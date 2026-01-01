Deploy instan Focalboard.
Tool manajemen proyek open-source dengan tampilan Kanban, tabel, galeri, dan kalender untuk tim dan individu.
Pilih paket VPS untuk Focalboard
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Focalboard
Focalboard adalah platform manajemen proyek open-source yang dikembangkan oleh Mattermost sebagai alternatif self-hosted untuk Trello, Notion, dan Asana. Ini menggabungkan board Kanban yang intuitif dengan beberapa mode tampilan â€” Table, Gallery, dan Calendar â€” sehingga Anda dapat memvisualisasikan data proyek yang sama dalam format apa pun yang paling sesuai untuk alur kerja Anda. Kartu mendukung properti kustom, label, tanggal jatuh tempo, dan lampiran, beradaptasi dengan jenis proyek apa pun mulai dari sprint software hingga kalender konten.
Self-hosting Focalboard di VPS Anda berarti board, kartu, dan anggota tim tanpa batas dengan biaya yang dapat diprediksi â€” tanpa harga per pengguna, tanpa batasan jumlah board, dan tanpa risiko data proyek Anda dimonetisasi. Backend SQLite yang ringan tidak memerlukan database eksternal, menjaga deployment dan pemeliharaan tetap sederhana.
Fitur utama Focalboard
Berbagai Mode Tampilan
Beralih antara tampilan Kanban, tabel, galeri, dan kalender dari data yang sama agar sesuai dengan cara Anda memikirkan proyek Anda.
Properti kustom
Tambahkan bidang kustom, label, tanggal, dan penerima tugas ke kartu untuk menyesuaikan setiap papan dengan persyaratan alur kerja spesifik Anda.
Kolaborasi Real-Time
Beberapa anggota tim dapat mengedit papan secara bersamaan, dengan komentar dan @sebutan menjaga komunikasi tetap dalam konteks.
Impor dari Alat Populer
Migrasikan proyek yang sudah ada dari Trello, Asana, dan Notion menggunakan fungsionalitas impor bawaan untuk menghindari memulai dari awal.
Template Papan
Template siap pakai untuk jenis proyek umum memungkinkan Anda menyiapkan papan baru dalam hitungan detik dengan struktur yang tepat yang sudah tersedia.
Jalankan Focalboard lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
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