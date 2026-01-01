Shoutrrr adalah alat penjadwalan media sosial open-source yang dibangun sebagai alternatif self-hosted untuk Buffer, Typefully, dan Hootsuite. Ini memungkinkan Anda membuat satu postingan dan mengantrekannya di X (Twitter), Bluesky, dan LinkedIn dari satu dashboard, dengan penanganan batas karakter per jaringan, koneksi akun berbasis OAuth, dan worker bawaan yang memublikasikan postingan sesuai jadwal di latar belakang.

Self-hosting Shoutrrr di VPS Anda menjaga draf, antrean terjadwal, dan akun sosial yang terhubung di dalam infrastruktur Anda sendiri â€” tanpa harga per kursi, tanpa kuota postingan, dan tanpa akses pihak ketiga ke strategi konten Anda. Konfigurasi SQLite default berjalan dalam satu container, sementara persistent volumes memastikan unggahan dan data tetap bertahan setelah redeploy.