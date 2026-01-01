WebTop menghadirkan desktop environment Linux lengkap yang dapat diakses dari browser mana pun melalui streaming KasmVNC. Dibangun oleh LinuxServer.io, ini menyediakan berbagai desktop environment seperti KDE, XFCE, dan lainnya, dengan penyimpanan direktori home yang persisten, manajemen file terintegrasi, passthrough audio dan video, serta performa grafis yang mulus melalui konfigurasi shared memory.

Self-hosting WebTop di VPS memberi Anda remote desktop yang aman yang dapat diakses tanpa software klien VPN atau RDP. Ini ideal untuk menjalankan aplikasi grafis Linux dari lingkungan yang terbatas, menyediakan ruang kerja pengembangan atau produktivitas yang konsisten yang dapat diakses dari perangkat mana pun dengan browser.