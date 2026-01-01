FOSSBilling adalah sistem penagihan dan manajemen klien open-source gratis yang dirancang untuk perusahaan hosting web, agensi, dan freelancer yang membutuhkan alternatif self-hosted profesional untuk langganan software penagihan yang mahal. Ini menyediakan portal klien lengkap tempat pelanggan dapat mengelola layanan mereka, mengirimkan tiket dukungan, membayar faktur, dan melihat riwayat pesanan â€” semuanya dari satu antarmuka bermerek.

Self-hosting FOSSBilling menjaga semua data klien, catatan pembayaran, dan riwayat penagihan di bawah kendali langsung Anda tanpa biaya per transaksi atau keterikatan vendor. Platform ini mendukung beberapa gateway pembayaran, penagihan berulang otomatis, dan sistem ekstensi modular yang memungkinkan Anda menyesuaikannya secara tepat dengan alur kerja bisnis Anda.