Deploy Gatus instan.
Halaman status yang berorientasi pengembang dengan pemantauan multi-protokol otomatis, peringatan bersyarat, dan dasbor uptime real-time.
Pilih paket VPS untuk Gatus
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Gatus
Gatus adalah alat pemantauan uptime dan halaman status yang mengutamakan pengembang, yang melacak kesehatan HTTP API, layanan TCP, catatan DNS, target ICMP, host SSH, endpoint gRPC, dan sertifikat SSL dari konfigurasi YAML deklaratif. Ini mengevaluasi kondisi â€” kode status, waktu respons, konten badan, dan kedaluwarsa sertifikat â€” dan menampilkan dasbor real-time dengan persentase uptime historis untuk setiap endpoint.
Menghosting sendiri Gatus di VPS Anda menjaga infrastruktur pemantauan Anda tetap independen dari layanan yang dipantaunya, menghilangkan biaya SaaS per-pemeriksaan, dan memungkinkan Anda merutekan peringatan melalui lebih dari 40 integrasi â€” termasuk Slack, Discord, PagerDuty, dan Telegram â€” tanpa data pemantauan Anda meninggalkan lingkungan Anda.
Fitur utama Gatus
Monitoring multi-protokol
Pantau HTTP, TCP, DNS, ICMP, SSH, gRPC, dan kedaluwarsa sertifikat SSL dari satu konfigurasi YAML â€“ tanpa agen atau kode tambahan yang diperlukan.
Peringatan kondisional
Tentukan kondisi peringatan yang tepat pada kode status, waktu respons, bidang body JSON, dan kedaluwarsa sertifikat, dengan 40+ integrasi termasuk Slack dan PagerDuty.
Prometheus metrics
Ekspos kesehatan dan latensi endpoint melalui endpoint /metrics untuk integrasi langsung dengan Grafana dan tumpukan observabilitas Anda yang sudah ada.
Lencana yang dapat disematkan
Hasilkan lencana SVG uptime dan waktu respons untuk disematkan di GitHub READMEs, situs dokumentasi, atau halaman status publik.
Jendela pemeliharaan
Jadwalkan periode nonaktif untuk menekan peringatan palsu selama deployment, pemeliharaan, atau pemadaman yang diketahui tanpa mengubah aturan peringatan Anda.
Jalankan Gatus lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
Super puas dengan VPS hosting Hostinger! Uptime-nya selalu stabil, jadi website saya lancar terus. Setiap kali butuh bantuan, tim support-nya cepat, paham semuanya, dan sangat membantu.
Semuanya lancar banget pakai Hostinger! Chatbot AI-nya oke, dan kalau AI nggak bisa jawab, langsung ada tim support yang siap bantu. VPS-nya juga juara, stabil tanpa naik turun. Makasih tim developer dan semua yang terlibat, lanjutkan terus ðŸš€
Akhirnya nemu VPS hosting yang beneran oke. Harganya pas, panelnya gampang dipakai dan cepat. Backup mulus, tim support juga sangat andal dan solutif. Pokoknya mantap!
Waktu kehilangan akses ke instance n8n self-hosted, saya langsung menghubungi support Hostinger. Jujur, responsnya benar-benar di luar ekspektasi. Chatbot Kodee sangat membantu, dan Mohammad dari tim CS juga sangat detail untuk memastikan semuanya terselesaikan.
Terima kasih banyak untuk Carla yang sudah bantu upgrade n8n di VPS Hostinger saya. Profesional dan informatif sekali!
Nggak pernah ada drama dengan VPS Hostinger. Selalu cepat, stabil, dan nggak ada downtime.
Hostinger oke banget, saya puas sama layanan yang saya pakai. Harganya nggak semahal tempat lain, tapi VPS-nya mantap dan paketnya sesuai sama harga.