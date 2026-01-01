Nightlio adalah aplikasi pencatat suasana hati dan jurnal harian self-hosted yang dibangun sebagai alternatif gratis yang mengutamakan privasi untuk aplikasi berlangganan seperti Daylio. Catat suasana hati pada skala lima poin, lampirkan entri jurnal berformat Markdown, tandai entri dengan grup yang dapat disesuaikan, dan tinjau pola melalui tampilan kalender, penghitung rentetan, serta statistik agregat â€” semuanya dari antarmuka web responsif yang berfungsi di browser desktop dan seluler.

Menjalankan Nightlio di VPS Anda sendiri akan menyimpan setiap entri suasana hati dan catatan jurnal dalam database SQLite lokal di bawah kendali Anda, tanpa iklan, tanpa telemetri, dan tanpa risiko paywall muncul antara Anda dan data Anda sendiri.