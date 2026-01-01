Tyk Gateway adalah API gateway sumber terbuka sepenuhnya yang mengelola autentikasi, pembatasan laju, kuota, dan transformasi permintaan untuk layanan backend Anda. Dilisensikan di bawah Mozilla Public License 2.0, setiap fitur gateway tersedia tanpa kunci lisensi â€” OAuth 2.0, validasi JWT, proxying GraphQL, dan dukungan plugin semuanya termasuk dalam build sumber terbuka.

Redis adalah satu-satunya dependensi, menyediakan penyimpanan sesi terdistribusi dan penghitung pembatasan laju. Konfigurasi ditangani melalui REST management API, menjadikan Tyk kompatibel dengan alur kerja infrastructure-as-code dan pipeline CI/CD. Self-hosting menjaga semua lalu lintas API, kredensial, dan data penggunaan di dalam infrastruktur Anda sendiri.