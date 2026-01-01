Focalboard adalah platform manajemen proyek open-source yang dikembangkan oleh Mattermost sebagai alternatif self-hosted untuk Trello, Notion, dan Asana. Ini menggabungkan board Kanban yang intuitif dengan beberapa mode tampilan â€” Table, Gallery, dan Calendar â€” sehingga Anda dapat memvisualisasikan data proyek yang sama dalam format apa pun yang paling sesuai untuk alur kerja Anda. Kartu mendukung properti kustom, label, tanggal jatuh tempo, dan lampiran, beradaptasi dengan jenis proyek apa pun mulai dari sprint software hingga kalender konten.

Self-hosting Focalboard di VPS Anda berarti board, kartu, dan anggota tim tanpa batas dengan biaya yang dapat diprediksi â€” tanpa harga per pengguna, tanpa batasan jumlah board, dan tanpa risiko data proyek Anda dimonetisasi. Backend SQLite yang ringan tidak memerlukan database eksternal, menjaga deployment dan pemeliharaan tetap sederhana.