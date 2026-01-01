slskd adalah klien modern, open-source untuk jaringan peer-to-peer Soulseek, yang disajikan sepenuhnya melalui antarmuka web yang responsif. Ini menggantikan klien desktop Soulseek lama dengan server yang di-host sendiri yang dapat Anda akses dari browser mana pun, memungkinkan Anda mencari dan mengunduh musik, file lossless, dan konten lain yang dibagikan oleh jutaan pengguna Soulseek sepanjang waktu â€” bahkan saat desktop Anda mati.

Self-hosting slskd di VPS berarti unduhan Anda berjalan terus-menerus di latar belakang tanpa membebani mesin lokal. Semua pengaturan dapat dikelola melalui UI web bawaan atau file konfigurasi YAML jarak jauh, memberi Anda kontrol penuh atas direktori bersama, antrean unduhan, batas transfer, dan izin pengguna.