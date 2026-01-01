Deploy FileGator dengan instalasi instan.
Pengelola file multi-user self-hosted dengan izin berbasis peran, dukungan arsip, dan pratinjau media â€“ tidak memerlukan database.
Pilih paket VPS untuk FileGator
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan FileGator
FileGator adalah pengelola file open-source yang di-hosting sendiri (self-hosted) yang menyediakan antarmuka web yang bersih untuk mengunggah, mengunduh, mengatur, dan berbagi file di server Anda. Dibangun di atas arsitektur flat-file tanpa ketergantungan database, aplikasi ini berjalan sebagai layanan tunggal yang ringan dengan akun pengguna dan izin yang disimpan dalam file JSON sederhana. Akses berbasis peran memungkinkan Anda membuat akun admin, pengguna, dan tamu â€” masing-masing dengan izin yang dapat dikonfigurasi untuk membaca, menulis, mengunggah, mengunduh, mengganti nama, menghapus, dan mengarsipkan file.
Dengan meng-hosting sendiri FileGator di VPS Anda, semua file tetap berada di infrastruktur yang Anda kendalikan, tanpa kuota penyimpanan, tanpa biaya langganan, dan tanpa akses pihak ketiga ke data Anda. Aplikasi ini berjalan dengan sumber daya minimal, sehingga mudah untuk di-deploy bersama layanan lain tanpa harus mendedikasikan server penuh untuk manajemen file.
Fitur utama FileGator
Hak akses multi-pengguna
Buat akun admin, pengguna, dan tamu dengan izin per operasi yang independen, mengontrol siapa yang dapat membaca, mengunggah, mengunduh, mengganti nama, menghapus, dan mengarsipkan file secara terpisah.
Tanpa database
Semua akun pengguna dan konfigurasi disimpan dalam file JSON datar, menghilangkan kebutuhan database dan menjaga deployment tetap sederhana dan portabel.
Manajemen arsip
Buat dan ekstrak arsip ZIP melalui browser tanpa SSH atau alat baris perintah, membuat transfer file massal dan pencadangan menjadi mudah.
Tautan berbagi publik
Buat tautan unduhan publik untuk file atau folder agar penerima eksternal dapat mengakses konten tertentu tanpa perlu akun di server.
Pratinjau Media
Pratinjau gambar, video, audio, dan file teks langsung di browser â€” tidak perlu mengunduh untuk mengonfirmasi file yang tepat sebelum dibagikan.
Jalankan FileGator lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
Super puas dengan VPS hosting Hostinger! Uptime-nya selalu stabil, jadi website saya lancar terus. Setiap kali butuh bantuan, tim support-nya cepat, paham semuanya, dan sangat membantu.
Semuanya lancar banget pakai Hostinger! Chatbot AI-nya oke, dan kalau AI nggak bisa jawab, langsung ada tim support yang siap bantu. VPS-nya juga juara, stabil tanpa naik turun. Makasih tim developer dan semua yang terlibat, lanjutkan terus ðŸš€
Akhirnya nemu VPS hosting yang beneran oke. Harganya pas, panelnya gampang dipakai dan cepat. Backup mulus, tim support juga sangat andal dan solutif. Pokoknya mantap!
Waktu kehilangan akses ke instance n8n self-hosted, saya langsung menghubungi support Hostinger. Jujur, responsnya benar-benar di luar ekspektasi. Chatbot Kodee sangat membantu, dan Mohammad dari tim CS juga sangat detail untuk memastikan semuanya terselesaikan.
Terima kasih banyak untuk Carla yang sudah bantu upgrade n8n di VPS Hostinger saya. Profesional dan informatif sekali!
Nggak pernah ada drama dengan VPS Hostinger. Selalu cepat, stabil, dan nggak ada downtime.
Hostinger oke banget, saya puas sama layanan yang saya pakai. Harganya nggak semahal tempat lain, tapi VPS-nya mantap dan paketnya sesuai sama harga.