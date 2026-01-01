Diskon EverShop hingga 69%

Deploy EverShop instan.

Platform e-commerce open-source modern yang dibangun dengan Node.js, React, dan GraphQL untuk toko online yang cepat dan dapat disesuaikan.

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VPS berbasis AI
Rp151.900/bln
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Deploy EverShop instan.

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Diskon 63%
KVM 2
Rp407.900
Rp151.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp232.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
2 vCPU core
8 GB RAM
100 GB NVMe disk space
8 TB bandwidth
Diskon 69%
KVM 4
Rp679.900
Rp213.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp465.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
4 vCPU core
16 GB RAM
200 GB NVMe disk space
16 TB bandwidth
Diskon 65%
KVM 8
Rp1.203.900
Rp426.900/bln
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Biaya perpanjangan Rp853.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
8 vCPU core
32 GB RAM
400 GB NVMe disk space
32 TB bandwidth
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Diskon 63%
KVM 2
Rp407.900
Rp151.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp232.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
2 vCPU core
8 GB RAM
100 GB NVMe disk space
8 TB bandwidth
Diskon 69%
KVM 4
Rp679.900
Rp213.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp465.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
4 vCPU core
16 GB RAM
200 GB NVMe disk space
16 TB bandwidth
Diskon 65%
KVM 8
Rp1.203.900
Rp426.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp853.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
8 vCPU core
32 GB RAM
400 GB NVMe disk space
32 TB bandwidth

Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya

Docker Manager
Akses cepat ke log container
Update sekali klik
Prosesor AMD EPYC
NVMe SSD storage
Kecepatan jaringan 1 Gbps
Public API
Data center di seluruh dunia
Domain gratis selama 1 tahun
Docker Manager
Akses cepat ke log container
Update sekali klik
Prosesor AMD EPYC
NVMe SSD storage
Kecepatan jaringan 1 Gbps
Public API
Data center di seluruh dunia
Domain gratis selama 1 tahun

Paket harus lunas dibayar di awal. Harga bulanan yang ditampilkan adalah total harga produk dibagi durasi paket.

Buat project apa saja dengan EverShop

EverShop adalah platform ecommerce modern dan open-source yang dibangun di atas Node.js, React, dan GraphQL. Berbeda dengan platform ecommerce berbasis PHP lama, EverShop dirancang dengan tampilan toko React yang dirender di sisi server, sistem ekstensi berbasis grafik, dan persistensi PostgreSQL â€” memberikan pengembang toolchain yang familiar dan pembeli pengalaman yang cepat seperti aplikasi.

Self-hosting EverShop di VPS Anda menjaga data pedagang, catatan pelanggan, dan riwayat pesanan tetap berada di infrastruktur yang Anda kontrol, tanpa biaya per transaksi atau komisi platform. Katalog, tema, integrasi pembayaran, dan aturan pengiriman semuanya dapat dikonfigurasi melalui antarmuka admin, sementara pengembang dapat memperluas platform dengan modul TypeScript kelas satu.

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Buat project apa saja dengan {name}

Fitur utama EverShop

JS stack modern

Dibangun di atas Node.js, React, dan GraphQL sehingga developer dapat memperluas tampilan toko dan admin dengan toolchain yang sama yang sudah mereka gunakan sehari-hari.

Server-side rendering

Toko online React SSR menghadirkan pemuatan awal yang cepat dan HTML yang ramah SEO siap pakai, dengan hidrasi sisi klien untuk navigasi seperti aplikasi.

Katalog dan inventaris

Kelola produk, varian, atribut, kategori, dan stok dari satu antarmuka admin dengan pengeditan massal dan impor CSV.

Keranjang dan pembayaran

Checkout satu halaman yang dapat disesuaikan dengan dukungan untuk pesanan tamu, kode kupon, aturan pengiriman, dan beberapa zona pajak.

Sistem Ekstensi

API modul TypeScript kelas satu dan sistem hook membuatnya mudah untuk menambahkan penyedia pembayaran kustom, tema, atau logika bisnis tanpa mem-fork core.

PostgreSQL backend

Semua data katalog, pelanggan, dan pesanan tersimpan di PostgreSQL â€“ mudah untuk dicadangkan, direplikasi, dan dikueri secara langsung untuk laporan atau migrasi.

Jalankan EverShop lebih mudah di Hostinger

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Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.

Docker Manager bawaan

Aktif dalam sekali klik

Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.

Aktif dalam sekali klik

Perlindungan menyeluruh

Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.

Perlindungan menyeluruh

Docker Manager bawaan

Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.

Docker Manager bawaan

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