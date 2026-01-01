Deploy Seerr instan.
Platform permintaan media terpadu untuk Jellyfin, Plex, dan Emby dengan pemrosesan otomatis melalui Sonarr dan Radarr.
Pilih paket VPS untuk Seerr
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Seerr
Seerr adalah platform open-source untuk mencari dan mengajukan permintaan media yang menyatukan fitur terbaik dari Overseerr dan Jellyseerr ke dalam satu aplikasi dengan dukungan native untuk Jellyfin, Plex, dan Emby. Pengguna bisa mencari film dan acara TV, mengajukan permintaan, dan administrator menyetujuinya melalui dashboard yang rapi â€“ sementara Sonarr dan Radarr otomatis menangani proses download.
Self-hosting Seerr menjaga kredensial server media dan API keys tetap di dalam infrastruktur Anda sendiri sambil memberikan cara yang elegan kepada keluarga dan teman untuk meminta konten tanpa akses langsung ke tool otomatisasi Anda. Ketersediaan deployment VPS 24/7 memastikan pengajuan permintaan dan notifikasi berjalan dengan andal terlepas dari apakah jaringan rumah Anda sedang online.
Fitur utama Seerr
Bantuan Multi-Server
Berfungsi dengan Jellyfin, Plex, dan Emby termasuk single sign-on, sehingga pengguna masuk dengan kredensial yang sama yang mereka gunakan untuk media server mereka.
Integrasi Sonarr dan Radarr
Mengirimkan permintaan yang disetujui secara otomatis ke Sonarr untuk acara TV dan Radarr untuk film, melengkapi seluruh alur dari permintaan hingga ke perpustakaan.
Pencegahan Duplikasi
Memindai perpustakaan media yang ada sebelum menerima permintaan, mencegah unduhan yang sia-sia untuk konten yang sudah tersedia.
Izin Terperinci
Kontrol akses berbasis peran dan kuota permintaan per pengguna memungkinkan administrator mengelola apa yang dapat diminta pengguna dan seberapa sering.
Notifikasi multi-saluran
Mengirimkan notifikasi persetujuan dan ketersediaan melalui Discord, Telegram, Slack, email, dan webhook untuk menjaga pengguna tetap terinformasi mengenai permintaan mereka.
Jalankan Seerr lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
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