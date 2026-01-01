Gatus adalah alat pemantauan uptime dan halaman status yang mengutamakan pengembang, yang melacak kesehatan HTTP API, layanan TCP, catatan DNS, target ICMP, host SSH, endpoint gRPC, dan sertifikat SSL dari konfigurasi YAML deklaratif. Ini mengevaluasi kondisi â€” kode status, waktu respons, konten badan, dan kedaluwarsa sertifikat â€” dan menampilkan dasbor real-time dengan persentase uptime historis untuk setiap endpoint.

Menghosting sendiri Gatus di VPS Anda menjaga infrastruktur pemantauan Anda tetap independen dari layanan yang dipantaunya, menghilangkan biaya SaaS per-pemeriksaan, dan memungkinkan Anda merutekan peringatan melalui lebih dari 40 integrasi â€” termasuk Slack, Discord, PagerDuty, dan Telegram â€” tanpa data pemantauan Anda meninggalkan lingkungan Anda.