Deploy KitchenOwl dengan instalasi instan.
Daftar belanja bersama yang dihosting sendiri, pengelola resep, dan perencana makan yang menjaga seluruh anggota rumah tangga tetap sinkron dari perangkat mana pun.
Pilih paket VPS untuk KitchenOwl
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan KitchenOwl
KitchenOwl adalah aplikasi sumber terbuka self-hosted untuk daftar belanja, resep, dan perencanaan makan bagi rumah tangga. Backend Flask berpasangan dengan UI web dan seluler Flutter untuk menjaga daftar belanja, inventaris dapur, dan resep tersimpan tetap tersinkronisasi secara real-time di seluruh perangkat setiap anggota rumah tangga â€” ponsel di toko, tablet di dapur, laptop di mana saja.
Self-hosting KitchenOwl di VPS Anda sendiri menjaga kebiasaan belanja, koleksi resep, dan rutinitas rumah tangga tetap berada di dalam infrastruktur yang Anda kontrol, alih-alih SaaS tingkat gratis yang memonetisasi data pembelian konsumen. Penerapan satu kontainer ini dilengkapi dengan SQLite untuk penggunaan sumber daya rendah, mendukung rumah tangga dan resep tanpa batas, serta terintegrasi dengan aplikasi seluler di iOS dan Android untuk pengeditan daftar di toko.
Fitur utama KitchenOwl
Daftar belanja bersama
Daftar belanja yang tersinkronisasi secara real-time di seluruh ponsel, tablet, dan laptop agar semua orang melihat daftar yang sama saat berbelanja atau merencanakan.
Resep dan perencanaan makan
Simpan resep (atau impor dari URL), rencanakan makanan di kalender, dan buat daftar belanja secara otomatis dari resep yang dipilih.
Pelacakan Pantry
Lacak item yang sudah tersedia agar perencanaan makan dapat menguranginya dari daftar belanja yang dibuat dan menghindari pembelian ganda.
Beberapa rumah tangga
Jalankan rumah tangga terpisah dalam satu instans, masing-masing dengan daftar, resep, dan anggota yang terisolasi untuk rumah bersama atau keluarga besar.
Aplikasi iOS dan Android
Aplikasi seluler pihak pertama terhubung ke instans self-hosted Anda untuk pembaruan daftar yang cepat, belanja offline, dan entri item bergaya barcode.
Saran pintar
Saran item dan pengurutan peka lorong mempercepat pembuatan daftar dengan mempelajari barang-barang yang cenderung dibeli bersama oleh rumah tangga Anda.
Jalankan KitchenOwl lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
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