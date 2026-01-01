Deploy slskd instan.
Klien berbasis web open-source untuk jaringan berbagi musik dan file peer-to-peer Soulseek.
Pilih paket VPS untuk slskd
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan slskd
slskd adalah klien modern, open-source untuk jaringan peer-to-peer Soulseek, yang disajikan sepenuhnya melalui antarmuka web yang responsif. Ini menggantikan klien desktop Soulseek lama dengan server yang di-host sendiri yang dapat Anda akses dari browser mana pun, memungkinkan Anda mencari dan mengunduh musik, file lossless, dan konten lain yang dibagikan oleh jutaan pengguna Soulseek sepanjang waktu â€” bahkan saat desktop Anda mati.
Self-hosting slskd di VPS berarti unduhan Anda berjalan terus-menerus di latar belakang tanpa membebani mesin lokal. Semua pengaturan dapat dikelola melalui UI web bawaan atau file konfigurasi YAML jarak jauh, memberi Anda kontrol penuh atas direktori bersama, antrean unduhan, batas transfer, dan izin pengguna.
Fitur utama slskd
Antarmuka berbasis web
Kelola pencarian, unduhan, dan transfer dari browser mana pun tanpa menginstal klien desktop.
Unduhan latar belakang berkelanjutan
Berjalan sebagai server persisten sehingga unduhan yang diantrekan selesai bahkan saat komputer lokal Anda mati.
Konfigurasi jarak jauh
Sesuaikan semua pengaturan langsung melalui UI web atau dengan mengedit file konfigurasi YAML dari jarak jauh tanpa restart.
Manajemen antrean transfer
Pantau antrean unggah dan unduh, atur batas kecepatan, dan prioritaskan transfer dari satu dasbor.
Kontrol pengguna dan berbagi
Tentukan direktori mana yang akan dibagikan, atur hak istimewa per pengguna, dan kelola siapa yang dapat menjelajahi atau mengunduh file Anda.
Jalankan slskd lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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