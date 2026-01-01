Seerr adalah platform open-source untuk mencari dan mengajukan permintaan media yang menyatukan fitur terbaik dari Overseerr dan Jellyseerr ke dalam satu aplikasi dengan dukungan native untuk Jellyfin, Plex, dan Emby. Pengguna bisa mencari film dan acara TV, mengajukan permintaan, dan administrator menyetujuinya melalui dashboard yang rapi â€“ sementara Sonarr dan Radarr otomatis menangani proses download.

Self-hosting Seerr menjaga kredensial server media dan API keys tetap di dalam infrastruktur Anda sendiri sambil memberikan cara yang elegan kepada keluarga dan teman untuk meminta konten tanpa akses langsung ke tool otomatisasi Anda. Ketersediaan deployment VPS 24/7 memastikan pengajuan permintaan dan notifikasi berjalan dengan andal terlepas dari apakah jaringan rumah Anda sedang online.