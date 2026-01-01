Deploy PrivateBin dengan instalasi sekali klik.
Pastebin terenkripsi zero-knowledge di mana server tidak pernah melihat konten Anda â€” semua enkripsi dan dekripsi terjadi sepenuhnya di browser.
Pilih paket VPS untuk PrivateBin
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan PrivateBin
PrivateBin adalah pastebin open-source minimalis tempat konten dienkripsi dengan 256-bit AES-GCM langsung di browser sebelum mencapai server. Kunci dekripsi hanya berada di fragmen URL, yang tidak pernah dikirimkan browser ke server â€” artinya bahkan operator server pun tidak dapat membaca apa yang Anda bagikan. Dengan lebih dari 8.000 GitHub stars, ini adalah salah satu alat berbagi zero-knowledge paling tepercaya yang tersedia.
Self-hosting PrivateBin di VPS Anda menjaga infrastruktur berbagi Anda sepenuhnya pribadi â€” tidak ada layanan pihak ketiga yang melihat paste Anda â€” dan container Alpine yang ringan hanya membutuhkan sedikit sumber daya sambil memberi Anda kontrol penuh atas kebijakan retensi, batas ukuran file, dan akses.
Fitur utama PrivateBin
Zero-Knowledge Enkripsi
Enkripsi AES-GCM 256-bit berjalan sepenuhnya di browser sehingga server hanya menyimpan ciphertext dan tidak akan pernah bisa mengakses konten plain-text Anda.
Bakar Setelah Dibaca
Paste sekali pakai dihapus secara otomatis setelah dilihat pertama kali, menjadikannya ideal untuk berbagi kata sandi, token, atau rahasia apa pun yang tidak boleh bertahan.
Proteksi Password
Tambahkan kata sandi opsional di atas kunci berbasis URL untuk lapisan kontrol akses kedua pada tempelan yang sangat sensitif.
Penyorotan Sintaks
Lebih dari 200 tema bahasa pemrograman memudahkan Anda untuk berbagi dan meninjau cuplikan kode dengan format yang mudah dibaca dan sintaksis berkode warna.
Tidak perlu akun
Siapa pun dengan tautan dapat membaca tempelan secara instan â€“ tanpa pendaftaran, tanpa pelacakan, dan tanpa data pengguna yang dikumpulkan atau disimpan oleh server.
Jalankan PrivateBin lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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