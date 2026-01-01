OpenTTD adalah implementasi ulang open-source gratis dari Transport Tycoon Deluxe, game simulasi transportasi yang legendaris. Dijalankan sebagai dedicated multiplayer server, game ini memungkinkan hingga 255 pemain secara bersamaan membangun dan bersaing melalui jaringan darat, kereta api, laut, dan udara di seluruh peta yang dihasilkan secara prosedural atau dibuat secara manual. Pengembangan komunitas selama puluhan tahun telah menambahkan jenis peta baru, lawan AI yang ditingkatkan, dan ekosistem kaya paket konten NewGRF untuk kendaraan, industri, dan gaya kota.

Menghosting sendiri server OpenTTD Anda di VPS memberi Anda kontrol penuh atas pengaturan game, mod, akses pemain, dan visibilitas server â€” apakah Anda menginginkan game pribadi dengan teman atau server yang terdaftar secara publik yang dapat ditemukan melalui OpenTTD Game Coordinator.