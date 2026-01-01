Deploy instan Leantime.
Platform manajemen proyek open-source untuk pengguna yang bukan project manager, menggabungkan tool strategi, perencanaan, dan eksekusi.
Pilih paket VPS untuk Leantime
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Leantime
Leantime adalah platform manajemen proyek open-source yang dibuat khusus untuk tim yang membutuhkan koordinasi yang kuat tanpa metodologi manajemen proyek yang kompleks. Platform ini menggabungkan Kanban board, Gantt chart, timesheet, wiki, dan tool strategis unik seperti Lean Canvas dan analisis SWOT dalam satu platform terpadu â€” tersedia dalam 20+ bahasa dengan dukungan LDAP dan OIDC untuk lingkungan perusahaan.
Self-hosting Leantime di VPS Anda berarti pengguna tak terbatas, proyek tak terbatas, dan tanpa biaya lisensi per-kursi. Data proyek Anda, rencana strategis, dan riwayat tim tetap berada di infrastruktur yang Anda kontrol, didukung oleh MariaDB untuk persistensi yang andal.
Fitur utama Leantime
Beberapa tampilan tugas
Beralih antara papan Kanban, diagram Gantt, kalender, daftar, dan tampilan tabel untuk menyesuaikan dengan cara kerja tim Anda.
Tool Perencanaan Strategis
Buat Lean Canvas, Business Model Canvas, dan analisis SWOT langsung di platform untuk menyelaraskan tugas harian dengan tujuan bisnis.
Pelacakan Waktu Bawaan
Catat jam kerja untuk tugas dan proyek demi penagihan yang akurat, penggajian, dan analisis biaya proyek tanpa memerlukan alat terpisah.
Unlimited User
Tambahkan anggota tim sebanyak yang dibutuhkan dengan izin berbasis peran per proyek dan tanpa biaya lisensi per kursi.
Otentikasi Korporat
Hubungkan ke penyedia LDAP atau OIDC dan aktifkan autentikasi dua faktor untuk standar keamanan di seluruh organisasi.
Jalankan Leantime lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
Super puas dengan VPS hosting Hostinger! Uptime-nya selalu stabil, jadi website saya lancar terus. Setiap kali butuh bantuan, tim support-nya cepat, paham semuanya, dan sangat membantu.
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