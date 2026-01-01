Deploy SeaweedFS instan.
Sistem file terdistribusi kinerja tinggi dengan kompatibilitas API S3 untuk menyimpan dan menyajikan miliaran file dalam skala besar.
Pilih paket VPS untuk SeaweedFS
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan SeaweedFS
SeaweedFS adalah sistem file terdistribusi sumber terbuka dengan lebih dari 24.000 bintang GitHub, yang dioptimalkan untuk menyimpan dan mengambil sejumlah besar file secara efisien. Dengan API yang kompatibel dengan S3 bawaan, ini berfungsi sebagai pengganti langsung untuk Amazon S3 di lingkungan yang di-hosting sendiri â€” setiap alat atau SDK yang dibuat untuk S3 dapat bekerja dengan SeaweedFS tanpa perubahan kode.
Men-hosting sendiri penyimpanan objek di VPS Anda menghilangkan biaya per permintaan dan per GB dari penyedia cloud sambil menjaga data sepenuhnya di bawah kendali Anda. SeaweedFS menangani semuanya mulai dari gambar kecil yang diunggah pengguna hingga file video besar dan arsip cadangan, dengan replikasi dan pengodean penghapusan tersedia untuk perlindungan data.
Fitur utama SeaweedFS
Kompatibilitas S3 API
Aplikasi atau alat apa pun yang dibuat untuk Amazon S3 terhubung ke SeaweedFS tanpa modifikasi, memungkinkan integrasi segera dengan alur kerja yang sudah ada.
Penanganan file kecil yang efisien
Mesin penyimpanan teroptimasi menangani miliaran file kecil secara efisien â€“ kelemahan umum dari sistem file tradisional dan backend penyimpanan serbaguna.
Replikasi Data
Replikasi otomatis di seluruh server volume menyediakan redundansi sehingga data tetap tersedia bahkan jika node penyimpanan individual gagal.
Erasure Coding
Mengurangi overhead penyimpanan dibandingkan dengan replikasi penuh sambil menjaga integritas data untuk tingkatan penyimpanan hangat dan dingin.
Dukungan FUSE Mount
Pasang SeaweedFS sebagai sistem file asli di host Linux, memungkinkan aplikasi yang mengharapkan akses file POSIX standar untuk membaca dan menulis secara langsung.
Jalankan SeaweedFS lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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