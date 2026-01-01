Diskon Bagisto hingga 69%

Deploy Bagisto dengan instalasi sekali klik.

Platform ecommerce open-source Laravel untuk membangun toko online dengan dukungan multi-mata uang, multi-bahasa, dan payment gateway.

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Gratis backup mingguan otomatis
VPS berbasis AI
Rp116.900 /bln
Pilih paket
Jaminan 30 hari uang kembali
Deploy Bagisto dengan instalasi sekali klik.

Pilih paket VPS untuk Bagisto

Diskon 64%
KVM 1
Rp320.900
Rp116.900 /bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp193.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe disk space
4 TB bandwidth
TERPOPULER
Diskon 62%
KVM 2
Rp407.900
Rp155.900 /bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp232.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
2 vCPU core
8 GB RAM
100 GB NVMe disk space
8 TB bandwidth
Diskon 69%
KVM 4
Rp679.900
Rp213.900 /bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp465.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
4 vCPU core
16 GB RAM
200 GB NVMe disk space
16 TB bandwidth
Diskon 65%
KVM 8
Rp1.203.900
Rp426.900 /bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp853.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
8 vCPU core
32 GB RAM
400 GB NVMe disk space
32 TB bandwidth
Diskon 64%
KVM 1
Rp320.900
Rp116.900 /bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp193.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe disk space
4 TB bandwidth
TERPOPULER
Diskon 62%
KVM 2
Rp407.900
Rp155.900 /bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp232.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
2 vCPU core
8 GB RAM
100 GB NVMe disk space
8 TB bandwidth
Diskon 69%
KVM 4
Rp679.900
Rp213.900 /bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp465.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
4 vCPU core
16 GB RAM
200 GB NVMe disk space
16 TB bandwidth
Diskon 65%
KVM 8
Rp1.203.900
Rp426.900 /bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp853.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
8 vCPU core
32 GB RAM
400 GB NVMe disk space
32 TB bandwidth

Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya

Docker Manager
Akses cepat ke log container
Update sekali klik
Prosesor AMD EPYC
NVMe SSD storage
Kecepatan jaringan 1 Gbps
Public API
Data center di seluruh dunia
Domain gratis selama 1 tahun
Docker Manager
Akses cepat ke log container
Update sekali klik
Prosesor AMD EPYC
NVMe SSD storage
Kecepatan jaringan 1 Gbps
Public API
Data center di seluruh dunia
Domain gratis selama 1 tahun

Paket harus lunas dibayar di awal. Harga bulanan yang ditampilkan adalah total harga produk dibagi durasi paket.

Buat project yang Anda mau dengan Bagisto

Bagisto adalah platform e-commerce open-source yang dibangun di atas framework PHP Laravel, memberikan para pedagang fondasi lengkap untuk menjalankan toko online tanpa biaya langganan atau pembagian pendapatan. Platform ini dilengkapi dengan etalase yang menghadap pelanggan, panel admin yang komprehensif, manajemen katalog produk, pemrosesan pesanan, kontrol inventaris, dan alur checkout yang menangani persyaratan multi-mata uang dan multi-bahasa secara langsung.

Self-hosting Bagisto di VPS Anda berarti catatan transaksi toko Anda, data pelanggan, dan katalog produk tetap berada di infrastruktur yang sepenuhnya Anda kontrol — penting bagi bisnis yang beroperasi di bawah persyaratan residensi data atau mereka yang ingin menghindari biaya per transaksi dan batasan platform dari penyedia SaaS.

Buat sekarang
Buat project yang Anda mau dengan {name}

Fitur utama Bagisto

Dukungan multi-mata uang

Terima pembayaran dalam mata uang apa pun dan tampilkan harga dalam mata uang lokal pelanggan, dengan manajemen nilai tukar yang dapat dikonfigurasi.

Toko online multibahasa

Layani pelanggan global dalam bahasa pilihan mereka dengan lokalisasi bawaan untuk halaman produk, alur pembayaran, dan email transaksional.

Katalog produk fleksibel

Kelola produk sederhana, dapat dikonfigurasi, dikelompokkan, dan dapat diunduh dengan varian, atribut kustom, dan aturan harga dinamis.

Integrasi payment gateway

Hubungkan Stripe, PayPal, dan gateway populer lainnya langsung siap pakai, dengan sistem plugin untuk menambahkan metode pembayaran kustom.

REST dan GraphQL API (Application Programming Interface)

Cakupan API penuh memungkinkan Anda membangun toko online headless, aplikasi seluler, atau mengintegrasikan data pesanan dan produk dengan sistem ERP dan layanan pemenuhan.

Jalankan Bagisto lebih mudah di Hostinger

Aktif dalam sekali klik

Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.

Aktif dalam sekali klik

Perlindungan menyeluruh

Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.

Perlindungan menyeluruh

Docker Manager bawaan

Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.

Docker Manager bawaan

Aktif dalam sekali klik

Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.

Aktif dalam sekali klik

Perlindungan menyeluruh

Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.

Perlindungan menyeluruh

Docker Manager bawaan

Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.

Docker Manager bawaan

Rekomendasi lokasi server:

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Sesuai target pasar. Jangkauan global

Pilih server yang paling dekat dengan lokasi audiens Anda untuk tingkatkan kecepatan website. Data center kami berlokasi di Asia, Eropa, Amerika Utara, dan Amerika Selatan.
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Sesuai target pasar. Jangkauan global

Docker VPS hosting yang bisa diandalkan

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Super puas dengan VPS hosting Hostinger! Uptime-nya selalu stabil, jadi website saya lancar terus. Setiap kali butuh bantuan, tim support-nya cepat, paham semuanya, dan sangat membantu.

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Jaminan 30 hari uang kembali

Bebas risiko dengan jaminan 30 hari uang kembali. Baca informasi selengkapnya di Kebijakan pengembalian uang.

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