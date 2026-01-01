Squidex adalah CMS headless open-source yang mengekspos konten Anda melalui REST dan GraphQL API, memungkinkan frontend apa pun â€” aplikasi web, aplikasi seluler, atau sistem sisi server â€” menarik konten tanpa terikat pada lapisan rendering tertentu. Skema konten didefinisikan di UI Squidex dengan dukungan penuh untuk referensi, aset, lokalisasi, dan aturan validasi.

Self-hosting Squidex di VPS Anda sendiri memberi Anda kendali penuh atas tempat konten disimpan dan siapa yang dapat mengaksesnya. Tidak seperti platform CMS headless SaaS yang mengenakan biaya per panggilan API atau per kursi, instans yang di-self-host tidak memiliki batasan penggunaan dan menyimpan semua data konten dalam infrastruktur Anda sendiri.