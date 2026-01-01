Deploy eLabFTW instan.
Buku catatan lab elektronik sumber terbuka untuk tim peneliti guna melacak eksperimen, sampel, dan protokol.
Pilih paket VPS untuk eLabFTW
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan eLabFTW
eLabFTW adalah buku catatan lab elektronik (ELN) gratis dan open-source yang dibuat khusus untuk laboratorium penelitian. Ini menggantikan buku catatan kertas dan spreadsheet yang tersebar dengan ruang kerja yang terstruktur dan dapat dicari, tempat para ilmuwan mencatat eksperimen, mengelola sampel dan reagen, menyimpan protokol, dan berkolaborasi pada sumber daya bersama di seluruh tim.
Self-hosting eLabFTW di VPS Anda sendiri menjaga data penelitian sensitif, kekayaan intelektual, dan hasil yang belum dipublikasikan sepenuhnya di bawah kendali institusi â€“ tanpa cloud pihak ketiga, tanpa harga per kursi, dan tanpa risiko vendor lock-in. Ekspor PDF/ZIP lengkap, penandaan waktu, dan penyimpanan yang kompatibel dengan S3 membuatnya cocok untuk lingkungan yang diatur yang memerlukan jejak audit dan pengarsipan jangka panjang.
Fitur utama eLabFTW
Buku catatan eksperimen
Editor Rich-text dan Markdown dengan LaTeX, penyorotan kode, lampiran file, dan riwayat versi untuk setiap entri eksperimen.
Contoh database
Lacak reagen, peralatan, antibodi, dan lini sel dengan jenis item kustom, metadata, dan lokasi inventaris di seluruh lab.
Tim kolaborasi
Bagikan eksperimen dan sumber daya antar tim dengan kontrol akses per item dan per pengguna yang terperinci serta pustaka template bersama.
Protokol yang dapat digunakan kembali
Buat pustaka protokol berversi yang dapat dikloning oleh anggota tim mana pun ke eksperimen baru, menjaga metode tetap konsisten dan dapat direproduksi.
Cap waktu tepercaya
Beri stempel waktu secara kriptografis pada entri eksperimen melalui otoritas RFC 3161 untuk membuktikan kapan data dicatat untuk kebutuhan IP dan audit.
Ekspor PDF dan ZIP
Hasilkan laporan PDF yang ditandatangani atau arsip ZIP lengkap dari eksperimen dan sumber daya untuk pengarsipan, tinjauan regulasi, atau publikasi.
Jalankan eLabFTW lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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