Deploy instan AureusERP.
Platform ERP open-source untuk UKM yang mencakup keuangan, SDM, inventaris, penjualan, dan CRM dalam satu sistem terpadu.
Pilih paket VPS untuk AureusERP
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project yang Anda mau dengan AureusERP
AureusERP adalah platform perencanaan sumber daya perusahaan (ERP) modern dan open-source yang dibangun di atas Laravel 11 dan FilamentPHP 3. Platform ini menyatukan keuangan, sumber daya manusia, manajemen inventaris, penjualan, dan manajemen hubungan pelanggan dalam satu antarmuka yang kohesif — menghilangkan kebutuhan akan spreadsheet yang terpisah dan alat yang berbeda.
Self-hosting AureusERP di VPS Anda sendiri menempatkan data bisnis Anda sepenuhnya di bawah kendali Anda tanpa biaya per pengguna atau ketergantungan pada vendor. Dengan lebih dari 10.000 bintang GitHub dan pengembangan harian yang aktif, platform ini menawarkan alternatif open-source yang kredibel untuk suite ERP berbayar seperti Odoo atau SAP Business One.
Fitur utama AureusERP
Modul Keuangan Terintegrasi
Kelola utang dan piutang, jurnal, faktur, dan laporan keuangan dari satu dasbor terpadu.
Sumber Daya Manusia dan Penggajian
Lacak karyawan, kontrak, kehadiran, dan permintaan cuti tanpa beralih di antara alat HR yang terpisah.
Manajemen Inventaris
Pantau tingkat stok, gudang, pesanan pembelian, dan pergerakan produk secara real time untuk mencegah kekurangan dan kelebihan stok.
CRM dan Alur penjualan
Kelola prospek, peluang, dan akun pelanggan melalui tampilan pipeline yang terhubung langsung dengan penagihan dan pemenuhan pesanan.
FilamentPHP Admin UI
Antarmuka admin yang bersih dan cepat yang dibangun di atas FilamentPHP 3 memberikan setiap modul tampilan dan nuansa yang konsisten tanpa konfigurasi tambahan.
Jalankan AureusERP lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
Super puas dengan VPS hosting Hostinger! Uptime-nya selalu stabil, jadi website saya lancar terus. Setiap kali butuh bantuan, tim support-nya cepat, paham semuanya, dan sangat membantu.
Semuanya lancar banget pakai Hostinger! Chatbot AI-nya oke, dan kalau AI nggak bisa jawab, langsung ada tim support yang siap bantu. VPS-nya juga juara, stabil tanpa naik turun. Makasih tim developer dan semua yang terlibat, lanjutkan terus 🚀
Akhirnya nemu VPS hosting yang beneran oke. Harganya pas, panelnya gampang dipakai dan cepat. Backup mulus, tim support juga sangat andal dan solutif. Pokoknya mantap!
Waktu kehilangan akses ke instance n8n self-hosted, saya langsung menghubungi support Hostinger. Jujur, responsnya benar-benar di luar ekspektasi. Chatbot Kodee sangat membantu, dan Mohammad dari tim CS juga sangat detail untuk memastikan semuanya terselesaikan.
Terima kasih banyak untuk Carla yang sudah bantu upgrade n8n di VPS Hostinger saya. Profesional dan informatif sekali!
Nggak pernah ada drama dengan VPS Hostinger. Selalu cepat, stabil, dan nggak ada downtime.
Hostinger oke banget, saya puas sama layanan yang saya pakai. Harganya nggak semahal tempat lain, tapi VPS-nya mantap dan paketnya sesuai sama harga.