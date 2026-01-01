Deploy instan Movary.
Pelacak riwayat tontonan film yang dihosting sendiri dengan fitur scrobbling Plex, Jellyfin, Emby, dan Trakt serta statistik lengkap.
Pilih paket VPS untuk Movary
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Movary
Movary adalah aplikasi web open-source gratis yang dibuat khusus untuk para penggemar film yang ingin memiliki kendali penuh atas riwayat tontonan mereka. Aplikasi ini mengambil metadata dari The Movie Database dan IMDb, melacak setiap tontonan dengan stempel waktu dan rating, serta menampilkan statistik mendalam tentang aktor, sutradara, genre, bahasa, dan dekade yang membentuk selera Anda.
Self-hosting Movary di VPS menjaga riwayat tontonan Anda tetap pribadi dan portabel, dengan impor dari Trakt, Letterboxd, dan Netflix, ditambah scrobbling otomatis dari Plex, Jellyfin, Emby, dan Kodi. Tidak seperti pelacak komersial, tidak ada penargetan iklan, tidak ada harga per pengguna, dan data tontonan Anda tidak pernah meninggalkan server Anda.
Fitur utama Movary
Plex dan Jellyfin scrobbling
Secara otomatis mencatat setiap film yang ditonton di Plex, Jellyfin, Emby, atau Kodi tanpa menandai tontonan secara manual.
Statistik penayangan terperinci
Lihat aktor, sutradara, genre, bahasa, dan dekade teratas Anda dengan grafik yang memvisualisasikan bagaimana selera Anda berkembang seiring waktu.
Impor Trakt dan Letterboxd
Bawa riwayat tontonan yang sudah ada dari Trakt, Letterboxd, atau Netflix sejak hari pertama daripada memulai dari awal.
Peringkat dan catatan pribadi
Nilai setiap film dengan skor dan catatan pribadi untuk membangun kembali gambaran film-film yang sudah Anda tonton.
Aplikasi web yang dapat diinstal
Instal Movary sebagai aplikasi web progresif di ponsel dan desktop untuk nuansa aplikasi asli tanpa toko aplikasi.
Dukungan multi-pengguna
Bagikan satu server dengan teman atau keluarga sambil menjaga setiap profil, dengan daftar tontonan, rating, dan statistiknya sendiri, terisolasi sepenuhnya.
Jalankan Movary lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
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