Deploy instan Squidex.
Headless CMS API-first dengan API GraphQL dan REST untuk mengirimkan konten di seluruh channel atau frontend apa pun.
Pilih paket VPS untuk Squidex
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Squidex
Squidex adalah CMS headless open-source yang mengekspos konten Anda melalui REST dan GraphQL API, memungkinkan frontend apa pun â€” aplikasi web, aplikasi seluler, atau sistem sisi server â€” menarik konten tanpa terikat pada lapisan rendering tertentu. Skema konten didefinisikan di UI Squidex dengan dukungan penuh untuk referensi, aset, lokalisasi, dan aturan validasi.
Self-hosting Squidex di VPS Anda sendiri memberi Anda kendali penuh atas tempat konten disimpan dan siapa yang dapat mengaksesnya. Tidak seperti platform CMS headless SaaS yang mengenakan biaya per panggilan API atau per kursi, instans yang di-self-host tidak memiliki batasan penggunaan dan menyimpan semua data konten dalam infrastruktur Anda sendiri.
Fitur utama Squidex
GraphQL dan REST APIs
Kueri dan kirim konten melalui endpoint GraphQL dan REST sehingga setiap stack frontend dapat mengonsumsinya tanpa adapter kustom.
Skema konten yang fleksibel
Definisikan jenis konten dengan bidang kustom, aturan validasi, referensi, dan komponen bersarang menggunakan editor skema visual.
Manajemen Aset
Unggah, atur, dan ubah gambar serta file langsung di Squidex dengan operasi ubah ukuran dan pangkas yang terintegrasi dalam pipeline aset.
Konten multibahasa
Konten model dengan dukungan lokalisasi bawaan sehingga setiap bidang dapat membawa terjemahan untuk setiap lokal yang dikonfigurasi.
Kontrol akses berbasis peran
Tetapkan editor, developer, dan klien eksternal tingkat izin yang berbeda per aplikasi, skema, atau jenis konten.
Jalankan Squidex lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
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