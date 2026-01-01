eLabFTW adalah buku catatan lab elektronik (ELN) gratis dan open-source yang dibuat khusus untuk laboratorium penelitian. Ini menggantikan buku catatan kertas dan spreadsheet yang tersebar dengan ruang kerja yang terstruktur dan dapat dicari, tempat para ilmuwan mencatat eksperimen, mengelola sampel dan reagen, menyimpan protokol, dan berkolaborasi pada sumber daya bersama di seluruh tim.

Self-hosting eLabFTW di VPS Anda sendiri menjaga data penelitian sensitif, kekayaan intelektual, dan hasil yang belum dipublikasikan sepenuhnya di bawah kendali institusi â€“ tanpa cloud pihak ketiga, tanpa harga per kursi, dan tanpa risiko vendor lock-in. Ekspor PDF/ZIP lengkap, penandaan waktu, dan penyimpanan yang kompatibel dengan S3 membuatnya cocok untuk lingkungan yang diatur yang memerlukan jejak audit dan pengarsipan jangka panjang.