Deploy instan DSpace.
Repositori institusional sumber terbuka untuk melestarikan dan berbagi penelitian akademik, tesis, dan koleksi digital.
Pilih paket VPS untuk DSpace
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan DSpace
DSpace adalah platform repositori open-source yang paling banyak digunakan di dunia, yang mendukung lebih dari 2.000 repositori institusional di universitas, perpustakaan, museum, dan organisasi penelitian. Platform ini menangkap, mengatur, dan melestarikan materi digital dalam format apa pun â€” artikel, tesis, dataset, gambar, dan audio â€” dengan metadata Dublin Core yang kaya dan pengidentifikasi Handle yang persisten untuk kutipan permanen.
Self-hosting DSpace di VPS Anda sendiri menjaga kepemilikan penuh atas konten ilmiah, kebijakan pelestarian, dan aturan akses tetap di dalam institusi. REST API, antarmuka Angular, lapisan penemuan Solr, dan endpoint OAI-PMH yang disertakan memberikan institusi tumpukan repositori lengkap tanpa biaya SaaS berulang atau vendor lock-in.
Fitur utama DSpace
Versi item
Lacak beberapa versi artikel, kumpulan data, dan tesis agar peneliti dapat memperbarui kiriman tanpa kehilangan riwayat kutipan.
OAI-PMH harvesting
Endpoint OAI-PMH bawaan mengekspos metadata ke Google Scholar, BASE, dan agregator lainnya untuk kemudahan ditemukan secara global.
Tangani ID persisten
Setiap item menerima pengenal Handle.net permanen sehingga tautan tetap berfungsi meskipun ada perubahan URL dan rebranding institusional.
Pencarian dengan Solr
Backend Solr khusus menyediakan penjelajahan berfaset, pencarian teks lengkap, dan statistik penggunaan di seluruh jutaan item.
Alur kerja yang dapat dikonfigurasi
Alur kerja pengiriman per koleksi dengan langkah-langkah tinjauan editorial beradaptasi dengan kebijakan fakultas, perpustakaan, dan departemen.
COAR Notifikasi siap
Dukungan bawaan untuk protokol COAR Notify menghubungkan repositori Anda ke ekosistem tinjauan sejawat terbuka yang berkembang.
Jalankan DSpace lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
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Anki Sync Server Enhanced
Server sinkronisasi Anki self-hosted dengan dukungan multi-user, backup, dan dashboard web