Deploy instan Shoutrrr.
Penjadwal media sosial sumber terbuka yang di-host sendiri untuk X, Bluesky, dan LinkedIn â€“ tulis sekali dan publikasikan di mana saja.
Pilih paket VPS untuk Shoutrrr
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Shoutrrr
Shoutrrr adalah alat penjadwalan media sosial open-source yang dibangun sebagai alternatif self-hosted untuk Buffer, Typefully, dan Hootsuite. Ini memungkinkan Anda membuat satu postingan dan mengantrekannya di X (Twitter), Bluesky, dan LinkedIn dari satu dashboard, dengan penanganan batas karakter per jaringan, koneksi akun berbasis OAuth, dan worker bawaan yang memublikasikan postingan sesuai jadwal di latar belakang.
Self-hosting Shoutrrr di VPS Anda menjaga draf, antrean terjadwal, dan akun sosial yang terhubung di dalam infrastruktur Anda sendiri â€” tanpa harga per kursi, tanpa kuota postingan, dan tanpa akses pihak ketiga ke strategi konten Anda. Konfigurasi SQLite default berjalan dalam satu container, sementara persistent volumes memastikan unggahan dan data tetap bertahan setelah redeploy.
Fitur utama Shoutrrr
Publikasi multi-jaringan
Buat postingan sekali dan publikasikan ke X, Bluesky, serta LinkedIn secara bersamaan dengan batas karakter per platform dan rendering pratinjau.
Penjadwal latar belakang
Pekerja antrean bawaan dan cron scheduler menerbitkan postingan Anda sesuai jadwal tanpa harus membuka tab browser.
Penautan Akun OAuth
Hubungkan X dan LinkedIn melalui OAuth 2.0 dan Bluesky melalui kata sandi aplikasi â€“ kredensial dan token tetap berada di dalam deployment Anda sendiri.
SQLite secara default
Berjalan dalam satu kontainer dengan SQLite sebagai penyimpanan â€” tidak ada database eksternal atau cache yang perlu dikelola, dengan peningkatan opsional ke Postgres dan Redis.
Metrik Keterlibatan
Metrik bawaan merekam performa postingan seiring waktu sehingga Anda dapat membandingkan jaringan dan menyempurnakan strategi tanpa alat analisis eksternal.
Jalankan Shoutrrr lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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