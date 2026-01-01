Deploy instan FOSSBilling.
Platform open-source bagi penyedia hosting web, agensi, dan freelancer untuk mengelola penagihan dan klien.
Pilih paket VPS untuk FOSSBilling
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan FOSSBilling
FOSSBilling adalah sistem penagihan dan manajemen klien open-source gratis yang dirancang untuk perusahaan hosting web, agensi, dan freelancer yang membutuhkan alternatif self-hosted profesional untuk langganan software penagihan yang mahal. Ini menyediakan portal klien lengkap tempat pelanggan dapat mengelola layanan mereka, mengirimkan tiket dukungan, membayar faktur, dan melihat riwayat pesanan â€” semuanya dari satu antarmuka bermerek.
Self-hosting FOSSBilling menjaga semua data klien, catatan pembayaran, dan riwayat penagihan di bawah kendali langsung Anda tanpa biaya per transaksi atau keterikatan vendor. Platform ini mendukung beberapa gateway pembayaran, penagihan berulang otomatis, dan sistem ekstensi modular yang memungkinkan Anda menyesuaikannya secara tepat dengan alur kerja bisnis Anda.
Fitur utama FOSSBilling
Tagihan berulang otomatis
Siapkan produk langganan yang secara otomatis menagih pelanggan sesuai siklus penagihan yang Anda tentukan, mengurangi pekerjaan manual dan memastikan penerimaan pendapatan yang dapat diprediksi.
Tiket dukungan terintegrasi
Helpdesk bawaan memungkinkan klien untuk membuka dan melacak tiket dukungan langsung di dalam portal mereka, menjaga komunikasi penagihan dan dukungan tetap di satu tempat.
Berbagai metode pembayaran
Hubungkan PayPal, Stripe, dan puluhan pemroses pembayaran lainnya agar klien dapat membayar tagihan dengan cara yang paling sesuai bagi mereka.
Portal layanan mandiri klien
Pelanggan dapat mengelola layanan mereka sendiri, mengunduh faktur, memperbarui detail kontak, dan memantau status akun mereka tanpa menghubungi kami.
Pesanan dan pengelolaan produk
Definisikan produk yang dapat dikonfigurasi dan tingkatan harga, tangani peningkatan dan penurunan, serta otomatiskan provisioning hooks melalui sistem modul yang dapat diperluas.
Otomatisasi cron bawaan
Image Docker resmi menjalankan cron FOSSBilling secara otomatis setiap lima menit, sehingga invoice dibuat dan langganan diperbarui tanpa penjadwalan manual apa pun.
Jalankan FOSSBilling lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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