Grav adalah CMS flat-file modern yang menyimpan semua konten sebagai file Markdown di sistem file, menghilangkan kebutuhan database sepenuhnya. Dibangun dengan PHP dan templating Twig, ini memberikan pemuatan halaman yang cepat melalui caching berbasis file, panel admin bawaan untuk editor non-teknis, serta lebih dari 300 plugin untuk formulir, SEO, pencarian, dan konten multibahasa.

Self-hosting Grav di VPS Anda berarti backup semudah menyalin folder, kontrol versi ditangani secara native oleh Git, dan tidak ada batasan koneksi database, masalah penyetelan kueri, atau pekerjaan backup terpisah â€” hanya file dan aplikasi Anda yang berjalan di hardware yang Anda kendalikan.