DSpace adalah platform repositori open-source yang paling banyak digunakan di dunia, yang mendukung lebih dari 2.000 repositori institusional di universitas, perpustakaan, museum, dan organisasi penelitian. Platform ini menangkap, mengatur, dan melestarikan materi digital dalam format apa pun â€” artikel, tesis, dataset, gambar, dan audio â€” dengan metadata Dublin Core yang kaya dan pengidentifikasi Handle yang persisten untuk kutipan permanen.

Self-hosting DSpace di VPS Anda sendiri menjaga kepemilikan penuh atas konten ilmiah, kebijakan pelestarian, dan aturan akses tetap di dalam institusi. REST API, antarmuka Angular, lapisan penemuan Solr, dan endpoint OAI-PMH yang disertakan memberikan institusi tumpukan repositori lengkap tanpa biaya SaaS berulang atau vendor lock-in.