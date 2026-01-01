Deploy EverShop instan.
Platform e-commerce open-source modern yang dibangun dengan Node.js, React, dan GraphQL untuk toko online yang cepat dan dapat disesuaikan.
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EverShop adalah platform ecommerce modern dan open-source yang dibangun di atas Node.js, React, dan GraphQL. Berbeda dengan platform ecommerce berbasis PHP lama, EverShop dirancang dengan tampilan toko React yang dirender di sisi server, sistem ekstensi berbasis grafik, dan persistensi PostgreSQL â€” memberikan pengembang toolchain yang familiar dan pembeli pengalaman yang cepat seperti aplikasi.
Self-hosting EverShop di VPS Anda menjaga data pedagang, catatan pelanggan, dan riwayat pesanan tetap berada di infrastruktur yang Anda kontrol, tanpa biaya per transaksi atau komisi platform. Katalog, tema, integrasi pembayaran, dan aturan pengiriman semuanya dapat dikonfigurasi melalui antarmuka admin, sementara pengembang dapat memperluas platform dengan modul TypeScript kelas satu.
Fitur utama EverShop
JS stack modern
Dibangun di atas Node.js, React, dan GraphQL sehingga developer dapat memperluas tampilan toko dan admin dengan toolchain yang sama yang sudah mereka gunakan sehari-hari.
Server-side rendering
Toko online React SSR menghadirkan pemuatan awal yang cepat dan HTML yang ramah SEO siap pakai, dengan hidrasi sisi klien untuk navigasi seperti aplikasi.
Katalog dan inventaris
Kelola produk, varian, atribut, kategori, dan stok dari satu antarmuka admin dengan pengeditan massal dan impor CSV.
Keranjang dan pembayaran
Checkout satu halaman yang dapat disesuaikan dengan dukungan untuk pesanan tamu, kode kupon, aturan pengiriman, dan beberapa zona pajak.
Sistem Ekstensi
API modul TypeScript kelas satu dan sistem hook membuatnya mudah untuk menambahkan penyedia pembayaran kustom, tema, atau logika bisnis tanpa mem-fork core.
PostgreSQL backend
Semua data katalog, pelanggan, dan pesanan tersimpan di PostgreSQL â€“ mudah untuk dicadangkan, direplikasi, dan dikueri secara langsung untuk laporan atau migrasi.
Jalankan EverShop lebih mudah di Hostinger
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Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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