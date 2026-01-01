DbGate adalah manajer database lintas platform open-source yang menangani MySQL, MariaDB, PostgreSQL, SQLite, SQL Server, MongoDB, Redis, ClickHouse, CockroachDB, Cassandra, dan Amazon Redshift melalui satu antarmuka berbasis web. Daripada beralih di antara alat khusus vendor, Anda dapat terhubung ke setiap database dari satu ruang kerja, menjalankan kueri SQL atau NoSQL multi-tab, mengedit tabel secara inline, dan membandingkan skema di berbagai lingkungan.

Self-hosting DbGate di VPS Anda sendiri menjaga string koneksi, kueri tersimpan, dan data yang diekspor sepenuhnya di infrastruktur Anda tanpa telemetri cloud atau lisensi per-kursi. Antarmuka browser dapat diakses dari perangkat apa pun, menjadikannya berguna untuk inspeksi data ad-hoc, administrasi sehari-hari, dan debug kolaboratif tanpa menginstal klien desktop di setiap mesin developer.