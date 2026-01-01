EMQX adalah message broker MQTT open-source yang sangat skalabel, dirancang untuk IoT, otomasi industri, dan streaming data real-time. Ini menangani jutaan koneksi MQTT simultan dengan latensi sub-milidetik dan mendukung MQTT 3.1, 3.1.1, dan 5.0 bersama dengan MQTT melalui WebSockets. Rule engine bawaan memungkinkan Anda memproses, merutekan, dan mengubah pesan perangkat tanpa menulis kode backend, terhubung langsung ke database, layanan cloud, dan endpoint HTTP.

Dashboard web yang disertakan menyediakan antarmuka manajemen komprehensif untuk memantau kesehatan cluster, statistik koneksi, struktur langganan, dan alur rule engine secara real time. Self-hosting EMQX di VPS Anda memberi Anda kontrol penuh atas infrastruktur pesan IoT Anda â€“ tanpa biaya cloud per pesan, tanpa vendor lock-in, dan visibilitas penuh ke lapisan komunikasi perangkat Anda.