Deploy instan Pulsarr
Pemantau daftar tonton Plex real-time yang disinkronkan ke Sonarr dan Radarr dengan aturan perutean konten cerdas.
Pilih paket VPS untuk Pulsarr
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Pulsarr
Pulsarr menjembatani watchlist Plex dengan Sonarr dan Radarr, mengubah setiap ketukan "Add to Watchlist" di dalam aplikasi Plex menjadi permintaan unduhan otomatis â€” tanpa front-end kedua, tanpa login terpisah, dan tanpa undangan per pengguna. Pulsarr memantau Plex secara real-time untuk pengguna Plex Pass dan beralih ke polling bertahap untuk pengguna lainnya, kemudian mengarahkan setiap judul ke instance Sonarr atau Radarr yang tepat berdasarkan aturan yang Anda tentukan.
Self-hosting Pulsarr di VPS Anda sendiri menjaga data watchlist, izin pengguna, dan kunci API arr tetap dalam kendali Anda. Alur kerja persetujuan, kuota per pengguna, notifikasi Discord, dan sinkronisasi label Plex berjalan terus-menerus tanpa bergantung pada server rumah yang tetap online.
Fitur utama Pulsarr
Sinkronisasi watchlist real-time
Penambahan daftar tonton dari pengguna Plex Pass memicu permintaan Sonarr atau Radarr secara instan, dengan polling bertahap yang mencakup akun non-Pass.
Pengarahan konten yang optimal
Buat aturan AND/OR menggunakan genre, pengguna, bahasa, tahun, sertifikasi, rating, atau layanan streaming untuk mengarahkan konten ke instans arr yang tepat.
Persetujuan dan kuota
Tahan permintaan untuk persetujuan administrator dan terapkan batasan harian, mingguan, atau bulanan per pengguna untuk menjaga antrean unduhan tetap terkendali.
Integrasi bot Discord
Kelola persetujuan, lihat status permintaan, dan picu tindakan langsung dari Discord menggunakan perintah slash interaktif.
Dukungan multi-instance
Distribusikan konten ke beberapa instance Sonarr dan Radarr dengan tagging yang tersinkronisasi sehingga Anda selalu tahu pengguna mana yang meminta apa.
Notifikasi fleksibel
Kirim pembaruan melalui Plex mobile push, Discord, webhook, atau 80+ layanan via Apprise saat konten masuk ke perpustakaan Anda.
Jalankan Pulsarr lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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