Hi.Events adalah platform manajemen acara dan tiket modern, open-source yang dibuat untuk penyelenggara yang menginginkan kontrol penuh atas acara mereka tanpa membayar biaya per tiket kepada platform komersial. Platform ini menangani seluruh siklus hidup acara â€” mulai dari menerbitkan halaman acara dan menjual tiket hingga check-in peserta dan menganalisis penjualan â€” semuanya dari satu dashboard terpadu.

Self-hosting Hi.Events di VPS Anda sendiri menjaga data peserta, konfigurasi pembayaran, dan konten acara tetap dalam kendali Anda. Daripada kehilangan persentase dari setiap tiket kepada penyedia SaaS, Anda membayar biaya VPS tetap berapa pun jumlah tiket yang Anda jual, dan Anda dapat menyesuaikan platform agar sesuai dengan merek Anda.