Deploy instan Open WebUI.
Antarmuka chat AI self-hosted dengan RAG, dukungan multi-model, dan privasi penuh â€“ tidak ada data yang meninggalkan server Anda.
Pilih paket VPS untuk Open WebUI
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Open WebUI
Open WebUI adalah antarmuka web komprehensif yang di-host sendiri untuk model bahasa besar yang berfungsi dengan Ollama, OpenAI, dan API yang kompatibel dengan OpenAI mana pun. Dengan lebih dari 140.000 bintang GitHub, ini telah menjadi alternatif open-source terkemuka untuk layanan chat AI cloud, menawarkan pengalaman modern mirip ChatGPT dengan privasi dan kontrol dari self-hosting.
Retrieval Augmented Generation bawaan memungkinkan Anda membuat basis pengetahuan dari dokumen Anda sendiri sehingga AI dapat menjawab pertanyaan dengan konteks dari data Anda. Panggilan suara, pembuatan gambar, integrasi pencarian web, dan pemanggilan fungsi Python melengkapi serangkaian fitur yang mencakup peneliti individu, tim pengembangan, dan perusahaan yang peduli privasi.
Fitur utama Open WebUI
Multi-LLM Support
Hubungkan ke Ollama, OpenAI, atau API apa pun yang kompatibel dengan OpenAI dan beralih antar model dalam percakapan yang sama.
Dokumen RAG
Unggah dokumen untuk membuat basis pengetahuan dan biarkan AI menjawab pertanyaan dengan konteks yang diambil langsung dari file Anda.
Integrasi Pencarian Web
Dapatkan informasi real-time dari 15+ penyedia pencarian langsung ke percakapan AI tanpa meninggalkan interface.
Generasi Suara dan Gambar
Fitur bawaan Suara-ke-Teks, Teks-ke-Suara, dan pembuatan gambar melalui DALL-E, ComfyUI, dan AUTOMATIC1111.
Otentikasi Perusahaan
Dukungan LDAP, SCIM 2.0, dan OAuth bersama dengan kontrol akses berbasis peran untuk penerapan tim dan organisasi.
Jalankan Open WebUI lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
Super puas dengan VPS hosting Hostinger! Uptime-nya selalu stabil, jadi website saya lancar terus. Setiap kali butuh bantuan, tim support-nya cepat, paham semuanya, dan sangat membantu.
Semuanya lancar banget pakai Hostinger! Chatbot AI-nya oke, dan kalau AI nggak bisa jawab, langsung ada tim support yang siap bantu. VPS-nya juga juara, stabil tanpa naik turun. Makasih tim developer dan semua yang terlibat, lanjutkan terus ðŸš€
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