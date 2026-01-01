Diskon SeaweedFS hingga 69%

Deploy SeaweedFS instan.

Sistem file terdistribusi kinerja tinggi dengan kompatibilitas API S3 untuk menyimpan dan menyajikan miliaran file dalam skala besar.

Langsung mulai aplikasi
Gratis backup mingguan otomatis
VPS berbasis AI
Rp116.900/bln
Pilih paket
Jaminan 30 hari uang kembali
Deploy SeaweedFS instan.

Pilih paket VPS untuk SeaweedFS

Diskon 64%
KVM 1
Rp320.900
Rp116.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp193.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe disk space
4 TB bandwidth
TERPOPULER
Diskon 62%
KVM 2
Rp407.900
Rp155.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp232.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
2 vCPU core
8 GB RAM
100 GB NVMe disk space
8 TB bandwidth
Diskon 69%
KVM 4
Rp679.900
Rp213.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp465.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
4 vCPU core
16 GB RAM
200 GB NVMe disk space
16 TB bandwidth
Diskon 65%
KVM 8
Rp1.203.900
Rp426.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp853.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
8 vCPU core
32 GB RAM
400 GB NVMe disk space
32 TB bandwidth
Diskon 64%
KVM 1
Rp320.900
Rp116.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp193.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe disk space
4 TB bandwidth
TERPOPULER
Diskon 62%
KVM 2
Rp407.900
Rp155.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp232.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
2 vCPU core
8 GB RAM
100 GB NVMe disk space
8 TB bandwidth
Diskon 69%
KVM 4
Rp679.900
Rp213.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp465.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
4 vCPU core
16 GB RAM
200 GB NVMe disk space
16 TB bandwidth
Diskon 65%
KVM 8
Rp1.203.900
Rp426.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp853.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
8 vCPU core
32 GB RAM
400 GB NVMe disk space
32 TB bandwidth

Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya

Docker Manager
Akses cepat ke log container
Update sekali klik
Prosesor AMD EPYC
NVMe SSD storage
Kecepatan jaringan 1 Gbps
Public API
Data center di seluruh dunia
Domain gratis selama 1 tahun
Docker Manager
Akses cepat ke log container
Update sekali klik
Prosesor AMD EPYC
NVMe SSD storage
Kecepatan jaringan 1 Gbps
Public API
Data center di seluruh dunia
Domain gratis selama 1 tahun

Paket harus lunas dibayar di awal. Harga bulanan yang ditampilkan adalah total harga produk dibagi durasi paket.

Buat project apa saja dengan SeaweedFS

SeaweedFS adalah sistem file terdistribusi sumber terbuka dengan lebih dari 24.000 bintang GitHub, yang dioptimalkan untuk menyimpan dan mengambil sejumlah besar file secara efisien. Dengan API yang kompatibel dengan S3 bawaan, ini berfungsi sebagai pengganti langsung untuk Amazon S3 di lingkungan yang di-hosting sendiri â€” setiap alat atau SDK yang dibuat untuk S3 dapat bekerja dengan SeaweedFS tanpa perubahan kode.

Men-hosting sendiri penyimpanan objek di VPS Anda menghilangkan biaya per permintaan dan per GB dari penyedia cloud sambil menjaga data sepenuhnya di bawah kendali Anda. SeaweedFS menangani semuanya mulai dari gambar kecil yang diunggah pengguna hingga file video besar dan arsip cadangan, dengan replikasi dan pengodean penghapusan tersedia untuk perlindungan data.

Coba sekarang
Buat project apa saja dengan {name}

Fitur utama SeaweedFS

Kompatibilitas S3 API

Aplikasi atau alat apa pun yang dibuat untuk Amazon S3 terhubung ke SeaweedFS tanpa modifikasi, memungkinkan integrasi segera dengan alur kerja yang sudah ada.

Penanganan file kecil yang efisien

Mesin penyimpanan teroptimasi menangani miliaran file kecil secara efisien â€“ kelemahan umum dari sistem file tradisional dan backend penyimpanan serbaguna.

Replikasi Data

Replikasi otomatis di seluruh server volume menyediakan redundansi sehingga data tetap tersedia bahkan jika node penyimpanan individual gagal.

Erasure Coding

Mengurangi overhead penyimpanan dibandingkan dengan replikasi penuh sambil menjaga integritas data untuk tingkatan penyimpanan hangat dan dingin.

Dukungan FUSE Mount

Pasang SeaweedFS sebagai sistem file asli di host Linux, memungkinkan aplikasi yang mengharapkan akses file POSIX standar untuk membaca dan menulis secara langsung.

Jalankan SeaweedFS lebih mudah di Hostinger

Aktif dalam sekali klik

Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.

Aktif dalam sekali klik

Perlindungan menyeluruh

Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.

Perlindungan menyeluruh

Docker Manager bawaan

Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.

Docker Manager bawaan

Aktif dalam sekali klik

Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.

Aktif dalam sekali klik

Perlindungan menyeluruh

Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.

Perlindungan menyeluruh

Docker Manager bawaan

Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.

Docker Manager bawaan

Rekomendasi lokasi server:

Sedang memeriksa...

Sesuai target pasar. Jangkauan global

Pilih server yang paling dekat dengan lokasi audiens Anda untuk tingkatkan kecepatan website. Data center kami berlokasi di Asia, Eropa, Amerika Utara, dan Amerika Selatan.
Coba sekarang
Sesuai target pasar. Jangkauan global

Docker VPS hosting yang bisa diandalkan

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Super puas dengan VPS hosting Hostinger! Uptime-nya selalu stabil, jadi website saya lancar terus. Setiap kali butuh bantuan, tim support-nya cepat, paham semuanya, dan sangat membantu.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Semuanya lancar banget pakai Hostinger! Chatbot AI-nya oke, dan kalau AI nggak bisa jawab, langsung ada tim support yang siap bantu. VPS-nya juga juara, stabil tanpa naik turun. Makasih tim developer dan semua yang terlibat, lanjutkan terus ðŸš€

Noel
Noel

Akhirnya nemu VPS hosting yang beneran oke. Harganya pas, panelnya gampang dipakai dan cepat. Backup mulus, tim support juga sangat andal dan solutif. Pokoknya mantap!

Omkar
Omkar

Waktu kehilangan akses ke instance n8n self-hosted, saya langsung menghubungi support Hostinger. Jujur, responsnya benar-benar di luar ekspektasi. Chatbot Kodee sangat membantu, dan Mohammad dari tim CS juga sangat detail untuk memastikan semuanya terselesaikan.

Sylvain
Sylvain

Terima kasih banyak untuk Carla yang sudah bantu upgrade n8n di VPS Hostinger saya. Profesional dan informatif sekali!

Herriman
Herriman

Nggak pernah ada drama dengan VPS Hostinger. Selalu cepat, stabil, dan nggak ada downtime.

Martin K
Martin K

Hostinger oke banget, saya puas sama layanan yang saya pakai. Harganya nggak semahal tempat lain, tapi VPS-nya mantap dan paketnya sesuai sama harga.

Jaminan 30 hari uang kembali

Bebas risiko dengan jaminan 30 hari uang kembali. Baca informasi selengkapnya di Kebijakan pengembalian uang.

Coba sekarang

Deploy lebih banyak aplikasi

AList

AList

Server daftar file dan WebDAV self-hosted dengan dukungan untuk 30+ backend penyimpanan

Deploy
AnonUpload

AnonUpload

AnonUpload adalah aplikasi berbagi file anonim tanpa database

Deploy
ArchiveBox

ArchiveBox

Solusi pengarsipan internet mandiri untuk melestarikan halaman web dan media

Deploy
Lihat semua aplikasi

Kami menjaga informasi pribadi Anda

Website ini menggunakan cookie untuk memberikan pengalaman terbaik, mengumpulkan data tentang interaksi pengunjung dengan situs dan layanan kami, dan untuk keperluan pemasaran. Dengan klik tombol Izinkan, Anda menyetujui penggunaan semua cookie di perangkat Anda untuk keperluan iklan, personalisasi, dan analisis seperti yang disebutkan di Kebijakan Cookie kami.