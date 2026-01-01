Deploy instan DbGate.
Manajer database lintas platform sumber terbuka yang mendukung MySQL, PostgreSQL, MongoDB, Redis, serta banyak mesin SQL dan NoSQL lainnya.
Pilih paket VPS untuk DbGate
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan DbGate
DbGate adalah manajer database lintas platform open-source yang menangani MySQL, MariaDB, PostgreSQL, SQLite, SQL Server, MongoDB, Redis, ClickHouse, CockroachDB, Cassandra, dan Amazon Redshift melalui satu antarmuka berbasis web. Daripada beralih di antara alat khusus vendor, Anda dapat terhubung ke setiap database dari satu ruang kerja, menjalankan kueri SQL atau NoSQL multi-tab, mengedit tabel secara inline, dan membandingkan skema di berbagai lingkungan.
Self-hosting DbGate di VPS Anda sendiri menjaga string koneksi, kueri tersimpan, dan data yang diekspor sepenuhnya di infrastruktur Anda tanpa telemetri cloud atau lisensi per-kursi. Antarmuka browser dapat diakses dari perangkat apa pun, menjadikannya berguna untuk inspeksi data ad-hoc, administrasi sehari-hari, dan debug kolaboratif tanpa menginstal klien desktop di setiap mesin developer.
Fitur utama DbGate
SQL dan NoSQL bersama
Hubungkan ke MySQL, PostgreSQL, SQL Server, MongoDB, Redis, SQLite, ClickHouse, CockroachDB, Cassandra, dan lainnya dari satu ruang kerja tanpa harus berganti-ganti klien khusus vendor.
Editor kueri multi-tab
Jalankan kueri SQL atau MongoDB di beberapa tab dengan autocomplete, syntax highlighting, dan riwayat persisten yang tetap ada setelah koneksi ulang dan mulai ulang.
Editor tabel visual
Jelajahi, saring, urutkan, dan edit baris secara langsung dengan kisi seperti spreadsheet, lalu terapkan perubahan melalui diff SQL yang dihasilkan sebelum masuk ke database.
Perbandingan dan ekspor schema
Membandingkan skema antara dua database, menghasilkan SQL migrasi, dan mengekspor tabel atau kueri ke CSV, JSON, SQL dump, atau Excel langsung dari browser.
Perancang Diagram ER
Visualisasikan hubungan dengan diagram ER interaktif, lalu ekspor tata letak sebagai SVG atau PNG untuk dokumentasi dan tinjauan arsitektur.
Jalankan DbGate lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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