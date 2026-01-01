Deploy instan Tyk Gateway.
Gateway API open-source untuk mengamankan, mengelola, dan memantau API REST, GraphQL, dan gRPC tanpa lisensi berbayar atau paywall fitur.
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Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Tyk Gateway
Tyk Gateway adalah API gateway sumber terbuka sepenuhnya yang mengelola autentikasi, pembatasan laju, kuota, dan transformasi permintaan untuk layanan backend Anda. Dilisensikan di bawah Mozilla Public License 2.0, setiap fitur gateway tersedia tanpa kunci lisensi â€” OAuth 2.0, validasi JWT, proxying GraphQL, dan dukungan plugin semuanya termasuk dalam build sumber terbuka.
Redis adalah satu-satunya dependensi, menyediakan penyimpanan sesi terdistribusi dan penghitung pembatasan laju. Konfigurasi ditangani melalui REST management API, menjadikan Tyk kompatibel dengan alur kerja infrastructure-as-code dan pipeline CI/CD. Self-hosting menjaga semua lalu lintas API, kredensial, dan data penggunaan di dalam infrastruktur Anda sendiri.
Fitur utama Tyk Gateway
Middleware Otentikasi
Lindungi API dengan OAuth 2.0, JWT, tanda tangan HMAC, Basic Auth, mutual TLS, atau kunci API â€“ tidak memerlukan kode autentikasi kustom.
Pembatasan laju dan kuota
Terapkan batas kecepatan dan kuota penggunaan per pengguna, per aplikasi, atau per kebijakan untuk mencegah penyalahgunaan dan memastikan akses yang adil.
Dukungan multi-protokol
Arahkan API REST, GraphQL, gRPC, TCP, dan WebSocket melalui satu gateway dengan transformasi dan proxying yang sadar protokol.
Permintaan transformasi
Menulis ulang URL, menyuntikkan atau menghapus header, memodifikasi isi permintaan dan respons, serta mengonversi antara SOAP dan GraphQL secara langsung.
Plugin middleware
Memperluas perilaku gateway dengan logika kustom yang ditulis dalam JavaScript, Python, Go, atau gRPC tanpa memodifikasi basis kode inti.
Jalankan Tyk Gateway lebih mudah di Hostinger
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Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
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Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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