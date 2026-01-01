KitchenOwl adalah aplikasi sumber terbuka self-hosted untuk daftar belanja, resep, dan perencanaan makan bagi rumah tangga. Backend Flask berpasangan dengan UI web dan seluler Flutter untuk menjaga daftar belanja, inventaris dapur, dan resep tersimpan tetap tersinkronisasi secara real-time di seluruh perangkat setiap anggota rumah tangga â€” ponsel di toko, tablet di dapur, laptop di mana saja.

Self-hosting KitchenOwl di VPS Anda sendiri menjaga kebiasaan belanja, koleksi resep, dan rutinitas rumah tangga tetap berada di dalam infrastruktur yang Anda kontrol, alih-alih SaaS tingkat gratis yang memonetisasi data pembelian konsumen. Penerapan satu kontainer ini dilengkapi dengan SQLite untuk penggunaan sumber daya rendah, mendukung rumah tangga dan resep tanpa batas, serta terintegrasi dengan aplikasi seluler di iOS dan Android untuk pengeditan daftar di toko.