Diskon KitchenOwl hingga 69%

Deploy KitchenOwl dengan instalasi instan.

Daftar belanja bersama yang dihosting sendiri, pengelola resep, dan perencana makan yang menjaga seluruh anggota rumah tangga tetap sinkron dari perangkat mana pun.

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Gratis backup mingguan otomatis
VPS berbasis AI
Rp116.900/bln
Pilih paket
Jaminan 30 hari uang kembali
Deploy KitchenOwl dengan instalasi instan.

Pilih paket VPS untuk KitchenOwl

Diskon 64%
KVM 1
Rp320.900
Rp116.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp193.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe disk space
4 TB bandwidth
TERPOPULER
Diskon 63%
KVM 2
Rp407.900
Rp151.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp232.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
2 vCPU core
8 GB RAM
100 GB NVMe disk space
8 TB bandwidth
Diskon 69%
KVM 4
Rp679.900
Rp213.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp465.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
4 vCPU core
16 GB RAM
200 GB NVMe disk space
16 TB bandwidth
Diskon 65%
KVM 8
Rp1.203.900
Rp426.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp853.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
8 vCPU core
32 GB RAM
400 GB NVMe disk space
32 TB bandwidth
Diskon 64%
KVM 1
Rp320.900
Rp116.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp193.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe disk space
4 TB bandwidth
TERPOPULER
Diskon 63%
KVM 2
Rp407.900
Rp151.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp232.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
2 vCPU core
8 GB RAM
100 GB NVMe disk space
8 TB bandwidth
Diskon 69%
KVM 4
Rp679.900
Rp213.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp465.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
4 vCPU core
16 GB RAM
200 GB NVMe disk space
16 TB bandwidth
Diskon 65%
KVM 8
Rp1.203.900
Rp426.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp853.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
8 vCPU core
32 GB RAM
400 GB NVMe disk space
32 TB bandwidth

Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya

Docker Manager
Akses cepat ke log container
Update sekali klik
Prosesor AMD EPYC
NVMe SSD storage
Kecepatan jaringan 1 Gbps
Public API
Data center di seluruh dunia
Domain gratis selama 1 tahun
Docker Manager
Akses cepat ke log container
Update sekali klik
Prosesor AMD EPYC
NVMe SSD storage
Kecepatan jaringan 1 Gbps
Public API
Data center di seluruh dunia
Domain gratis selama 1 tahun

Paket harus lunas dibayar di awal. Harga bulanan yang ditampilkan adalah total harga produk dibagi durasi paket.

Buat project apa saja dengan KitchenOwl

KitchenOwl adalah aplikasi sumber terbuka self-hosted untuk daftar belanja, resep, dan perencanaan makan bagi rumah tangga. Backend Flask berpasangan dengan UI web dan seluler Flutter untuk menjaga daftar belanja, inventaris dapur, dan resep tersimpan tetap tersinkronisasi secara real-time di seluruh perangkat setiap anggota rumah tangga â€” ponsel di toko, tablet di dapur, laptop di mana saja.

Self-hosting KitchenOwl di VPS Anda sendiri menjaga kebiasaan belanja, koleksi resep, dan rutinitas rumah tangga tetap berada di dalam infrastruktur yang Anda kontrol, alih-alih SaaS tingkat gratis yang memonetisasi data pembelian konsumen. Penerapan satu kontainer ini dilengkapi dengan SQLite untuk penggunaan sumber daya rendah, mendukung rumah tangga dan resep tanpa batas, serta terintegrasi dengan aplikasi seluler di iOS dan Android untuk pengeditan daftar di toko.

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Buat project apa saja dengan {name}

Fitur utama KitchenOwl

Daftar belanja bersama

Daftar belanja yang tersinkronisasi secara real-time di seluruh ponsel, tablet, dan laptop agar semua orang melihat daftar yang sama saat berbelanja atau merencanakan.

Resep dan perencanaan makan

Simpan resep (atau impor dari URL), rencanakan makanan di kalender, dan buat daftar belanja secara otomatis dari resep yang dipilih.

Pelacakan Pantry

Lacak item yang sudah tersedia agar perencanaan makan dapat menguranginya dari daftar belanja yang dibuat dan menghindari pembelian ganda.

Beberapa rumah tangga

Jalankan rumah tangga terpisah dalam satu instans, masing-masing dengan daftar, resep, dan anggota yang terisolasi untuk rumah bersama atau keluarga besar.

Aplikasi iOS dan Android

Aplikasi seluler pihak pertama terhubung ke instans self-hosted Anda untuk pembaruan daftar yang cepat, belanja offline, dan entri item bergaya barcode.

Saran pintar

Saran item dan pengurutan peka lorong mempercepat pembuatan daftar dengan mempelajari barang-barang yang cenderung dibeli bersama oleh rumah tangga Anda.

Jalankan KitchenOwl lebih mudah di Hostinger

Aktif dalam sekali klik

Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.

Aktif dalam sekali klik

Perlindungan menyeluruh

Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.

Perlindungan menyeluruh

Docker Manager bawaan

Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.

Docker Manager bawaan

Aktif dalam sekali klik

Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.

Aktif dalam sekali klik

Perlindungan menyeluruh

Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.

Perlindungan menyeluruh

Docker Manager bawaan

Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.

Docker Manager bawaan

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Sesuai target pasar. Jangkauan global

Pilih server yang paling dekat dengan lokasi audiens Anda untuk tingkatkan kecepatan website. Data center kami berlokasi di Asia, Eropa, Amerika Utara, dan Amerika Selatan.
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Sesuai target pasar. Jangkauan global

Docker VPS hosting yang bisa diandalkan

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Jaminan 30 hari uang kembali

Bebas risiko dengan jaminan 30 hari uang kembali. Baca informasi selengkapnya di Kebijakan pengembalian uang.

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