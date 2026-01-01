AureusERP adalah platform perencanaan sumber daya perusahaan (ERP) modern dan open-source yang dibangun di atas Laravel 11 dan FilamentPHP 3. Platform ini menyatukan keuangan, sumber daya manusia, manajemen inventaris, penjualan, dan manajemen hubungan pelanggan dalam satu antarmuka yang kohesif — menghilangkan kebutuhan akan spreadsheet yang terpisah dan alat yang berbeda.

Self-hosting AureusERP di VPS Anda sendiri menempatkan data bisnis Anda sepenuhnya di bawah kendali Anda tanpa biaya per pengguna atau ketergantungan pada vendor. Dengan lebih dari 10.000 bintang GitHub dan pengembangan harian yang aktif, platform ini menawarkan alternatif open-source yang kredibel untuk suite ERP berbayar seperti Odoo atau SAP Business One.