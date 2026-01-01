Leantime adalah platform manajemen proyek open-source yang dibuat khusus untuk tim yang membutuhkan koordinasi yang kuat tanpa metodologi manajemen proyek yang kompleks. Platform ini menggabungkan Kanban board, Gantt chart, timesheet, wiki, dan tool strategis unik seperti Lean Canvas dan analisis SWOT dalam satu platform terpadu â€” tersedia dalam 20+ bahasa dengan dukungan LDAP dan OIDC untuk lingkungan perusahaan.

Self-hosting Leantime di VPS Anda berarti pengguna tak terbatas, proyek tak terbatas, dan tanpa biaya lisensi per-kursi. Data proyek Anda, rencana strategis, dan riwayat tim tetap berada di infrastruktur yang Anda kontrol, didukung oleh MariaDB untuk persistensi yang andal.