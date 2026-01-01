Bagisto adalah platform e-commerce open-source yang dibangun di atas framework PHP Laravel, memberikan para pedagang fondasi lengkap untuk menjalankan toko online tanpa biaya langganan atau pembagian pendapatan. Platform ini dilengkapi dengan etalase yang menghadap pelanggan, panel admin yang komprehensif, manajemen katalog produk, pemrosesan pesanan, kontrol inventaris, dan alur checkout yang menangani persyaratan multi-mata uang dan multi-bahasa secara langsung.

Self-hosting Bagisto di VPS Anda berarti catatan transaksi toko Anda, data pelanggan, dan katalog produk tetap berada di infrastruktur yang sepenuhnya Anda kontrol — penting bagi bisnis yang beroperasi di bawah persyaratan residensi data atau mereka yang ingin menghindari biaya per transaksi dan batasan platform dari penyedia SaaS.