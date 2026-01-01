Deploy instan CyberChef.
GCHQ "Cyber Swiss Army Knife" dengan 300+ operasi untuk encoding, enkripsi, dan analisis data di browser.
Pilih paket VPS untuk CyberChef
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project yang Anda mau dengan CyberChef
CyberChef adalah tool manipulasi data berbasis web yang canggih, dikembangkan oleh GCHQ, menawarkan lebih dari 300 operasi bawaan untuk enkripsi, pengodean, kompresi, hashing, dan konversi format data — semuanya melalui antarmuka drag-and-drop yang intuitif. Sistem 'recipe' yang unik memungkinkan Anda merangkai beberapa operasi menjadi workflow yang dapat digunakan kembali dan dibagikan, sementara fitur 'Magic' secara otomatis mendeteksi jenis pengodean untuk mempercepat analisis.
Karena CyberChef memproses semuanya client-side di browser Anda, data sensitif tidak pernah meninggalkan sistem Anda. Self-hosting instance Anda sendiri di VPS memastikan selalu tersedia untuk tim Anda, hanya dapat diakses dalam infrastruktur Anda, dan bebas dari ketergantungan pada versi yang di-host publik — sangat penting untuk operasi keamanan dan workflow respons insiden yang menangani data rahasia.
Fitur utama CyberChef
300+ Operasi bawaan
Mencakup Base64, AES, SHA hashing, regex, IP parsing, kompresi, dan puluhan operasi transformasi data lainnya tanpa menulis kode apa pun.
Rantai Resep
Rangkai beberapa operasi menjadi resep yang dapat digunakan kembali yang dapat disimpan dan dibagikan melalui URL, memungkinkan alur kerja transformasi data yang berulang dan terdokumentasi.
Pemrosesan Sisi Klien
Semua operasi berjalan sepenuhnya di browser – data tidak pernah meninggalkan perangkat Anda, menjadikannya aman untuk investigasi keamanan yang sensitif dan analisis rahasia.
Deteksi otomatis ajaib
Operasi Magic secara otomatis mengidentifikasi skema encoding yang tidak dikenal dan menyarankan operasi yang benar untuk mendekodekannya, mempercepat triase dan analisis.
Breakpoint debugging
Telusuri resep dengan breakpoint untuk memeriksa status data perantara dan memecahkan masalah pipeline transformasi multi-tahap yang kompleks.
Jalankan CyberChef lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
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