Diskon Shoutrrr hingga 69%

Deploy instan Shoutrrr.

Penjadwal media sosial sumber terbuka yang di-host sendiri untuk X, Bluesky, dan LinkedIn â€“ tulis sekali dan publikasikan di mana saja.

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Gratis backup mingguan otomatis
VPS berbasis AI
Rp116.900/bln
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Deploy instan Shoutrrr.

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Diskon 64%
KVM 1
Rp320.900
Rp116.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp193.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe disk space
4 TB bandwidth
TERPOPULER
Diskon 62%
KVM 2
Rp407.900
Rp155.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp232.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
2 vCPU core
8 GB RAM
100 GB NVMe disk space
8 TB bandwidth
Diskon 69%
KVM 4
Rp679.900
Rp213.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp465.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
4 vCPU core
16 GB RAM
200 GB NVMe disk space
16 TB bandwidth
Diskon 65%
KVM 8
Rp1.203.900
Rp426.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp853.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
8 vCPU core
32 GB RAM
400 GB NVMe disk space
32 TB bandwidth
Diskon 64%
KVM 1
Rp320.900
Rp116.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp193.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe disk space
4 TB bandwidth
TERPOPULER
Diskon 62%
KVM 2
Rp407.900
Rp155.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp232.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
2 vCPU core
8 GB RAM
100 GB NVMe disk space
8 TB bandwidth
Diskon 69%
KVM 4
Rp679.900
Rp213.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp465.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
4 vCPU core
16 GB RAM
200 GB NVMe disk space
16 TB bandwidth
Diskon 65%
KVM 8
Rp1.203.900
Rp426.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp853.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
8 vCPU core
32 GB RAM
400 GB NVMe disk space
32 TB bandwidth

Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya

Docker Manager
Akses cepat ke log container
Update sekali klik
Prosesor AMD EPYC
NVMe SSD storage
Kecepatan jaringan 1 Gbps
Public API
Data center di seluruh dunia
Domain gratis selama 1 tahun
Docker Manager
Akses cepat ke log container
Update sekali klik
Prosesor AMD EPYC
NVMe SSD storage
Kecepatan jaringan 1 Gbps
Public API
Data center di seluruh dunia
Domain gratis selama 1 tahun

Paket harus lunas dibayar di awal. Harga bulanan yang ditampilkan adalah total harga produk dibagi durasi paket.

Buat project apa saja dengan Shoutrrr

Shoutrrr adalah alat penjadwalan media sosial open-source yang dibangun sebagai alternatif self-hosted untuk Buffer, Typefully, dan Hootsuite. Ini memungkinkan Anda membuat satu postingan dan mengantrekannya di X (Twitter), Bluesky, dan LinkedIn dari satu dashboard, dengan penanganan batas karakter per jaringan, koneksi akun berbasis OAuth, dan worker bawaan yang memublikasikan postingan sesuai jadwal di latar belakang.

Self-hosting Shoutrrr di VPS Anda menjaga draf, antrean terjadwal, dan akun sosial yang terhubung di dalam infrastruktur Anda sendiri â€” tanpa harga per kursi, tanpa kuota postingan, dan tanpa akses pihak ketiga ke strategi konten Anda. Konfigurasi SQLite default berjalan dalam satu container, sementara persistent volumes memastikan unggahan dan data tetap bertahan setelah redeploy.

Coba sekarang
Buat project apa saja dengan {name}

Fitur utama Shoutrrr

Publikasi multi-jaringan

Buat postingan sekali dan publikasikan ke X, Bluesky, serta LinkedIn secara bersamaan dengan batas karakter per platform dan rendering pratinjau.

Penjadwal latar belakang

Pekerja antrean bawaan dan cron scheduler menerbitkan postingan Anda sesuai jadwal tanpa harus membuka tab browser.

Penautan Akun OAuth

Hubungkan X dan LinkedIn melalui OAuth 2.0 dan Bluesky melalui kata sandi aplikasi â€“ kredensial dan token tetap berada di dalam deployment Anda sendiri.

SQLite secara default

Berjalan dalam satu kontainer dengan SQLite sebagai penyimpanan â€” tidak ada database eksternal atau cache yang perlu dikelola, dengan peningkatan opsional ke Postgres dan Redis.

Metrik Keterlibatan

Metrik bawaan merekam performa postingan seiring waktu sehingga Anda dapat membandingkan jaringan dan menyempurnakan strategi tanpa alat analisis eksternal.

Jalankan Shoutrrr lebih mudah di Hostinger

Aktif dalam sekali klik

Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.

Aktif dalam sekali klik

Perlindungan menyeluruh

Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.

Perlindungan menyeluruh

Docker Manager bawaan

Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.

Docker Manager bawaan

Aktif dalam sekali klik

Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.

Aktif dalam sekali klik

Perlindungan menyeluruh

Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.

Perlindungan menyeluruh

Docker Manager bawaan

Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.

Docker Manager bawaan

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Sesuai target pasar. Jangkauan global

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