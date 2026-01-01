Deploy instan WebTop.
Lingkungan desktop Linux lengkap di browser Anda dengan sesi persisten, manajemen file, dan dukungan audio/video.
Pilih paket VPS untuk WebTop
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan WebTop
WebTop menghadirkan desktop environment Linux lengkap yang dapat diakses dari browser mana pun melalui streaming KasmVNC. Dibangun oleh LinuxServer.io, ini menyediakan berbagai desktop environment seperti KDE, XFCE, dan lainnya, dengan penyimpanan direktori home yang persisten, manajemen file terintegrasi, passthrough audio dan video, serta performa grafis yang mulus melalui konfigurasi shared memory.
Self-hosting WebTop di VPS memberi Anda remote desktop yang aman yang dapat diakses tanpa software klien VPN atau RDP. Ini ideal untuk menjalankan aplikasi grafis Linux dari lingkungan yang terbatas, menyediakan ruang kerja pengembangan atau produktivitas yang konsisten yang dapat diakses dari perangkat mana pun dengan browser.
Fitur utama WebTop
Desktop berbasis browser
Akses desktop Linux lengkap dari browser mana pun tanpa menginstal VPN, RDP, atau software klien remote desktop.
Beberapa lingkungan desktop
Pilih dari KDE, XFCE, MATE, dan lingkungan desktop lainnya tergantung pada alur kerja dan preferensi sumber daya Anda.
Penyimpanan persisten
Direktori utama dan data aplikasi tetap ada antar sesi, menjaga file dan konfigurasi Anda tetap utuh setiap kali Anda terhubung kembali.
Dukungan audio dan video
Multimedia passthrough memungkinkan pemutaran audio dan video di dalam lingkungan desktop yang terkontainerisasi.
Akses jarak jauh aman
Akses desktop melalui HTTPS melalui Traefik tanpa mengekspos port RDP atau VNC secara langsung ke internet.
Jalankan WebTop lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
Super puas dengan VPS hosting Hostinger! Uptime-nya selalu stabil, jadi website saya lancar terus. Setiap kali butuh bantuan, tim support-nya cepat, paham semuanya, dan sangat membantu.
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