Movary adalah aplikasi web open-source gratis yang dibuat khusus untuk para penggemar film yang ingin memiliki kendali penuh atas riwayat tontonan mereka. Aplikasi ini mengambil metadata dari The Movie Database dan IMDb, melacak setiap tontonan dengan stempel waktu dan rating, serta menampilkan statistik mendalam tentang aktor, sutradara, genre, bahasa, dan dekade yang membentuk selera Anda.

Self-hosting Movary di VPS menjaga riwayat tontonan Anda tetap pribadi dan portabel, dengan impor dari Trakt, Letterboxd, dan Netflix, ditambah scrobbling otomatis dari Plex, Jellyfin, Emby, dan Kodi. Tidak seperti pelacak komersial, tidak ada penargetan iklan, tidak ada harga per pengguna, dan data tontonan Anda tidak pernah meninggalkan server Anda.