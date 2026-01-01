Pulsarr menjembatani watchlist Plex dengan Sonarr dan Radarr, mengubah setiap ketukan "Add to Watchlist" di dalam aplikasi Plex menjadi permintaan unduhan otomatis â€” tanpa front-end kedua, tanpa login terpisah, dan tanpa undangan per pengguna. Pulsarr memantau Plex secara real-time untuk pengguna Plex Pass dan beralih ke polling bertahap untuk pengguna lainnya, kemudian mengarahkan setiap judul ke instance Sonarr atau Radarr yang tepat berdasarkan aturan yang Anda tentukan.

Self-hosting Pulsarr di VPS Anda sendiri menjaga data watchlist, izin pengguna, dan kunci API arr tetap dalam kendali Anda. Alur kerja persetujuan, kuota per pengguna, notifikasi Discord, dan sinkronisasi label Plex berjalan terus-menerus tanpa bergantung pada server rumah yang tetap online.