CyberChef adalah tool manipulasi data berbasis web yang canggih, dikembangkan oleh GCHQ, menawarkan lebih dari 300 operasi bawaan untuk enkripsi, pengodean, kompresi, hashing, dan konversi format data — semuanya melalui antarmuka drag-and-drop yang intuitif. Sistem 'recipe' yang unik memungkinkan Anda merangkai beberapa operasi menjadi workflow yang dapat digunakan kembali dan dibagikan, sementara fitur 'Magic' secara otomatis mendeteksi jenis pengodean untuk mempercepat analisis.

Karena CyberChef memproses semuanya client-side di browser Anda, data sensitif tidak pernah meninggalkan sistem Anda. Self-hosting instance Anda sendiri di VPS memastikan selalu tersedia untuk tim Anda, hanya dapat diakses dalam infrastruktur Anda, dan bebas dari ketergantungan pada versi yang di-host publik — sangat penting untuk operasi keamanan dan workflow respons insiden yang menangani data rahasia.