PrivateBin adalah pastebin open-source minimalis tempat konten dienkripsi dengan 256-bit AES-GCM langsung di browser sebelum mencapai server. Kunci dekripsi hanya berada di fragmen URL, yang tidak pernah dikirimkan browser ke server â€” artinya bahkan operator server pun tidak dapat membaca apa yang Anda bagikan. Dengan lebih dari 8.000 GitHub stars, ini adalah salah satu alat berbagi zero-knowledge paling tepercaya yang tersedia.

Self-hosting PrivateBin di VPS Anda menjaga infrastruktur berbagi Anda sepenuhnya pribadi â€” tidak ada layanan pihak ketiga yang melihat paste Anda â€” dan container Alpine yang ringan hanya membutuhkan sedikit sumber daya sambil memberi Anda kontrol penuh atas kebijakan retensi, batas ukuran file, dan akses.