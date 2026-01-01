Deploy instan OpenTTD.
Server game multipemain sumber terbuka untuk Transport Tycoon Deluxe klasik, mendukung hingga 255 pemain secara bersamaan.
Pilih paket VPS untuk OpenTTD
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan OpenTTD
OpenTTD adalah implementasi ulang open-source gratis dari Transport Tycoon Deluxe, game simulasi transportasi yang legendaris. Dijalankan sebagai dedicated multiplayer server, game ini memungkinkan hingga 255 pemain secara bersamaan membangun dan bersaing melalui jaringan darat, kereta api, laut, dan udara di seluruh peta yang dihasilkan secara prosedural atau dibuat secara manual. Pengembangan komunitas selama puluhan tahun telah menambahkan jenis peta baru, lawan AI yang ditingkatkan, dan ekosistem kaya paket konten NewGRF untuk kendaraan, industri, dan gaya kota.
Menghosting sendiri server OpenTTD Anda di VPS memberi Anda kontrol penuh atas pengaturan game, mod, akses pemain, dan visibilitas server â€” apakah Anda menginginkan game pribadi dengan teman atau server yang terdaftar secara publik yang dapat ditemukan melalui OpenTTD Game Coordinator.
Fitur utama OpenTTD
Dukungan multiplayer masif
Mampu menampung hingga 255 pemain secara bersamaan dengan dukungan bawaan untuk mode game publik, khusus undangan, dan dilindungi kata sandi.
Dukungan Mod NewGRF
Perluas server Anda dengan paket konten NewGRF buatan komunitas yang menambahkan kendaraan baru, industri, jenis medan, dan gaya visual.
Persistensi Simpanan Game
Interval autosave yang dapat dikonfigurasi dan volume data persisten melindungi progres game serta memungkinkan pengembalian yang mudah ke sesi sebelumnya mana pun.
Penemuan Server Publik
Mendaftar secara otomatis dengan Koordinator Game OpenTTD agar pemain di seluruh dunia dapat menemukan dan bergabung dengan server Anda dari browser server dalam game.
Klasik Gameplay Dihidupkan Kembali
Implementasi ulang yang setia dari Transport Tycoon Deluxe dengan peningkatan gameplay selama puluhan tahun, generator peta baru, dan lawan AI yang ditingkatkan.
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Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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