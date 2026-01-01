Deploy Bagisto dengan instalasi sekali klik.
Platform ecommerce open-source Laravel untuk membangun toko online dengan dukungan multi-mata uang, multi-bahasa, dan payment gateway.
Pilih paket VPS untuk Bagisto
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project yang Anda mau dengan Bagisto
Bagisto adalah platform e-commerce open-source yang dibangun di atas framework PHP Laravel, memberikan para pedagang fondasi lengkap untuk menjalankan toko online tanpa biaya langganan atau pembagian pendapatan. Platform ini dilengkapi dengan etalase yang menghadap pelanggan, panel admin yang komprehensif, manajemen katalog produk, pemrosesan pesanan, kontrol inventaris, dan alur checkout yang menangani persyaratan multi-mata uang dan multi-bahasa secara langsung.
Self-hosting Bagisto di VPS Anda berarti catatan transaksi toko Anda, data pelanggan, dan katalog produk tetap berada di infrastruktur yang sepenuhnya Anda kontrol — penting bagi bisnis yang beroperasi di bawah persyaratan residensi data atau mereka yang ingin menghindari biaya per transaksi dan batasan platform dari penyedia SaaS.
Fitur utama Bagisto
Dukungan multi-mata uang
Terima pembayaran dalam mata uang apa pun dan tampilkan harga dalam mata uang lokal pelanggan, dengan manajemen nilai tukar yang dapat dikonfigurasi.
Toko online multibahasa
Layani pelanggan global dalam bahasa pilihan mereka dengan lokalisasi bawaan untuk halaman produk, alur pembayaran, dan email transaksional.
Katalog produk fleksibel
Kelola produk sederhana, dapat dikonfigurasi, dikelompokkan, dan dapat diunduh dengan varian, atribut kustom, dan aturan harga dinamis.
Integrasi payment gateway
Hubungkan Stripe, PayPal, dan gateway populer lainnya langsung siap pakai, dengan sistem plugin untuk menambahkan metode pembayaran kustom.
REST dan GraphQL API (Application Programming Interface)
Cakupan API penuh memungkinkan Anda membangun toko online headless, aplikasi seluler, atau mengintegrasikan data pesanan dan produk dengan sistem ERP dan layanan pemenuhan.
Jalankan Bagisto lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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