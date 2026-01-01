Deploy instan Grav.
CMS flat-file modern dan cepat tanpa database, cukup gunakan file Markdown, template Twig, dan ekosistem plugin.
Pilih paket VPS untuk Grav
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Grav
Grav adalah CMS flat-file modern yang menyimpan semua konten sebagai file Markdown di sistem file, menghilangkan kebutuhan database sepenuhnya. Dibangun dengan PHP dan templating Twig, ini memberikan pemuatan halaman yang cepat melalui caching berbasis file, panel admin bawaan untuk editor non-teknis, serta lebih dari 300 plugin untuk formulir, SEO, pencarian, dan konten multibahasa.
Self-hosting Grav di VPS Anda berarti backup semudah menyalin folder, kontrol versi ditangani secara native oleh Git, dan tidak ada batasan koneksi database, masalah penyetelan kueri, atau pekerjaan backup terpisah â€” hanya file dan aplikasi Anda yang berjalan di hardware yang Anda kendalikan.
Fitur utama Grav
Tidak perlu database
Semua konten disimpan sebagai file Markdown, menghilangkan kebutuhan akan penyiapan database, pengumpulan koneksi, atau optimasi kueri untuk beban kerja situs yang umum.
Panel Admin Bawaan
Kelola halaman, tema, plugin, dan akun pengguna melalui antarmuka web yang canggih tanpa menyentuh command line atau mengedit file secara langsung.
Ekosistem plugin yang kaya
Lebih dari 300 plugin mencakup formulir, dukungan multibahasa, pencarian, SEO, optimasi gambar, dan lainnya â€” instal dengan sekali klik dari panel admin.
Konten ramah Git
Arsitektur berbasis file membuat seluruh situs â€” konten, konfigurasi, dan kode â€” dapat dilacak di Git untuk deployment otomatis dan riwayat perubahan.
Twig Templating
Buat tema yang sepenuhnya kustom menggunakan mesin template Twig dengan akses ke API konten yang canggih, sistem taksonomi, dan pipeline media.
Jalankan Grav lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
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