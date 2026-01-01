Deploy instan EMQX.
Broker MQTT sumber terbuka berkinerja tinggi untuk IoT dan pesan real-time dengan dasbor manajemen web bawaan.
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EMQX adalah message broker MQTT open-source yang sangat skalabel, dirancang untuk IoT, otomasi industri, dan streaming data real-time. Ini menangani jutaan koneksi MQTT simultan dengan latensi sub-milidetik dan mendukung MQTT 3.1, 3.1.1, dan 5.0 bersama dengan MQTT melalui WebSockets. Rule engine bawaan memungkinkan Anda memproses, merutekan, dan mengubah pesan perangkat tanpa menulis kode backend, terhubung langsung ke database, layanan cloud, dan endpoint HTTP.
Dashboard web yang disertakan menyediakan antarmuka manajemen komprehensif untuk memantau kesehatan cluster, statistik koneksi, struktur langganan, dan alur rule engine secara real time. Self-hosting EMQX di VPS Anda memberi Anda kontrol penuh atas infrastruktur pesan IoT Anda â€“ tanpa biaya cloud per pesan, tanpa vendor lock-in, dan visibilitas penuh ke lapisan komunikasi perangkat Anda.
Fitur utama EMQX
Dukungan MQTT 5.0
Implementasi MQTT 5.0 penuh termasuk kedaluwarsa sesi, kedaluwarsa pesan, kode alasan, langganan bersama, dan pola permintaan/respons untuk aplikasi IoT modern.
Mesin aturan bawaan
Memproses, memfilter, dan merutekan pesan perangkat menggunakan aturan mirip SQL yang meneruskan data ke database, Kafka, webhook HTTP, atau broker MQTT lainnya tanpa kode kustom.
MQTT melalui WebSockets
Hubungkan browser web dan klien JavaScript langsung ke EMQX melalui koneksi WebSocket yang aman, memungkinkan dashboard IoT real-time tanpa jembatan terpisah.
Dashboard manajemen website
Pantau jumlah koneksi, pohon langganan, laju pesan, dan performa mesin aturan secara real-time melalui antarmuka web administratif bawaan.
Konkurensi Tinggi
EMQX menangani jutaan koneksi perangkat bersamaan pada satu node, sehingga cocok untuk segala hal mulai dari pengaturan otomatisasi rumah skala kecil hingga penerapan industri skala besar.
Jalankan EMQX lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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