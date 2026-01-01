SeaweedFS adalah sistem file terdistribusi sumber terbuka dengan lebih dari 24.000 bintang GitHub, yang dioptimalkan untuk menyimpan dan mengambil sejumlah besar file secara efisien. Dengan API yang kompatibel dengan S3 bawaan, ini berfungsi sebagai pengganti langsung untuk Amazon S3 di lingkungan yang di-hosting sendiri â€” setiap alat atau SDK yang dibuat untuk S3 dapat bekerja dengan SeaweedFS tanpa perubahan kode.

Men-hosting sendiri penyimpanan objek di VPS Anda menghilangkan biaya per permintaan dan per GB dari penyedia cloud sambil menjaga data sepenuhnya di bawah kendali Anda. SeaweedFS menangani semuanya mulai dari gambar kecil yang diunggah pengguna hingga file video besar dan arsip cadangan, dengan replikasi dan pengodean penghapusan tersedia untuk perlindungan data.