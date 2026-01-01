Deploy Nightlio instan.
Pelacak suasana hati dan jurnal harian yang dihosting sendiri dan mengutamakan privasi â€” alternatif Daylio sumber terbuka untuk VPS Anda.
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Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Nightlio
Nightlio adalah aplikasi pencatat suasana hati dan jurnal harian self-hosted yang dibangun sebagai alternatif gratis yang mengutamakan privasi untuk aplikasi berlangganan seperti Daylio. Catat suasana hati pada skala lima poin, lampirkan entri jurnal berformat Markdown, tandai entri dengan grup yang dapat disesuaikan, dan tinjau pola melalui tampilan kalender, penghitung rentetan, serta statistik agregat â€” semuanya dari antarmuka web responsif yang berfungsi di browser desktop dan seluler.
Menjalankan Nightlio di VPS Anda sendiri akan menyimpan setiap entri suasana hati dan catatan jurnal dalam database SQLite lokal di bawah kendali Anda, tanpa iklan, tanpa telemetri, dan tanpa risiko paywall muncul antara Anda dan data Anda sendiri.
Fitur utama Nightlio
Pelacakan mood harian
Catat suasana hati Anda pada skala lima poin dengan satu ketukan dan saksikan pola-pola muncul selama berhari-hari, berminggu-minggu, dan berbulan-bulan.
Penjurnalan Markdown
Lampirkan catatan Markdown lengkap ke setiap entri dengan header, daftar, dan tautan untuk refleksi yang kaya konteks.
Grup tag kustom
Buat kategori Anda sendiri seperti tidur, produktivitas, atau sosial dan tandai entri untuk menemukan apa yang memengaruhi suasana hati Anda.
Kalender dan Rentetan
Jelajahi riwayat suasana hati dalam tampilan kalender dan tetap termotivasi dengan pelacakan streak jurnal bawaan.
Statistik berwawasan
Tinjau rata-rata suasana hati dari waktu ke waktu, grafik distribusi suasana hati, dan pencapaian gamifikasi yang memberikan penghargaan untuk penjurnalan yang konsisten.
Penyimpanan SQLite
Semua entri tersimpan di satu file SQLite di VPS Anda, mudah dicadangkan, dipindahkan antar server, atau diekspor kapan saja.
Jalankan Nightlio lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
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