EverShop adalah platform ecommerce modern dan open-source yang dibangun di atas Node.js, React, dan GraphQL. Berbeda dengan platform ecommerce berbasis PHP lama, EverShop dirancang dengan tampilan toko React yang dirender di sisi server, sistem ekstensi berbasis grafik, dan persistensi PostgreSQL â€” memberikan pengembang toolchain yang familiar dan pembeli pengalaman yang cepat seperti aplikasi.

Self-hosting EverShop di VPS Anda menjaga data pedagang, catatan pelanggan, dan riwayat pesanan tetap berada di infrastruktur yang Anda kontrol, tanpa biaya per transaksi atau komisi platform. Katalog, tema, integrasi pembayaran, dan aturan pengiriman semuanya dapat dikonfigurasi melalui antarmuka admin, sementara pengembang dapat memperluas platform dengan modul TypeScript kelas satu.