dan berbagi koneksi menjadikannya sama bermanfaatnya bagi administrator solo dan tim kecil, sambil menjaga setiap kredensial dan sesi di bawah kendali langsung Anda.
Fitur utama Apache Guacamole
Akses browser tanpa klien
Hubungkan ke host RDP, VNC, SSH, atau Telnet mana pun langsung dari tab browser — tanpa software klien, tanpa plugin, tanpa solusi firewall.
Dukungan multi-protokol
Adaptor bawaan untuk RDP, VNC, SSH, Telnet, dan Kubernetes memenuhi kebutuhan sehari-hari para admin, developer, dan tim keamanan.
Kredensial terpusat
Simpan kata sandi server, kunci SSH, dan sertifikat sekali di Guacamole dan berikan akses kepada pengguna tanpa pernah membagikan rahasia yang mendasarinya.
Manajemen pengguna dan grup
Izin berbasis peran, integrasi LDAP dan SAML, serta aturan akses per koneksi menjaga tim besar tetap terorganisir seiring bertambahnya inventaris koneksi.
Perekaman sesi dan audit
Perekaman sesi opsional dan log aktivitas terperinci memudahkan untuk mengaudit siapa yang terhubung ke mana dan apa yang mereka lakukan.
Jalankan Apache Guacamole lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
Super puas dengan VPS hosting Hostinger! Uptime-nya selalu stabil, jadi website saya lancar terus. Setiap kali butuh bantuan, tim support-nya cepat, paham semuanya, dan sangat membantu.
Semuanya lancar banget pakai Hostinger! Chatbot AI-nya oke, dan kalau AI nggak bisa jawab, langsung ada tim support yang siap bantu. VPS-nya juga juara, stabil tanpa naik turun. Makasih tim developer dan semua yang terlibat, lanjutkan terus 🚀
Akhirnya nemu VPS hosting yang beneran oke. Harganya pas, panelnya gampang dipakai dan cepat. Backup mulus, tim support juga sangat andal dan solutif. Pokoknya mantap!
Saya sempat kehilangan akses ke instance n8n yang di-hosting sendiri. Chatbot Kodee sangat membantu, lalu Mohammad dari tim CS juga sangat sabar dan detail dalam menjawab pertanyaan saya.
Terima kasih banyak untuk Carla yang sudah bantu upgrade n8n di VPS Hostinger saya. Profesional dan informatif sekali!
Nggak pernah ada drama dengan VPS Hostinger. Selalu cepat, stabil, dan nggak ada downtime.
Hostinger oke banget, saya puas sama layanan yang saya pakai. Harganya nggak semahal tempat lain, tapi VPS-nya mantap dan paketnya sesuai sama harga.