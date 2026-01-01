Deploy instan Hi.Events.
Platform open-source manajemen acara dan penjualan tiket untuk konferensi, lokakarya, dan pertemuan.
Pilih paket VPS untuk Hi.Events
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Hi.Events
Hi.Events adalah platform manajemen acara dan tiket modern, open-source yang dibuat untuk penyelenggara yang menginginkan kontrol penuh atas acara mereka tanpa membayar biaya per tiket kepada platform komersial. Platform ini menangani seluruh siklus hidup acara â€” mulai dari menerbitkan halaman acara dan menjual tiket hingga check-in peserta dan menganalisis penjualan â€” semuanya dari satu dashboard terpadu.
Self-hosting Hi.Events di VPS Anda sendiri menjaga data peserta, konfigurasi pembayaran, dan konten acara tetap dalam kendali Anda. Daripada kehilangan persentase dari setiap tiket kepada penyedia SaaS, Anda membayar biaya VPS tetap berapa pun jumlah tiket yang Anda jual, dan Anda dapat menyesuaikan platform agar sesuai dengan merek Anda.
Fitur utama Hi.Events
Halaman Event yang dapat disesuaikan
Buat halaman acara bermerek dengan domain kustom, logo Anda sendiri, dan tata letak halaman beranda yang disesuaikan agar sesuai dengan organisasi Anda.
Stripe Penjualan Tiket
Jual tiket berbayar dan gratis dengan integrasi Stripe bawaan, kode promo, batas kapasitas, dan aturan harga berjenjang.
Check-in QR
Validasi peserta di pintu masuk menggunakan tiket berkode QR dan antarmuka check-in bawaan yang dirancang untuk staf di perangkat seluler.
Pengelolaan Pesanan
Lacak pesanan, menerbitkan pengembalian dana, mengirim ulang tiket, dan ekspor daftar peserta untuk pencetakan lencana atau tindak lanjut pasca-acara.
Statistik Penjualan
Pantau penjualan tiket, pendapatan, dan tren kehadiran secara real time dengan dasbor bawaan dan laporan per acara.
REST API dan Webhooks
Integrasikan Hi.Events dengan CRM, daftar email, atau alur kerja kustom melalui REST API dan sistem webhook yang terdokumentasi.
Jalankan Hi.Events lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
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