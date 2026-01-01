Open WebUI adalah antarmuka web komprehensif yang di-host sendiri untuk model bahasa besar yang berfungsi dengan Ollama, OpenAI, dan API yang kompatibel dengan OpenAI mana pun. Dengan lebih dari 140.000 bintang GitHub, ini telah menjadi alternatif open-source terkemuka untuk layanan chat AI cloud, menawarkan pengalaman modern mirip ChatGPT dengan privasi dan kontrol dari self-hosting.

Retrieval Augmented Generation bawaan memungkinkan Anda membuat basis pengetahuan dari dokumen Anda sendiri sehingga AI dapat menjawab pertanyaan dengan konteks dari data Anda. Panggilan suara, pembuatan gambar, integrasi pencarian web, dan pemanggilan fungsi Python melengkapi serangkaian fitur yang mencakup peneliti individu, tim pengembangan, dan perusahaan yang peduli privasi.