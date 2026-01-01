FileGator adalah pengelola file open-source yang di-hosting sendiri (self-hosted) yang menyediakan antarmuka web yang bersih untuk mengunggah, mengunduh, mengatur, dan berbagi file di server Anda. Dibangun di atas arsitektur flat-file tanpa ketergantungan database, aplikasi ini berjalan sebagai layanan tunggal yang ringan dengan akun pengguna dan izin yang disimpan dalam file JSON sederhana. Akses berbasis peran memungkinkan Anda membuat akun admin, pengguna, dan tamu â€” masing-masing dengan izin yang dapat dikonfigurasi untuk membaca, menulis, mengunggah, mengunduh, mengganti nama, menghapus, dan mengarsipkan file.

Dengan meng-hosting sendiri FileGator di VPS Anda, semua file tetap berada di infrastruktur yang Anda kendalikan, tanpa kuota penyimpanan, tanpa biaya langganan, dan tanpa akses pihak ketiga ke data Anda. Aplikasi ini berjalan dengan sumber daya minimal, sehingga mudah untuk di-deploy bersama layanan lain tanpa harus mendedikasikan server penuh untuk manajemen file.